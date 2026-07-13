Kicillof extiende el aumento a policías y penitenciarios y contiene otro frente salarial

Salarios, adicionales y uniforme: la ingeniería que aplicó Kicillof para la Policía Bonaerense

El Gobierno bonaerense confirmó que el aumento salarial acordado con docentes y estatales también alcanzará al personal de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La mejora será del 7% en dos tramos: 5% en julio y 2% adicional en agosto, calculados sobre los haberes de junio. El incremento se trasladará además al personal retirado que cobra a través de las cajas previsionales de cada fuerza.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, durante la conferencia semanal encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La decisión replica para las fuerzas el entendimiento alcanzado con los gremios y se suma al 9,3% otorgado durante el primer tramo del año, también aplicado por decreto porque la Policía no negocia salarios mediante paritarias.

Seis meses con aumentos

López remarcó que, con el nuevo esquema, los trabajadores provinciales habrán recibido aumentos en seis de los primeros ocho meses de 2026. Según el repaso oficial, la mejora acumulada fue del 2% en enero, llegó al 3,5% en febrero, al 8,6% en marzo, al 11,1% en abril, al 16,7% en julio y alcanzará el 18,9% en agosto.

El funcionario sostuvo que el acuerdo fue posible en un escenario fiscal adverso, marcado por la caída de la recaudación y de la actividad económica. También destacó que la Provincia pudo pagar el medio aguinaldo en tiempo y forma, pese a las dificultades que atraviesan la administración central y los municipios.

La negociación seguirá abierta para otros regímenes y leyes especiales. López indicó que el Ejecutivo espera avanzar esta semana y ratificó la reapertura de la discusión salarial en septiembre. En declaraciones previas, había atribuido las restricciones presupuestarias a las políticas del Gobierno de Javier Milei y estimado en $26,7 billones la pérdida de recursos sufrida por Buenos Aires.

Cómo quedan los ingresos en la fuerza

Sin contar horas extras ni tareas extraordinarias, las cifras difundidas ubican el salario básico de un superintendente cerca de $2,3 millones; el de un comisario general, alrededor de $1,9 millones; el de un comisario mayor, en torno de $1,7 millones; y el de un comisario inspector, cerca de $1,5 millones. Para un oficial ingresante, el ingreso ronda los $900.000.

A esos montos se agrega un adicional por riesgo de $259.712,27 para todos los integrantes de la fuerza, sin distinción de jerarquía. Como referencia, la escala informada para la Policía Federal Argentina ubica el ingreso de un comisario general en $3.259.881 y el de un cabo en $1.086.683,23.

El aumento también llegará al SPB, donde el malestar salarial y laboral había quedado expuesto el 29 de mayo. Ese día, retirados, trabajadores en actividad, familiares y autoconvocados marcharon en La Plata y presentaron ante la Jefatura penitenciaria un petitorio por “sueldos dignos”, actualización de horas extras, regulación de recargos, asistencia psicológica, mejores espacios de descanso, equipamiento y límites a los descuentos sobre los haberes.

La presentación fue recibida con sello y firma de Alejandro Gabriel Villalba, prefecto mayor y director secretario general del SPB. Semanas antes, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había admitido que “los sueldos en la Argentina son una miseria hoy” y señalado que un oficial en su segundo año cobraba cerca de $1.050.000 entre salario básico, actividad y uniforme.

El petitorio presentado en mayo tras la movilización.

El acuerdo con docentes y estatales

La extensión a las fuerzas se apoya en el acuerdo aceptado por FEB, SUTEBA, UPCN bonaerense y ATE, luego de un mes de negociaciones, el rechazo a una primera oferta y un paro docente de 24 horas. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, Liliana Olivera, explicó que la propuesta fue aprobada “con un estrecho margen” y advirtió que persiste una fuerte preocupación por la situación salarial y otros problemas del sector.

El entendimiento incluye el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios ingresados entre 2024 y 2025, cambios en los concursos para cargos jerárquicos y mesas técnicas sobre carrera administrativa, convenios colectivos y conflictos sectoriales. Para los auxiliares de Educación, la suba llegará al 9%, con 5% en julio y 4% en agosto.

En el capítulo docente se incorporó además una adenda para prevenir y abordar hechos de violencia y acoso. Los casos graves podrán ser tratados por una mesa especial, la Fiscalía de Estado podrá presentarse como querellante y los inspectores deberán acompañar a las víctimas en las denuncias. El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, valoró que la Provincia sostenga las paritarias pese al ajuste nacional, aunque reclamó que al final del mandato de Kicillof “estén todos en planta permanente”.