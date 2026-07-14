La Provincia blinda el Área Patagónica: beneficios permanentes en medio de la disputa por la Zona Fría

Diputados otorgó media sanción al proyecto que transforma en permanentes los beneficios impositivos para el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar y dejó una definición con fuerte impacto para el extremo sur bonaerense. El cuerpo presidido por Alejandro Dichiara otorgó media sanción a un proyecto de su autoría que transforma en permanentes los beneficios impositivos para el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable, un régimen que hasta ahora dependía de renovaciones periódicas del Poder Ejecutivo.

Aunque se trata de una iniciativa de alcance provincial, la decisión adquiere un significado adicional en el actual escenario político. Mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene en pausa el debate para modificar el régimen nacional de Zona Fría, la Legislatura bonaerense avanzó en sentido contrario al consolidar un esquema de promoción fiscal destinado a una de las regiones con mayores desafíos climáticos y productivos de la provincia.

El proyecto modifica las leyes provinciales 12.322, que creó el Área Patagónica Bonaerense, y 12.323, que estableció la Zona Austral Desfavorable.

La principal novedad es que elimina el mecanismo de renovación cada cinco años y convierte en permanentes las exenciones tributarias para los partidos de Carmen de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra.

El régimen comprende beneficios para actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios, mediante exenciones de entre el 50% y el 100% en el Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, según cada caso previsto por la normativa.

En los fundamentos del proyecto, Dichiara sostuvo que el objetivo es reconocer las condiciones estructurales que enfrenta el sur bonaerense y brindar herramientas que favorezcan su desarrollo.

"Se busca establecer la permanencia de los beneficios por entender que se trata de una zona naturalmente desventajosa y desigual en su base productiva respecto al resto, por lo que se deben generar herramientas que le permitan alcanzar un desarrollo productivo sostenible", argumentó el legislador.

Además, señaló que "este tratamiento diferenciado pone a la economía y al derecho tributario al servicio de la justicia social", al considerar que corresponde al Estado compensar las asimetrías territoriales.

🏛️ Hoy volvimos a sesionar en @HCDiputadosBA y dimos media sanción al proyecto de mi autoría que establece de forma permanente los beneficios impositivos para las actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios en Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y… pic.twitter.com/63Sat588Xi — Alejandro Dichiara (@enriquedichiara) July 13, 2026

La media sanción llega mientras continúa abierta la discusión por el futuro del régimen nacional de Zona Fría, que beneficia a millones de usuarios con descuentos en las tarifas de gas.

En las últimas semanas, el Gobierno nacional resolvió postergar el tratamiento del proyecto que propone reducir ese esquema de subsidios. La decisión estuvo atravesada por la intensa ola polar que afectó a buena parte del país y por la falta de los votos necesarios para avanzar en el Senado.

Según trascendió, la iniciativa no será debatida durante julio ni tampoco en agosto. Desde Fuerza Patria sostienen que el expediente permanece sin movimiento en la Cámara alta y que el oficialismo todavía no convocó a su tratamiento en comisión.

La negociación encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tampoco logró reunir el respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas, donde persisten reparos de legisladores que representan provincias con una fuerte cantidad de beneficiarios del régimen.

Respaldo y debate

Tras la aprobación del proyecto, Dichiara destacó el alcance de la iniciativa a través de sus redes sociales. "Hoy volvimos a sesionar en la Cámara de Diputados y dimos media sanción al proyecto de mi autoría que establece de forma permanente los beneficios impositivos para las actividades productivas, comerciales, industriales y de servicios en Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y Saavedra, reconociendo su condición de Área Patagónica Bonaerense y Zona Austral", expresó.

Y agregó: "Convertir estos beneficios en una política permanente significa dar previsibilidad, fortalecer la producción y seguir generando más oportunidades para el sur de la Provincia".







Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de diferencias durante su tratamiento parlamentario. Cuando el expediente fue analizado en la comisión de Legislación General, La Libertad Avanza votó en contra del proyecto. Por su parte, el Frente de Izquierda optó por abstenerse.

El diputado Christian "Chipi" Castillo explicó entonces que su bloque compartía la necesidad de otorgar estabilidad al régimen, aunque cuestionó que los beneficios alcanzaran por igual a pequeños y grandes productores rurales.

"Nos vamos a abstener porque no hay una diferenciación por beneficiario. Estamos a favor de que sea permanente, pero no de beneficiar de la misma manera a los grandes productores", argumentó durante ese debate.