Ludopatía infantil: la oposición impulsa atención temprana, límites a la publicidad y sanciones

Apuestas online.

La ludopatía infantil volvió a empujar a la Legislatura bonaerense contra su propia demora. Mientras la Cámara de Diputados acaba de poner en funcionamiento una comisión específica y reconoce que existen cerca de 20 expedientes sobre apuestas online, distintos bloques opositores presentaron dos proyectos que buscan intervenir sobre los puntos donde hoy se cuela el problema: celulares, publicidad, escuelas, clubes, hospitales y cobertura médica.

Dos proyectos, dos frentes

El expediente D-2351/26-27, firmado por Diego Garciarena, titular de UCR + Cambio Federal; el vicepresidente de la Cámara, Matías Civale; la diputada Silvina Vaccarezza; Andrés de Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica; la diputada Romina Braga; y Alejandro Rabinovich, jefe de la bancada PRO, propone modificar la Ley 15.131 de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo.

El texto incorpora a niñas, niños y adolescentes como población prioritaria y obliga a hospitales públicos, centros de atención primaria y servicios de salud mental infanto-juvenil a aplicar pautas de detección temprana. Cuando aparezcan indicadores de riesgo, esos efectores deberán garantizar orientación, derivación, seguimiento o intervención gratuita, accesible e interdisciplinaria.

El proyecto también dispone cobertura integral de IOMA para prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, y agrava las multas cuando una infracción facilite o tolere la participación de menores en juegos de azar. Sus autores sostienen que el acceso digital mantiene las apuestas disponibles de manera permanente y, muchas veces, “sin controles suficientes de edad, identidad o acompañamiento adulto”.

Por otra vía, el expediente D-2399/26-27 de Alejandra Lordén, presidenta del bloque UCR-Unión Cívica Radical, propone un régimen que abarca apuestas, alcohol, tabaco y otros productos restringidos para menores.

La propuesta prohíbe publicidad en un radio de 300 metros alrededor de establecimientos educativos, sanitarios, deportivos, culturales o recreativos; impide su emisión entre las 6 y las 22 en medios con licencia o registro provincial; y exige filtros de edad y límites a la microsegmentación en plataformas digitales.

También busca sacar logos de casas de apuestas de la indumentaria utilizada por equipos de menores, crear un Fondo Provincial de Salud Mental Infanto-Juvenil con recursos provenientes de multas y partidas presupuestarias, sumar contenidos de lectura crítica de publicidad a las escuelas y elaborar un protocolo para docentes, psicopedagogos y equipos de orientación. “El proyecto busca neutralizar mecanismos de condicionamiento que explotan las vulnerabilidades emocionales de la etapa adolescente”, explicó Lordén.

Veinte expedientes y ninguna ley de fondo

El paquete llega cuando empezó a trabajar la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por la diputada de Fuerza Patria Micaela Olivetto. La legisladora anticipó que convocará especialistas para ordenar una discusión atravesada por unos 20 proyectos ingresados durante el último año. “Hoy los chicos están a un clic de apostar, a otro clic de su billetera virtual y a otro de pedir un préstamo para seguir jugando”, advirtió.

La comisión de Prevención de las Adicciones, encabezada por el radical Valentín Miranda, también incorporó el juego online a su agenda, declaró de interés el libro “Ludopatía, la adicción del siglo XXI”, de Débora Blanca, y reconoció el trabajo de la Fundación Creer es Crear. Braga, por su parte, cuestionó el desembarco de las apuestas en el fútbol y afirmó que el deporte corre el riesgo de transformarse en “una plataforma de especulación financiera permanente para nuestros chicos”.

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, el adjunto Walter Martello habló del “Mundial de la Ludopatía” y citó relevamientos según los cuales ocho de cada diez menores de 25 años apostaron alguna vez, con una edad de inicio ubicada entre los 12 y los 13 años.

La alarma también llega a los hospitales

El debate legislativo coincide con advertencias del sistema sanitario provincial. La subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, señaló que aumentaron las internaciones de menores de 18 años y vinculó el cuadro con factores económicos, sociales y tecnológicos, además de la fragilidad de las redes de cuidado. Calmels agregó que algunas personas piden permanecer en los hospitales una vez concluida la internación porque no tienen comida o techo.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que las obras sociales nacionales adeudan más de $90.000 millones al sistema público bonaerense y defendió el papel de IOMA dentro de un esquema sanitario afectado por decisiones nacionales.

Mientras la Cámara intenta convertir los expedientes en una norma común, Castelli avanzó por ordenanza: el municipio conducido por Francisco Echarren bloqueó el acceso a plataformas de apuestas en escuelas, dependencias municipales y redes públicas junto con la cooperativa CUECCA. “Las apuestas online quedan prohibidas. No vamos a dejar que nuestra comunidad caiga en la ludopatía”, sostuvo el intendente.