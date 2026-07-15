“El ataque a la industria se profundiza”: la advertencia de la Provincia tras el último índice de producción manufacturera

Industria, producción y empleo.

El último Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC volvió a encender alarmas en la provincia de Buenos Aires y le dio nuevo sustento al diagnóstico que viene machacando el gobierno de Axel Kicillof: la industria no logra levantar cabeza y el deterioro pega con más fuerza en el principal distrito fabril del país.

Con la difusión del informe de mayo de 2026, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la caída no responde a un tropiezo aislado, sino a una secuencia que ya perforó el flojo desempeño de 2025.

“El ataque a la industria nacional se profundiza”, sostuvo López tras analizar que, en mayo, el IPI manufacturero cayó 5,7% interanual y acumuló en los primeros cinco meses del año una baja de 3,1%, según el informe del INDEC publicado el 8 de julio.

En ese marco, el funcionario agregó que el índice se ubicó 14,8% por debajo del nivel previo a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y advirtió que “detrás de cada punto que cae la industria hay fábricas que producen menos, inversiones que se postergan y trabajadores que pierden sus trabajos”.

La industria manufacturera volvió a retroceder en mayo.

Un deterioro que se extiende

Según planteó López, el acumulado de 2026 se mantuvo en todo momento por debajo del registro de 2025. También sostuvo que 12 de los 16 bloques industriales muestran caídas en la comparación interanual acumulada, con fuertes retrocesos en ramas sensibles para el empleo y la producción.

El parte del INDEC confirma, además, bajas de peso en rubros como textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-18,4% en el acumulado enero-mayo), productos de metal, maquinaria y equipo (-12,7%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-15,7%) y automotores y otros equipos de transporte (-12,5%).

Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC.

Ese cuadro se monta sobre un diagnóstico que la Provincia ya viene exhibiendo. El Observatorio Económico bonaerense advirtió días atrás que cuatro de cada diez máquinas de la industria manufacturera están paradas.

El informe remarcó, además, que Buenos Aires concentra el 38% de la población argentina y cerca del 40% de los establecimientos industriales del país, por lo que el impacto del ajuste nacional se siente con más crudeza sobre su entramado productivo.

En ese relevamiento también se consignó que desde el inicio de la actual gestión nacional cerraron 6.211 empresas en territorio bonaerense y que las ventas en supermercados del Gran Buenos Aires cayeron 10,8% real interanual en febrero de 2026, el peor registro entre las regiones del país. Para la administración bonaerense, la baja de la actividad fabril, el derrumbe del consumo y la retracción del mercado interno forman parte del mismo fenómeno.

El golpe sobre Buenos Aires

Los datos del Indicador Sintético de la Industria Manufacturera de la Provincia de Buenos Aires (ISIM-PBA), difundidos por López, refuerzan ese diagnóstico. Durante el primer trimestre de 2026, la producción industrial provincial se ubicó 6,9% por debajo de igual período de 2023.

Las principales caídas se dieron en metales comunes (-36,5%), minerales no metálicos (-25,2%), caucho y plástico (-24,5%), papel y cartón (-20,8%) y vehículos automotores (-18,5%).

Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la energía también dejó una señal preocupante. En el primer trimestre, la demanda eléctrica industrial cayó 9,5% respecto de 2023 y el volumen de gas entregado a usuarios fabriles se redujo 33,1%. Al difundir esos datos, López afirmó que “el modelo nacional destruye producción” y que la merma simultánea del consumo de electricidad y gas “confirma el industricidio”.

El mismo tono apareció en el informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que señaló que, pese a una mejora de 2,1% en 2025 frente al año previo, la actividad todavía se ubicó 8% por debajo de 2023.

Apenas tres de los once sectores relevados mostraron crecimiento, mientras que el empleo industrial cayó a 516.424 trabajadores en el tercer trimestre de 2025, unos 25.598 menos que en 2023. A eso se sumó una baja de 6,9% en las manufacturas industriales exportadas durante marzo.

Caída del empleo en PBA.

La respuesta política

Con ese trasfondo, Kicillof endureció el discurso. En una ronda de negocios multisectorial realizada en Ituzaingó junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, afirmó: “Desde que asumió Milei, todos los sectores viven una catástrofe de magnitud histórica: se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo formal, cerraron 26.000 empresas y se multiplicó la cantidad de familias endeudadas”.

En esa línea, el gobernador agregó: “Este es el rumbo económico que eligió el Gobierno nacional: no es un error, es un plan deliberado para desindustrializar el país y arrasar con el mercado interno”. Según datos oficiales, la Provincia ya organizó 114 rondas de negocios con la participación de más de 24.500 pymes, empresas y cooperativas, de las que surgieron más de 91.000 reuniones comerciales.

El escenario se completa con otro lote de indicadores relevados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA): entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la provincia perdió 85.299 empleos registrados, equivalentes a uno de cada cuatro puestos formales destruidos en todo el país; la desocupación en el Gran Buenos Aires trepó al 9,7%; entre los jóvenes ronda el 15%; y el costo del transporte acumuló una suba del 416% desde diciembre de 2023.