Malvinas: la jubilación que unió a la Legislatura y reabrió la pelea por los elogios de Milei a Thatcher.

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley la reforma del Régimen Previsional Especial de Malvinas y extendió el beneficio a unos 400 veteranos que habían quedado afuera del reconocimiento jubilatorio. La votación fue unánime, pero la escena de unidad duró poco: el debate terminó en un cruce entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza por la defensa de la soberanía y los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher.

La iniciativa, impulsada por los senadores de Fuerza Patria María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, modifica la Ley 15.386 para incluir a oficiales y suboficiales que participaron de la guerra de 1982, sufrieron secuelas físicas o psicológicas y no pudieron continuar sus carreras en las Fuerzas Armadas, pero tampoco fueron derivados a puestos de trabajo en el Estado provincial.

A quiénes alcanza y cuánto cobrarán

La reforma busca equiparar a esos excombatientes con quienes ya estaban comprendidos por el régimen especial. El universo estimado es de alrededor de 400 bonaerenses, en su mayoría integrantes de la Armada Argentina que solicitaron la baja entre 1983 y 1985 por las consecuencias del conflicto.

El beneficio será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la administración pública bonaerense y contempla el acceso al 100% de los subsidios mensuales previstos en la Ley 13.659. En su formulación inicial, la propuesta también exigía un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS). El proyecto estableció además requisitos para acreditar la situación de retiro o de baja voluntaria u obligatoria.

La redacción definitiva incorporó límites reclamados por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que había cuestionado con dureza la versión aprobada en 2025. La organización advirtió entonces que el texto podía abrir la puerta a beneficios para exmilitares vinculados con delitos de la dictadura o con incumplimientos durante la guerra.

Soldados del RI5 en una trinchera en Puerto Howard. (Guerra de Malvinas)

Por eso, quedaron excluidos quienes hayan sido dados de baja por rebeldía o tengan condenas de tribunales comunes o federales equivalentes a la destitución militar. Tampoco podrán acceder quienes perciban otra prestación previsional del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas por años de servicio o por transmisión a derechohabientes. Además, la ley impide el ingreso de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, ataques al orden constitucional o incumplimientos graves de sus deberes durante el conflicto.

Héctor Gay, diputado de La Libertad Avanza, definió la sanción como un “acto de reparación histórica” y sostuvo que el Estado había tratado durante años como “combatientes de segunda” a quienes quedaron fuera del régimen. “Estamos poniendo en un pie de igualdad a unos 400 ciudadanos que combatieron en Malvinas, que son héroes de Malvinas”, afirmó.

Diego Garciarena, presidente del bloque UCR+Cambio Federal, destacó el acuerdo entre ambas cámaras y reconoció el trabajo de los excombatientes de Mar del Plata. “Esta ley viene a poner orden y a hacer justicia”, señaló.

Sotelo reivindicó al Gobierno y Tignanelli apuntó a Milei

El choque político comenzó cuando Nahuel Sotelo, diputado libertario y ex secretario de Culto nacional, celebró la presencia de los veteranos y aseguró que la política saldaba “una deuda menos”. También reivindicó su “entrega, valentía y coraje” y cuestionó el proceso de “desmalvinización” que redujo durante años a los exsoldados a “los chicos de la guerra”.

Facundo Tignanelli, titular del bloque de Fuerza Patria, respondió que el peronismo está “todos los días enfervorizado por la cuestión nacional y no sólo cuando juega la Selección Argentina”. Luego recordó que nunca escuchó al bloque libertario repudiar los elogios de Milei a Thatcher, primera ministra británica durante la Guerra de Malvinas.

Milei había destacado en el debate presidencial de 2023 el “rol significativo” de Thatcher en la caída del comunismo y del Muro de Berlín. Posteriormente, en una entrevista para la BBC, insistió en que Thatcher “era brillante”.

Esas declaraciones todavía generan rechazo: un estudio de Reputación Digital realizado entre el 1 y el 13 de julio sobre 417.000 mensajes indicó que nueve de cada diez posteos referidos a esos elogios fueron de carácter negativo para el Presidente.

Sotelo replicó que “ser patriota también es bajar la pobreza, la inflación y el riesgo país” y afirmó que el Gobierno nacional “le está cambiando la vida a los argentinos”. Tignanelli contestó que la Nación recorta fondos a la provincia y cuestionó los beneficios otorgados a empresas extranjeras para explotar recursos.

Andrés de Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica, celebró la reforma y vinculó la discusión con el paso del patrullero británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina sin notificación previa. “La reparación no fue completa y la soberanía argentina hay que defenderla”, cerró.