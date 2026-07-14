De Leo: "Ojalá que el ánimo futbolero perdure y abrace este espíritu de la defensa de la soberanía, recursos y derechos"

Andrés De Leo, jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, durante la sesión en la legislatura bonaerense: “Quiero celebrar lo que se votó en este recinto que es la modificación (del artículo 2) de la ley 15386 que incluía (en el régimen previsional especial) a oficiales y suboficiales que habían participado en la contienda heroica de Malvinas. Agregar que se había garantizado y excluido que no hubiera ninguna persona vinculada a delitos de lesa humanidad que pudiera acceder a estos beneficios".

De Leo

"Quiero agradecer al cuerpo que hayan acompañado el proyecto que hemos presentado respecto a la preocupación que nos genera que el patrullero de la marina real británica HMS Medway haya pasado por aguas de jurisdicción de la Argentina y que haya existido una ausencia de información pública, precisa y documentada de las circunstancias de ese desplazamiento por nuestras aguas argentinas", acotó.

El legislador dijo "Me parece extraordinario que este cuerpo se haya expresado de forma unánime. La reparación no ha sido completa y la soberanía argentina hay que defenderla".

Y cerró "Ojalá que el ánimo futbolero pueda perdurar y abrazar este espíritu de la defensa de nuestra soberanía, recursos y derechos de nuestra gente”.