El Índice de Precios al Consumidor registró en junio un incremento del 1,9% y acumuló una variación del 16,8% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La medición marcó una nueva desaceleración frente al 2,1% registrado en mayo y permitió que el indicador mensual perforara el 2% por primera vez en diez meses. En la comparación con junio del año pasado, el aumento de los precios alcanzó el 33,5%.

El resultado confirmó la tendencia descendente observada durante los últimos meses. En abril, el índice había sido del 2,6%, mientras que en mayo se redujo al 2,1%. Con el registro de junio, la inflación completó tres meses consecutivos de desaceleración.

Sin embargo, el aumento acumulado durante la primera mitad del año llegó al 16,8% y ya se ubicó por encima de la proyección anual contemplada por el Gobierno en el Presupuesto 2026.

Los productos estacionales encabezaron los aumentos

Al analizar las categorías que componen el índice, los productos estacionales presentaron el mayor incremento mensual, con una variación del 3,4%. Este comportamiento estuvo asociado principalmente con los aumentos registrados en verduras y servicios vinculados con el turismo, como pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos.

La suba de los productos estacionales fue parcialmente compensada por una reducción en los precios de las frutas.

Los precios regulados avanzaron un 2,3%, impulsados por los incrementos en electricidad y transporte público. Este grupo volvió a ubicarse por encima del nivel general de inflación y mantuvo la presión de las tarifas y los servicios sobre el gasto de los hogares.

Por su parte, la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, se ubicó en el 1,6%. Dentro de esta categoría se registraron aumentos en pan y cereales, productos medicinales, alquileres y otros gastos relacionados con la vivienda.

Desaceleración en alimentos

Uno de los factores que contribuyó a que el indicador general quedara por debajo del 2% fue la moderación de los precios de los alimentos, un rubro que tiene una incidencia directa sobre el presupuesto cotidiano de las familias.

La desaceleración se produjo después de varios meses en los que alimentos y bebidas no alcohólicas habían tenido un peso importante en la evolución del índice, especialmente por los aumentos en productos lácteos, cereales y otros artículos de consumo masivo.

Pese a la moderación mensual, el comportamiento de los precios no fue uniforme. Mientras algunos productos alimenticios mostraron variaciones reducidas o retrocesos, las verduras volvieron a registrar incrementos y contribuyeron al avance de los productos estacionales.

La inflación interanual llegó al 33,5%

Con el resultado de junio, la inflación acumulada durante los primeros seis meses de 2026 fue del 16,8%. En tanto, la variación de los últimos doce meses alcanzó el 33,5%, apenas por encima del 33,2% interanual informado en mayo.

El nuevo dato representa una señal de desaceleración en el ritmo mensual de aumentos, aunque el nivel de precios continúa avanzando y mantiene su impacto sobre los ingresos, el consumo y los gastos esenciales.

La evolución de los próximos meses estará atravesada por el comportamiento de las tarifas, los precios regulados y los productos estacionales, que durante junio aumentaron por encima de la inflación general.