Mendoza dijo que el modelo de LLA es "reventar recursos naturales para enriquecimiento de otros países"

"El modelo está funcionando. Porque el modelo es esto. No está saliendo mal: es lo que se proponen. Reventar recursos naturales para enriquecimiento de otros países, timba financiera y destruir toda otra actividad, en especial las de mayor capacidad de generar empleo", disparó contra LLA.

"En lugar de esperar el imposible de que el boom minero en algún momento derramen, es hora de asumir que no está pensando que eso suceda, y menos con la prisión de una líder como Cristina, que es la que se anima a discutir con estos proyectos de exclusión sistemática", acotó en sus redes sociales.

Por último, consideró "Hay que ponerse a construir una alternativa que tenga en cuenta a todos y cada uno de los argentinos y argentinas inspirados en el camino que ella ha marcado desde el gobierno y sigue marcando desde la dignidad de su secuestro ilegal".