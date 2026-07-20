El Gobierno prepara una ofensiva legislativa para avanzar con una extensa agenda de reformas antes de que la presentación del Presupuesto 2027 concentre la actividad del Congreso. Entre proyectos en tratamiento, iniciativas anunciadas y pliegos judiciales, el oficialismo acumula alrededor de doce asuntos pendientes.

La prioridad será ordenar el calendario parlamentario durante agosto. La Casa Rosada considera que dispone de un margen limitado antes del 15 de septiembre, fecha establecida para presentar el proyecto de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

A partir de ese momento, la negociación por los recursos nacionales, las partidas destinadas a las provincias y el financiamiento de las diferentes áreas del Estado podría desplazar el resto de las iniciativas.

El escenario presenta dificultades distintas en cada cámara. Mientras Martín Menem logró aprobar proyectos en Diputados con el respaldo del PRO, la UCR y los bloques provinciales, el Senado mantiene varias iniciativas demoradas y una relación atravesada por las diferencias entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.

El Presupuesto 2027 será el eje del segundo semestre

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ingresar en la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre. El oficialismo estima que podría reunir un piso cercano a los 130 votos mediante la confluencia de La Libertad Avanza y los bloques aliados.

Esa cifra, sin embargo, dependerá de las negociaciones con los gobernadores y de los recursos asignados a las provincias. El debate presupuestario suele convertirse en una instancia de discusión sobre obras públicas, transferencias, subsidios y fondos destinados a cada jurisdicción.

Para la Casa Rosada, la sanción del Presupuesto también tiene relevancia política de cara a 2027. La iniciativa definirá los principales lineamientos económicos y fiscales del último año completo de la actual gestión antes de las elecciones presidenciales.

La proximidad del calendario electoral podría endurecer las posiciones de los bloques que hasta ahora acompañaron distintas propuestas del Ejecutivo. Por esa razón, el Gobierno pretende resolver una parte de su agenda antes de que comience formalmente la discusión presupuestaria.

La eliminación de las PASO enfrenta resistencia

La reforma electoral es otra de las prioridades oficiales. El proyecto ingresó por el Senado y tiene como punto central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Durante el primer semestre solamente se realizó una reunión informativa. La iniciativa enfrenta objeciones del PRO y la UCR, dos espacios necesarios para que el oficialismo pueda alcanzar los votos requeridos.

La propuesta de incorporar listas colectoras tampoco obtuvo el respaldo de los aliados. Esos bloques, además, reclaman que el proyecto de Ficha Limpia sea tratado de manera separada.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para ampliar el respaldo a la reforma. Sin embargo, esas gestiones todavía no garantizan su aprobación en el recinto.

La falta de avances podría convertirse en un obstáculo para el resto de la agenda legislativa. Como admite el propio oficialismo, la cantidad de proyectos y la demora de la reforma electoral amenazan con generar un cuello de botella durante el segundo semestre.

Los cambios que Milei propone para el Banco Central

El presidente Javier Milei también busca avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa apunta a prohibir que la autoridad monetaria financie al Tesoro mediante emisión.

Uno de los principales cambios sería la eliminación de los Adelantos Transitorios, utilizados para brindar asistencia financiera al Estado. El objetivo declarado es impedir que el déficit fiscal sea cubierto mediante emisión monetaria.

El proyecto todavía no ingresó formalmente al Congreso. El Gobierno trabaja en su redacción y prevé enviarlo durante agosto para comenzar el tratamiento parlamentario.

Otra iniciativa anunciada, pero aún no presentada, es el denominado modelo de “shutdown” o apagón del Poder Ejecutivo. La propuesta establecería mecanismos ante una eventual falta de aprobación del Presupuesto, aunque sus alcances definitivos todavía no fueron formalizados.

Zonas Frías y los proyectos pendientes en el Senado

Una negociación inmediata se concentra en la reforma del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías. El Gobierno busca alcanzar un acuerdo con los gobernadores para destrabar su votación en el Senado.

El tema divide al oficialismo y a los bloques aliados debido al impacto que los cambios podrían tener sobre las tarifas y los recursos destinados a las provincias comprendidas en el régimen.

La agenda pendiente de Patricia Bullrich también incluye el denominado Súper RIGI. Se trata de un esquema de incentivos fiscales para inversiones sectoriales que obtuvo media sanción en Diputados, pero todavía no comenzó a ser tratado en las comisiones del Senado.

A ese listado se suma la reforma integral de la Ley General de Sociedades. Con menores posibilidades de avanzar aparecen las modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la nueva Ley de Salud Mental, que continúa sin dictamen después de tres reuniones plenarias.

Tampoco se prevén avances inmediatos para la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos ni para el proyecto destinado a prevenir la ludopatía digital.

Qué proyectos buscará aprobar el oficialismo en agosto

La actividad parlamentaria se retomará después del receso invernal. Para el 6 de agosto, el oficialismo proyecta buscar la media sanción del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada.

La iniciativa propone cambios en materia de expropiaciones y desalojos. También incluye modificaciones al régimen de tierras rurales, uno de los puntos que generó objeciones y postergó su tratamiento en el Senado.

En la misma jornada, el Gobierno intentará avanzar con la denominada Ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger. La oposición anticipó que presentará modificaciones al texto.

También figura en el temario el proyecto sobre falsas denuncias promovido por la senadora radical Carolina Losada.

En Diputados, Martín Menem retomará el tratamiento del régimen de Inocencia Fiscal. La propuesta busca reincorporar al sistema financiero parte de los dólares que permanecen fuera del circuito formal y que, de acuerdo con la estimación consignada en el material, rondarían los US$170.000 millones.

Mientras tanto, continúan demorados la regulación del lobby, la adhesión al acuerdo internacional sobre patentes y la reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.

La posibilidad de completar esta agenda dependerá de los acuerdos con el PRO, la UCR y los representantes provinciales. Sin mayorías propias, el Gobierno deberá negociar cada proyecto antes de que el Presupuesto 2027 reorganice las prioridades y aumente las disputas por los recursos.