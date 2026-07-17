Despidos, plantas paralizadas y reclamos a Kicillof: la crisis industrial que golpea al conurbano.

La crisis industrial bonaerense volvió a concentrarse en dos plantas emblemáticas del conurbano. En San Fernando, los trabajadores de FATE cumplieron cinco meses de conflicto tras el cierre de la fábrica y llevaron su reclamo a La Plata para pedir una respuesta de Axel Kicillof y el tratamiento legislativo de un proyecto de ocupación temporaria.

En Valentín Alsina, Tenaris SIAT mantiene 150 cesantías pese a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo provincial, cuyo cumplimiento es cuestionado por la comisión interna de la UOM.

Los dos casos involucran a 1.070 trabajadores, pero exponen problemas distintos. FATE cerró una planta completa y dejó sin empleo a 920 personas. Tenaris, en cambio, continúa operativa, aunque con una dotación muy reducida respecto del período de mayor actividad y en medio de una disputa por despidos que la Provincia intentó frenar.

El punto común es la demanda sobre el Gobierno bonaerense para que use sus herramientas laborales, políticas o legislativas frente a decisiones empresarias tomadas sobre un entramado productivo debilitado.

FATE lleva la protesta a la capital provincial

Los trabajadores del neumático realizaron una caravana hasta La Plata y reclamaron ser recibidos por Kicillof. También pidieron que la Legislatura avance con la iniciativa impulsada por Fuerza Patria en el Senado, que propone una ocupación temporaria de las instalaciones, las maquinarias, los insumos y la marca para preservar la producción y los puestos laborales. El proyecto no plantea una expropiación ni un cambio definitivo de titularidad, sino una administración transitoria.

Senadores de Fuerza Patria recibieron al SUTNA por el conflicto en FATE.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, encabezado por Alejandro Crespo, presenta a FATE como la única fábrica nacional de cubiertas para colectivos y camiones y sostiene que su reapertura tiene un valor estratégico para el transporte y la logística.

La empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, ratificó anteriormente que el cierre es definitivo y lo vinculó con la pérdida de competitividad y el avance de las importaciones. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense reconocieron la gravedad del conflicto, pero hasta ahora descartaron asumir el control de la planta y priorizaron la negociación y el cumplimiento de las indemnizaciones.

Tenaris y una conciliación denunciada como incumplida

En la planta de Tenaris SIAT, perteneciente al Grupo Techint, el Ministerio conducido por Walter Correa ordenó retrotraer el conflicto y dejar sin efecto provisoriamente los 150 despidos durante 15 días. Sin embargo, la comisión interna sostiene que la compañía no reincorporó al personal y que las audiencias del 8 y el 13 de julio no produjeron avances.

Correa en X.

La firma atribuyó el recorte a la pérdida de contratos vinculados con Vaca Muerta y a la falta de nuevos proyectos de escala. Durante la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la planta llegó a superar los 550 operarios distribuidos en tres turnos. Antes de las cesantías operaba con alrededor de 340 trabajadores, entre efectivos y contratados.

La disputa también tiene una derivación institucional. Según los representantes gremiales, la empresa pretende trasladar el expediente a la Secretaría de Trabajo nacional, conducida por Julio Cordero. La comisión interna recordó que el funcionario trabajó como abogado del Grupo Techint y cuestionó que el conflicto salga de la órbita bonaerense.

Un deterioro que excede a dos fábricas

Tal como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, los conflictos se insertan en un cuadro más amplio. Un informe del Observatorio Económico bonaerense, elaborado sobre estadísticas oficiales, calculó que la Provincia perdió 85.299 puestos registrados en unidades productivas entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. En el mismo período desaparecieron 6.211 empleadores, cerca de una cuarta parte del total nacional.

Los sectores vinculados a ambas fábricas estuvieron entre los más castigados al comienzo del año. La Dirección Provincial de Estadística registró en febrero una caída interanual del 14,2% en caucho y plástico y del 16,7% en metales comunes; en este último bloque, la baja estuvo determinada por la menor producción de tubos de acero sin costura. Aunque el índice industrial bonaerense rebotó en marzo, los conflictos laborales exhiben una recuperación desigual en ramas intensivas en empleo.

La capacidad instalada nacional llegó al 59,9% en abril. En caucho y plástico fue del 42,4% y en metalmecánica, sin contar automotores, del 42,7%. Con fábricas cerradas, contratos perdidos y empresas que intentan achicar dotaciones, la Provincia aparece como primera instancia de contención, aunque no siempre cuenta con facultades suficientes para imponer una salida productiva.

“Para que se escuche el reclamo de los pobres, la Gobernación tiene que atender a los compañeros y poner todos los instrumentos que tiene la Provincia para una respuesta positiva”, reclamó Crespo.