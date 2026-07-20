Casi $12 millones por mes: el nuevo aumento que reaviva la polémica en el Senado

Las dietas de los senadores nacionales volverán a quedar en el centro de la polémica. A partir de agosto, los integrantes de la Cámara alta percibirán ingresos cercanos a los $12 millones brutos mensuales como consecuencia de un nuevo acuerdo salarial para los empleados del Congreso.

La actualización no requiere una nueva votación ni una decisión específica sobre las remuneraciones de los legisladores. El aumento llegará de manera automática debido al sistema aprobado por el propio Senado en 2024, que vincula el valor de las dietas con las paritarias del personal legislativo.

Con la aplicación del último tramo del acuerdo, el ingreso bruto de un senador alcanzará aproximadamente los $11,9 millones mensuales. Sobre esa suma se aplicarán posteriormente los descuentos correspondientes al impuesto a las ganancias, los aportes previsionales y la obra social.

El mecanismo que activa los aumentos automáticamente

La recomposición salarial para los trabajadores legislativos será acumulativa y se distribuirá en tres etapas: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y otro 1,9% que comenzará a regir en agosto.

El Senado establece que las remuneraciones de sus integrantes equivalen a 2.500 módulos, a los que se suman otros 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Como el valor de cada módulo está relacionado con los salarios del personal del Congreso, cualquier modificación paritaria repercute directamente sobre las dietas.

El esquema vuelve a generar cuestionamientos porque permite que los ingresos de los senadores se actualicen sin necesidad de discutir públicamente cada aumento. Así, una negociación salarial destinada a los empleados legislativos termina elevando también las remuneraciones de quienes ocupan las bancas de la Cámara alta.

Una suba que llegaría al 19% en ocho meses

Con esta nueva actualización, las dietas acumularían un incremento cercano al 19% entre enero y agosto. La cifra volverá a alimentar el debate sobre la evolución de los ingresos de la dirigencia política frente a la situación salarial de otros sectores.

La polémica no gira únicamente alrededor del monto final, sino también sobre el mecanismo utilizado. Al estar las dietas enganchadas a la paritaria legislativa, los senadores reciben automáticamente cada incremento acordado para los trabajadores del Congreso.

Algunos representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el Pro y bloques provinciales podrían renunciar total o parcialmente al aumento, donar una parte de la diferencia o mantener congelados sus ingresos. El propio Senado contempla mecanismos para que cada legislador comunique formalmente esa decisión.

Sin embargo, esas renuncias son individuales y no modifican el sistema general. Mientras el esquema continúe vigente, cada actualización del valor de los módulos seguirá trasladándose a las dietas.

La brecha con los diputados vuelve a quedar expuesta

El nuevo aumento también profundizará la diferencia entre las dos cámaras del Congreso. Un diputado nacional percibe actualmente poco más de $6 millones brutos mensuales, prácticamente la mitad de los casi $12 millones que recibirá un senador desde agosto.

En Diputados no se aplica el mismo mecanismo de actualización automática. Esa diferencia vuelve a instalar interrogantes sobre los criterios utilizados para definir las remuneraciones de legisladores que integran el mismo Poder del Estado.

El acuerdo salarial también mejorará los haberes de los empleados del Congreso, cuyas distintas categorías recibirán los porcentajes establecidos en la negociación. Los gremios legislativos, además, continúan reclamando una revisión integral del esquema salarial.

Pero el impacto automático sobre las dietas desplazó nuevamente el eje de la discusión. A pocas semanas de que comience a regir el nuevo monto, el Senado vuelve a enfrentar una controversia recurrente: cuánto deben cobrar sus integrantes, quién determina esos ingresos y por qué sus aumentos quedan vinculados a las paritarias de los trabajadores legislativos.