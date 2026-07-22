Senado: el acuerdo que se rompió y la negociación que cambió la pelea opositora

Detrás de una silla clave en el esquema judicial bonaerense se libró una pulseada de poder que anticipa cómo se moverán las fuerzas opositoras en los próximos meses.

La designación de Cecilia Martínez como integrante suplente del Consejo de la Magistratura bonaerense terminó convirtiéndose en algo más que una resolución legislativa. Detrás de esa votación quedó expuesta una negociación que durante semanas enfrentó a La Libertad Avanza y el PRO por el reparto de espacios dentro de la oposición y que dejó una señal sobre cómo funcionará la convivencia entre ambos espacios en la Legislatura.

La senadora libertaria logró quedarse con el lugar que el macrismo pretendía reservar para Juan Manuel Rico Zini, en una definición que volvió a medir fuerzas entre dos sectores que comparten el rechazo al oficialismo provincial, pero que atraviesan una etapa de competencia por el liderazgo opositor.

La resolución se tomó durante la última sesión del Senado bonaerense, donde el bloque de La Libertad Avanza, conducido por Carlos Curestis, logró imponer a Martínez como representante suplente del organismo judicial. De esta manera, el espacio libertario quedó con María Luz Bambaci como consejera titular y la dirigente marplatense como reemplazante.

La negociación, sin embargo, había comenzado con otro escenario. Durante las conversaciones previas, el PRO buscaba conservar la representación que históricamente había tenido dentro del Consejo de la Magistratura y promovía el nombre de Rico Zini, senador provincial vinculado políticamente al intendente de Pergamino, Javier Martínez.

Del otro lado, La Libertad Avanza planteaba que, por su crecimiento parlamentario, debía ocupar ese espacio dentro del esquema opositor. El argumento libertario era que el reparto de lugares debía reflejar la nueva composición de la Legislatura bonaerense.

La discusión se tensó cuando, según reconstruyeron fuentes legislativas, apareció una diferencia sobre un entendimiento previo entre ambos sectores. Desde el espacio violeta sostenían que existía un acuerdo para que la representación opositora en el Senado quedara en manos de La Libertad Avanza, mientras que sectores del PRO consideraban que todavía estaba abierta la posibilidad de impulsar a Rico Zini.

“Cuando llegó el momento de cumplir con el acuerdo, nosotros pusimos al titular, María Luz Bambaci, y cuando vamos a poner el suplente, el PRO alega desconocer ese acuerdo e intenta poner a Rico Zini”, señalaron desde el oficialismo libertario bonaerense.

Finalmente, el número legislativo terminó inclinando la balanza. La Libertad Avanza cuenta con diez senadores, frente a cinco del PRO en la Cámara alta, y también posee una bancada superior en Diputados.

Además, desde el espacio de Javier Milei argumentaron que el PRO ya tenía representación dentro del Consejo a través del diputado Martín Endere como consejero titular.

La interna opositora detrás de la votación

La discusión por la Magistratura expuso una tensión más profunda: quién ocupa el rol de principal referencia opositora en la provincia de Buenos Aires.

Mientras el PRO intenta conservar espacios institucionales construidos durante años, La Libertad Avanza busca transformar su crecimiento electoral en presencia dentro de los organismos estratégicos del Estado bonaerense.

En esa disputa también jugaron las internas propias de cada espacio. La candidatura de Martínez estuvo impulsada por el armado libertario bonaerense que conduce Sebastián Pareja y cuenta con el respaldo político del diputado nacional Alejandro Carrancio.

La senadora marplatense construyó su recorrido político junto al espacio Crear, fundado por el exsenador provincial Lucas Fiorini, una fuerza que posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza.

En paralelo, la negociación dentro del PRO estuvo atravesada por distintas posiciones. Mientras Rico Zini contaba con respaldo de sectores vinculados al macrismo bonaerense, la ausencia del presidente del bloque, Pablo Petrecca, también influyó en el desarrollo de las conversaciones.

El ex intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, intervino en la negociación y mantuvo conversaciones con Curestis para intentar encauzar el acuerdo, aunque finalmente la definición favoreció al bloque libertario.

María Cecilia Martínez, senadora libertaria.

Un organismo clave en la estructura judicial bonaerense

El Consejo de la Magistratura ocupa un lugar central dentro del sistema judicial provincial. El organismo participa en la selección de jueces, fiscales y defensores oficiales, interviene en concursos y eleva ternas para cubrir vacantes.

Actualmente está presidido por el ministro de la Suprema Corte bonaerense Daniel Soria y tiene como vicepresidente al diputado provincial Facundo Tignanelli.

Durante la actual gestión, el Consejo completó más de 600 ternas por consenso, aunque el Poder Judicial bonaerense mantiene alrededor de 300 vacantes pendientes de cobertura.

En ese contexto, la llegada de Martínez adquiere relevancia política porque ubica a La Libertad Avanza dentro de una estructura que tendrá participación directa en la discusión sobre el futuro de la Justicia provincial.

Tras su designación, la senadora destacó el rol institucional que tendrá el organismo. “Es un honor haber sido designada como integrante del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. El paso que damos desde La Libertad Avanza en ocupar estos lugares es de una enorme responsabilidad”, afirmó.

La legisladora sostuvo además que el objetivo será impulsar procesos de selección basados en “el mérito, la idoneidad y la integridad de cada postulante”.

Sergio Torres, juez de la Suprema Corte.

La próxima discusión: las vacantes de la Suprema Corte

La pelea por la Magistratura también abrió la mirada hacia una negociación de mayor alcance: la cobertura de las cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte bonaerense.

El máximo tribunal provincial funciona actualmente con tres integrantes, mientras continúan pendientes las definiciones políticas para completar su integración.

En La Libertad Avanza consideran que la nueva composición legislativa y su presencia dentro del Consejo de la Magistratura les permiten reclamar participación en esa discusión. “Logramos ordenar esto, que era importante: tener presencia en la Magistratura. Ahora viene otra negociación que deberá activarse y es la Corte”, sostuvo un legislador libertario.

La discusión, sin embargo, tendrá otros actores. El radicalismo ligado al senador nacional Maximiliano Abad también busca intervenir en el debate, mientras que el oficialismo provincial deberá resolver su propia interna entre el Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador.

Desde el Ejecutivo bonaerense, el ministro de Gobierno Carlos Bianco recordó que la definición de los candidatos a la Corte corresponde al gobernador Axel Kicillof y que la selección se realizará bajo criterios de “oportunidad, mérito y conveniencia”.

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