Casi uno de cada tres hogares que alquilan una vivienda en la Argentina atraviesa una situación de emergencia habitacional. El deterioro combina alquileres que consumen una proporción elevada de los ingresos, endeudamiento, atrasos en los pagos y el riesgo de tener que afrontar una mudanza forzosa.

El dato surge de la Encuesta Nacional Inquilina correspondiente a junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional. El relevamiento alcanzó a 808 hogares de 16 provincias y determinó que el 29,7% se encuentra en emergencia habitacional.

La encuesta también reveló que el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, el nivel más alto registrado por la serie. Más de la mitad de quienes recurrieron al endeudamiento, el 55%, utilizó ese dinero para comprar alimentos, mientras que el 37% lo destinó al pago del alquiler.

Los alquileres absorben cada vez más ingresos

El alquiler mediano a nivel nacional se ubicó en $656.500. En la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los $700.000 y en el resto del país llegó a $665.000, por encima de los valores relevados en la provincia de Buenos Aires.

El impacto es especialmente fuerte en los hogares con hijos, que necesitan viviendas de más ambientes y deben afrontar valores superiores. Según el estudio, el dinero disponible por integrante familiar cae a medida que aumenta la cantidad de personas que dependen del mismo ingreso.

El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, sostuvo que desde diciembre de 2023 los precios de los alquileres se mantuvieron por encima de la inflación. De acuerdo con su análisis, en algunas regiones los incrementos duplicaron o incluso triplicaron la evolución general de los precios.

Muñoz vinculó esta situación con la derogación de la Ley de Alquileres y con la desregulación de las condiciones contractuales. También cuestionó los cambios relacionados con las expensas extraordinarias y afirmó que una mayor proporción de los gastos de los inmuebles termina recayendo sobre los inquilinos.

Deudas, atrasos y más de un empleo

El 38% de los hogares relevados acumula atrasos en alguno de sus pagos. La proporción se eleva al 73% entre quienes deben destinar más del 70% de sus ingresos mensuales al alquiler.

La crisis habitacional también tiene consecuencias sobre las condiciones laborales. El 47% de los inquilinos declaró que necesita sostener dos o más empleos para afrontar los gastos de la vivienda y el resto de sus consumos básicos.

El pluriempleo crece incluso entre trabajadores formalizados. El 68% de las personas consultadas cuenta con un empleo registrado, pero sus ingresos no alcanzan para absorber los aumentos de los alquileres, las expensas y los demás gastos cotidianos.

A esa presión se suma la frecuencia de las actualizaciones previstas en los contratos. En el 78% de los casos, los acuerdos establecen incrementos cada tres o cuatro meses, lo que reduce la previsibilidad de los presupuestos familiares.

Reclaman contratos más largos y otra forma de actualización

La encuesta muestra un fuerte rechazo a las actuales condiciones del mercado. El 96% de los inquilinos se manifestó en contra de las actualizaciones basadas directamente en la inflación.

Además, el 84% reclamó contratos de mayor duración, con plazos de entre tres y cinco años. La demanda apunta a conseguir una mayor estabilidad y evitar renegociaciones frecuentes en un escenario de pérdida de poder adquisitivo.

Los resultados exponen una crisis que ya no se limita al precio inicial de los alquileres. El peso de las expensas, la necesidad de endeudarse para cubrir gastos básicos, la mora y la multiplicación de empleos se convirtieron en factores centrales para explicar las dificultades que atraviesan los hogares inquilinos.