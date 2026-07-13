Diputados volvió a sesionar: una banca para La Cámpora, nuevos nombres en la Magistratura y la interna oficialista como telón de fondo

La Cámara baja aprobó beneficios permanentes para el sudoeste bonaerense y amplió el régimen previsional de excombatientes de Malvinas.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar después de varias semanas atravesadas por tensiones políticas y con una agenda que terminó mezclando homenajes, proyectos de alto consenso y movimientos que reconfiguran el equilibrio interno del oficialismo.

La jornada comenzó con demora. Aunque la convocatoria estaba prevista para las 14, el inicio se postergó hasta pasadas las 15.10. El dato político previo tampoco pasó inadvertido: el frustrado recambio de autoridades dentro del bloque de La Libertad Avanza finalmente quedó archivado. El plan para que Agustín Romo asumiera como vicepresidente de la Cámara y Juan Osaba quedara al frente de la bancada libertaria se cayó por diferencias internas.

Antes de avanzar con el temario legislativo, la presidencia de la Cámara oficializó la reincorporación de Mercedes Landívar . La dirigente de La Cámpora recuperó la banca para la que había sido elegida por la Séptima Sección Electoral en 2023, luego de dar por terminada la licencia que había solicitado al asumir como jefa de Gabinete del municipio de Olavarría.

El regreso tuvo consecuencias inmediatas. Laura Aloisi, dirigente identificada con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que responde al gobernador Axel Kicillof, dejó automáticamente su lugar en la Legislatura.

Desde el municipio que conduce el intendente Maximiliano Wesner explicaron que Landívar continuará desempeñándose como jefa de Gabinete ad honorem mientras ejerce su mandato legislativo, con el objetivo de fortalecer la articulación entre Olavarría y la Provincia.

Sin embargo, el efecto político excede la explicación institucional. La Cámpora recuperó una representante propia en un momento en el que cada voto adquiere relevancia dentro del oficialismo, atravesado por las diferencias entre el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y el espacio alineado con Kicillof.

#Ahora | 🏛 Se aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 2 de la Ley 15.386 de Régimen Previsional Especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas.



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Malvinas consiguió una de las votaciones más amplias

Durante la jornada, el recinto aprobó una serie de proyectos de declaración vinculados con un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, en una sesión que también estuvo marcada por la presencia de excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, solicitó el tratamiento sobre tablas del proyecto impulsado por el senador Adrián Santarelli para modificar el Régimen Previsional Especial destinado a oficiales y suboficiales excombatientes.

La iniciativa obtuvo el respaldo de más de los dos tercios de la Cámara. Durante el debate, el diputado de La Libertad Avanza y exintendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, sostuvo que la legislación vigente "excluía injustamente a aquellos suboficiales y oficiales que tuvieron secuelas físicas y psicológicas tras la guerra de 1982".

Andrés De Leo, jefe del bloque de la Coalición Cívica, adhirió a sus palabras: "Quiero celebrar lo que se votó en este recinto que es la modificación del artículo 2 de la ley 15386 que incluía en el régimen previsional especial a oficiales y suboficiales que habían participado en la contienda heroica de Malvinas. Agregar que se había garantizado y excluido que no hubiera ninguna persona vinculada a delitos de lesa humanidad que pudiera acceder a estos beneficios".

Otro de los proyectos relevantes aprobados durante la sesión fue la modificación de las leyes 12.322 y 12.323 para consolidar el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Dichiara, establece beneficios promocionales permanentes para Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y sectores del partido de Saavedra.

El texto contempla exenciones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto de Sellos para distintos sectores productivos, eliminando el mecanismo por el cual esos beneficios dependían de renovaciones periódicas del Poder Ejecutivo.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Dichiara, establece beneficios promocionales permanentes para Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y sectores del partido de Saavedra.

Consejo de la Magistratura y reclamos por la agenda legislativa

La Cámara también designó a Mariano Cascallares, referente del Movimiento Derecho al Futuro, como consejero titular del Consejo de la Magistratura y a Sofía Vanelli, del Frente Renovador, como consejera suplente.

Durante la última sesión del Senado, Fuerza Patria designó a Sergio Berni como titular y a Fernando Coronel como suplente. Las tensiones no quedaron limitadas al oficialismo. En la oposición también se abrió una discusión por la distribución de los lugares disponibles. La senadora María Luz Bambaci, integrante de La Libertad Avanza y alineada con el armador bonaerense Sebastián Pareja, fue designada para ocupar una de las bancas que corresponden a los bloques opositores.

El conflicto surgió alrededor del otro lugar disponible. Desde el espacio libertario sostuvieron que debían quedarse con ambas representaciones por su condición de primera minoría opositora dentro de la Cámara alta.

Del otro lado, el PRO defendió la continuidad de Juan Manuel Rico Zini como representante suplente y argumentó que conserva legitimidad para mantener presencia dentro del organismo.







Las diferencias llegaron incluso al recinto. Durante las negociaciones previas, el presidente del bloque libertario, Carlos Curestis, solicitó un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones. Según trascendió desde la oposición, la falta de consenso impidió cerrar completamente el esquema de designaciones.

Sin embargo, el Senado logró saldar buena parte de una discusión que llevaba meses pendiente y avanzó con la incorporación de nuevos representantes al organismo encargado de intervenir en la selección y control disciplinario de jueces y fiscales bonaerenses.

De esta manera, a los legisladores que ya formaban parte del Consejo de la Magistratura —Facundo Tignanelli, Ricardo Lissalde, Avelino Zurro, Germán Di Cesare, Diego Garciarena y Martín Endere— se sumaron Sergio Berni, Fernando Coronel y María Luz Bambaci, mientras continúa vacante el último lugar que deberá definir la oposición.