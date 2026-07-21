Ley de Seguridad: ¿Qué cambia con la reforma que negocia Kicillof con los intendentes?

El Gobierno bonaerense acelera la redacción del proyecto que modificará de manera integral la Ley de Seguridad Pública.

El Gobierno de Axel Kicillof acelera la redacción del proyecto que modificará de manera integral la Ley de Seguridad Pública bonaerense y busca que llegue a la Legislatura con un respaldo político amplio. Sin embargo, detrás de la actualización de una norma que lleva más de tres décadas vigente comenzó a consolidarse una discusión de mayor alcance: qué lugar tendrán los municipios dentro del sistema de seguridad y hasta dónde llegará la descentralización de funciones.

La iniciativa, que el gobernador anunció durante la apertura de las sesiones ordinarias, pretende reemplazar buena parte del esquema establecido por la Ley 12.154, sancionada a fines de los años noventa. Desde entonces cambiaron las modalidades delictivas, se incorporaron nuevas tecnologías y los municipios comenzaron a asumir responsabilidades que la legislación nunca terminó de reconocer formalmente.

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Javier Alonso, desplegó durante los últimos meses una serie de foros regionales con intendentes, legisladores y funcionarios de todas las secciones electorales para recoger propuestas antes de enviar el texto definitivo al Parlamento.

Los municipios ganan protagonismo en el debate

Como contó GRUPOLAPROVINCIA.COM, uno de los principales consensos surgidos durante las reuniones es que los gobiernos locales reclaman un reconocimiento institucional al trabajo que desde hace años realizan en materia de prevención del delito.

Actualmente, buena parte de los municipios financia centros de monitoreo, instala cámaras de seguridad, sostiene patrullas urbanas, colabora con el mantenimiento de móviles policiales e incluso invierte en infraestructura para dependencias policiales. Sin embargo, muchas de esas tareas se desarrollan sin un respaldo legal específico.

Ese diagnóstico también fue compartido por el secretario de Gobierno de Junín y exsecretario de Seguridad municipal, Lisandro Benito, quien respaldó públicamente el rumbo que adoptó la Provincia durante la etapa de consultas.

"El primer propósito que está planteado en los ejes del debate es reconocer como un actor importante de la agenda de seguridad de la provincia a los intendentes y a las áreas de seguridad de cada municipio. Creo que es un objetivo loable, porque hasta la fecha no era así", sostuvo el funcionario.

Las declaraciones adquieren un valor político adicional porque Junín es gobernado por el PRO, primero bajo la gestión de Pablo Petrecca y actualmente por Juan Fiorini, lo que muestra que el debate comienza a sumar adhesiones por fuera del oficialismo provincial.

Aunque el respaldo a la reforma aparece cada vez más extendido, los intendentes fijaron un límite que se repitió en prácticamente todos los encuentros organizados por el Ministerio de Seguridad.

Como informó este medio, tanto dirigentes del peronismo como de la UCR, el PRO y espacios vecinalistas coincidieron en que cualquier transferencia de responsabilidades deberá ir acompañada por recursos económicos y herramientas legales suficientes.

Durante el foro realizado en Bolívar, el intendente radical de General Alvear, Ramón José Capra, advirtió que las comunas ya destinan una parte importante de sus presupuestos para colaborar con la Policía Comunal mediante equipamiento, mantenimiento de móviles e infraestructura.

"Los municipios asumimos cada vez más responsabilidades y destinamos una parte significativa de nuestros recursos para acompañar el funcionamiento de la Policía Comunal, colaborar con equipamiento, mantenimiento de vehículos, infraestructura y distintas herramientas que contribuyen a mejorar la seguridad de nuestros vecinos", señaló.

En la misma línea se expresó el intendente de Chacabuco, Darío Golía, quien sostuvo que la reforma busca reconocer atribuciones que los municipios ya ejercen en los hechos, aunque aclaró que la descentralización solo será viable si llega acompañada de financiamiento.

No obstante, Golía dejó en claro que el respaldo de los intendentes está sujeto a una condición. "Nosotros planteamos nuestra postura, que está de acuerdo con la descentralización siempre y cuando vaya acompañada de recursos. Creo que ese es el espíritu generalizado de todos los intendentes, que esa descentralización sea efectiva, eficaz y con recursos", sostuvo.

La mejor manera de seguir mejorando la prevención del delito es trabajar en conjunto entre @BAProvincia y los Municipios.

Eso es lo que hicimos hoy en @MunicipioBrown junto a las autoridades bonaerenses y a los equipos municipales de cara a una nueva Ley de Seguridad Pública. pic.twitter.com/kPnUVtW5a6 — Paula Eichel (@paulaeichel) July 17, 2026

Profesionalización y nuevas amenazas

Además del reconocimiento institucional a los municipios, Benito destacó otros aspectos que considera centrales para la futura legislación.

Uno de ellos es la posibilidad de brindar un marco jurídico a los distintos cuerpos municipales que fueron apareciendo en los últimos años bajo diferentes denominaciones, como patrullas urbanas o guardias locales.

También remarcó la necesidad de avanzar en la profesionalización de las fuerzas policiales, aunque advirtió que ese objetivo debe estar acompañado por mejores condiciones laborales y salariales.

"No podemos pensar en una policía profesionalizada con salarios muy magros para una actividad de sumo riesgo. Es una tarea que debe estar bien remunerada", sostuvo.

En paralelo, otros intendentes, como el jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi, plantearon durante los encuentros la necesidad de que la nueva legislación contemple fenómenos delictivos que crecieron en los últimos años, entre ellos el ciberdelito, además de otorgar mayor flexibilidad para que los municipios puedan colaborar con obras e infraestructura destinadas a las fuerzas de seguridad.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe comunal también planteó la necesidad de revisar las limitaciones administrativas que enfrentan los municipios cuando buscan colaborar con la infraestructura policial.

"Nosotros no queremos ser comisarios, no es nuestra responsabilidad, pero sí queremos estar cerca, queremos contribuir a que la seguridad funcione", explicó.

La Legislatura se prepara para una discusión de alto voltaje

El objetivo del Gobierno bonaerense es enviar el proyecto en las próximas semanas e iniciar un debate que promete atravesar tanto al oficialismo como a la oposición.

Después de las rondas de consulta realizadas con intendentes del conurbano y del interior —incluidos dirigentes de distintas fuerzas políticas—, el Ejecutivo apuesta a construir una reforma con respaldo transversal.

Sin embargo, las reuniones dejaron una conclusión que aparece repetida en cada foro: los municipios aceptan asumir un rol más activo en la prevención del delito, pero sostienen que la descentralización solo tendrá sentido si viene acompañada por recursos, reglas claras y un reconocimiento institucional que refleje el protagonismo que ya ejercen todos los días frente a los reclamos de los vecinos.