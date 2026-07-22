Autonomía municipal: las claves de un debate que vuelve a desafiar a la Provincia

El impulso de un distrito bonaerense reactivó una agenda relegada durante tres décadas.

Mientras los municipios bonaerenses enfrentan mayores responsabilidades con recursos cada vez más ajustados, una discusión histórica volvió a instalarse en el centro de la agenda política. El detonante fue la decisión del intendente de Castelli, Francisco Echarren, de iniciar el proceso para redactar la primera Carta Orgánica Municipal de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca ampliar la autonomía de los gobiernos locales y que reabre un debate pendiente desde la reforma constitucional de 1994.

El proyecto, respaldado por más de dos tercios del Concejo Deliberante de Castelli, trasciende los límites del distrito. La propuesta interpela el actual modelo institucional bajo el que funcionan los 135 municipios bonaerenses, todos regidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades, un decreto-ley sancionado en 1958 que establece un esquema uniforme de organización para todas las comunas.

En paralelo, Echarren impulsó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine si los municipios bonaerenses pueden ejercer plenamente la autonomía institucional que reconoce el artículo 123 de la Constitución Nacional, un mandato que la Constitución provincial todavía no incorporó.

La iniciativa plantea un rediseño profundo del funcionamiento municipal. Más que una reforma administrativa, propone que los municipios dejen de ser simples administradores de competencias delegadas por la Provincia para convertirse en verdaderos gobiernos locales, con capacidad para definir sus propias instituciones y ampliar sus facultades.

Entre las principales propuestas figura la creación de un Órgano de Cuentas municipal elegido por voto popular, que conviviría con el Tribunal de Cuentas bonaerense como instancia de revisión. También incorpora la elección directa de los jueces de Faltas, la conformación de una Defensoría del Pueblo, una Junta Electoral y un Consejo Económico y Social propios.

El texto también prevé mecanismos de democracia participativa, como consultas populares y audiencias públicas, un esquema de presupuesto participativo y una mayor representación territorial dentro del municipio.

Pero el alcance del proyecto va más allá de la organización política. La iniciativa habilita al municipio a crear entidades financieras, impulsar mercados regionales, constituir empresas públicas cuando el interés general lo justifique y avanzar hacia una descentralización administrativa mediante jueces o alcaldes de barrio.

Otro aspecto relevante es que propone que cuestiones como la duración de los mandatos o los límites a las reelecciones sean definidas por cada municipio, dejando esas decisiones en manos de las comunidades locales.

Autonomia Municipal.



Con más de los dos tercios del Concejo Deliberante, pusimos en marcha el proceso para dictar nuestra propia Carta Orgánica Municipal.

La primera de la Provincia.



No empezamos hoy: Castelli ya fue a la Corte Suprema de la Nación para defender la autonomía… — Francisco Echarren (@EcharrenF) July 9, 2026

Una deuda pendiente desde la Constitución de 1994

El debate sobre la autonomía municipal no es nuevo. La reforma de la Constitución Nacional incorporó hace más de tres décadas el artículo 123, que obliga a las provincias a asegurar la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de sus municipios.

Sin embargo, la provincia de Buenos Aires nunca adecuó plenamente su legislación a ese mandato constitucional.

Como consecuencia, los municipios continúan sujetos a un régimen uniforme que limita su capacidad para dictar sus propias cartas orgánicas y condiciona numerosas decisiones vinculadas a su funcionamiento institucional, financiero y administrativo.

Esa situación también impacta sobre la posibilidad de acceder a financiamiento, definir políticas propias o adaptar la estructura del Estado local a las necesidades particulares de cada distrito.

Francisco Echarren, intendente de Castelli.

La discusión institucional coincide con un momento de fuerte tensión financiera para los gobiernos locales. Durante los últimos meses, numerosos intendentes advirtieron sobre la caída de ingresos y reclamaron mayor margen para administrar recursos propios frente al incremento de las demandas sociales y la reducción de transferencias nacionales.

En ese contexto, la senadora provincial de la UCR Nerina Neumann Losada presentó un proyecto para modificar la Ley 10.559 y elevar progresivamente la participación de los municipios en la coparticipación provincial, pasando del 16,14% actual al 20% en un plazo de cuatro ejercicios fiscales.

La legisladora sostuvo que fortalecer financieramente a los municipios implica acercar las decisiones a los vecinos y otorgar mayores herramientas para resolver problemas cotidianos. Su iniciativa también propone que cada Concejo Deliberante apruebe junto al Presupuesto un Plan de Obras Públicas Municipales financiado con parte de los recursos coparticipables.

Un reclamo que atraviesa distintos espacios políticos

Más allá de las diferencias partidarias, el reclamo por una mayor autonomía comenzó a encontrar coincidencias entre intendentes de distintas fuerzas.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente vecinalista de Saavedra, Matías Nebot, afirmó que la falta de autonomía limita la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

"Los vecinalismos venimos planteando hace mucho tiempo la autonomía municipal. Esa falta de autonomía hace que los municipios no tengamos capacidad para gestionar nuestros propios recursos y quedemos atados de pies y manos para desarrollar políticas públicas", expresó.

Una mirada similar planteó el intendente radical de Saladillo, José Luis Salomón, quien sostuvo que muchas decisiones dependen actualmente de autorizaciones provinciales.

"Cuando uno tiene que sacar un crédito depende completamente de la Provincia. Lo mismo ocurre con muchas decisiones vinculadas a seguridad, educación o salud. Si existiera mayor autonomía, la ciudadanía podría evaluar directamente la gestión de cada intendente y no solamente su capacidad para conseguir recursos", señaló.

Desde Balcarce, el intendente radical Esteban Reino también respaldó la necesidad de revisar el esquema vigente. "Siempre se nos delegan nuevas funciones sin delegarnos los recursos. Los municipios son mucho más eficientes que la Provincia porque conocen la realidad de cada distrito", aseguró.

Intendentes radicales reclaman autonomía real.

La discusión sobre el fortalecimiento de los gobiernos locales también apareció durante el reciente encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM), donde participaron más de un centenar de intendentes de todo el país.

El presidente de la entidad e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sostuvo que la consolidación de las autonomías municipales forma parte de una agenda de federalismo interno.

"La Argentina que viene se construye escuchando a cada ciudad, fortaleciendo las autonomías municipales, defendiendo el federalismo y promoviendo el desarrollo productivo de cada región", afirmó.

Mientras el proyecto impulsado por Castelli deberá atravesar un largo recorrido político e institucional, la iniciativa ya consiguió un objetivo inmediato: volver a poner sobre la mesa una discusión que la provincia mantiene pendiente desde hace más de tres décadas.

En un escenario donde los municipios concentran cada vez más responsabilidades, el alcance de su autonomía dejó de ser un debate exclusivamente jurídico para convertirse en una cuestión de gestión y de distribución del poder dentro de la provincia de Buenos Aires.