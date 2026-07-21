El presidente Javier Milei designó a Javier Lanari, ex secretario de Comunicación y Prensa de la Nación y uno de los principales colaboradores de Manuel Adorni, como nuevo integrante del directorio del Banco de la Nación Argentina.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario y del ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma estableció que Lanari asumirá como director de la entidad financiera para completar un período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028. Aunque el nombramiento se oficializó el 21 de julio, tendrá vigencia retroactiva desde el 25 de junio de 2026.

Reemplazará a Gonzalo Pascual

Lanari ocupará el lugar que dejó vacante el abogado Gonzalo Pascual, cuya renuncia fue aceptada con efecto desde el 31 de enero de este año.

Pascual había ingresado al directorio del Banco Nación en febrero de 2024. Su salida y la designación del nuevo funcionario fueron incorporadas en el mismo decreto, que también agradeció los servicios prestados por el director saliente.

El desembarco de Lanari en el banco estatal había comenzado a trascender a principios de julio, después de su alejamiento de la estructura de comunicación del Poder Ejecutivo.

Su paso por la comunicación del Gobierno

Lanari integró el equipo de comunicación nacional desde el comienzo de la gestión de La Libertad Avanza. Primero trabajó dentro del área conducida por Adorni y posteriormente quedó al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Su renuncia fue aceptada formalmente mediante el Decreto 551/2026, luego de acompañar durante más de dos años la estrategia comunicacional del Gobierno.

En su reemplazo fue designado Fabián Fernández, locutor y especialista en comunicación institucional. El cambio se produjo en medio de una reorganización más amplia de la estructura comunicacional del Ejecutivo.

La salida de Lanari de la Secretaría se concretó una semana antes de la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete. Tras esos movimientos, la Vocería Presidencial quedó bajo la conducción de Adrián Ravier.

La remuneración informada

Las coberturas periodísticas sobre el nombramiento señalaron que la remuneración correspondiente a un director del Banco Nación supera los $6 millones mensuales.

Sin embargo, el Decreto 618/2026 no especifica el monto que percibirá Lanari ni detalla las condiciones salariales asociadas al cargo. La norma se limita a aceptar la renuncia de Pascual y formalizar la incorporación del ex secretario de Prensa.

El nombramiento suma a Lanari al directorio encabezado por el presidente de la entidad, junto con el resto de los integrantes encargados de intervenir en las decisiones institucionales y administrativas del banco público.

La designación se produce mientras el Gobierno continúa reordenando cargos después de los recientes cambios en la Jefatura de Gabinete y en el sistema de comunicación oficial.