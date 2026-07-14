El massismo reactiva una vieja bandera: qué hay detrás de la ley de juzgados electorales

El FR presentó nuevamente un proyecto para crear juzgados electorales especializados en la provincia de Buenos Aires.

Mientras la dirigencia bonaerense comienza a mover piezas de cara al próximo ciclo electoral, el Frente Renovador volvió a poner sobre la mesa una de sus reformas institucionales más ambiciosas. La diputada provincial Sofía Vannelli presentó nuevamente un proyecto para crear juzgados electorales especializados en la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca incorporar una instancia judicial para revisar las resoluciones de la Junta Electoral cuando puedan afectar derechos políticos.

La propuesta no surge de cero. Se trata de una bandera que el espacio liderado por Sergio Massa impulsa desde hace varios años y que tuvo como principales promotores al exsenador provincial Sebastián Galmarini y, más recientemente, al diputado bonaerense Rubén Eslaiman, quien presentó un proyecto de similares características el año pasado. Ahora, el Frente Renovador vuelve a insistir con la iniciativa en un contexto donde la discusión sobre las reglas electorales vuelve a ganar peso en la agenda política.

El proyecto de Vannelli retoma los lineamientos centrales de las iniciativas anteriores, aunque introduce algunos cambios respecto de su diseño institucional. En lugar de avanzar con una Cámara Electoral especializada, la legisladora propone crear dos juzgados electorales de primera instancia incorporados a la Ley Orgánica del Poder Judicial bonaerense.

La iniciativa establece la creación del Departamento Judicial Electoral Primer Conurbano, con asiento en la ciudad de San Martín y competencia sobre municipios del Área Metropolitana, y del Departamento Judicial Electoral Interior, cuya sede funcionaría en La Plata y abarcaría el resto de la provincia.

Según el texto, ambos órganos tendrían competencia para intervenir en causas vinculadas con la legislación política y electoral que hoy carecen de un mecanismo específico de revisión judicial.

Cómo cambiaría el funcionamiento de la Junta Electoral

Uno de los puntos centrales del proyecto es que las funciones administrativas de la Junta Electoral continuarían vigentes, pero sus resoluciones podrían ser revisadas judicialmente cuando una fuerza política o un particular considere que existe una vulneración de derechos reconocidos por la Constitución o la legislación electoral.

En concreto, las decisiones del organismo podrían ser apeladas ante un juez electoral dentro de los tres días hábiles posteriores a su dictado. El magistrado tendría amplias facultades para producir prueba y debería resolver el planteo en un plazo máximo de cinco días hábiles, o incluso antes si el cronograma electoral así lo exigiera.

La propuesta incorpora esta posibilidad de revisión en distintas normas que integran el régimen electoral bonaerense, entre ellas la Ley Electoral provincial, la legislación de Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la normativa sobre agrupaciones municipales, la ley de paridad de género y el régimen de reelecciones.

Sofía Vannelli, diputada del Frente Renovador.

En los fundamentos, Vannelli sostiene que actualmente existe un vacío institucional respecto del control judicial de las decisiones de la Junta Electoral.

La diputada recuerda que, si bien el organismo está integrado mayoritariamente por miembros del Poder Judicial, las resoluciones que dicta tienen naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Sin embargo, muchas de ellas inciden directamente sobre derechos políticos fundamentales al definir cuestiones como la oficialización de listas, candidaturas, el reconocimiento de partidos, el desarrollo de los comicios o el escrutinio.

"La creación de un órgano judicial especializado permite generar una mayor previsibilidad, seguridad jurídica y eficacia al proceso electoral de la provincia de Buenos Aires", sostiene el proyecto presentado por la legisladora.

Asimismo, Vannelli advierte que hoy no existe una vía judicial específica para revisar esas decisiones. En ese sentido, argumenta que ni los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte bonaerense ni la acción de amparo ofrecen un mecanismo uniforme y especializado para resolver este tipo de controversias.







La propuesta recupera casi en su totalidad el proyecto que Rubén Eslaiman presentó durante el año pasado en la Cámara de Diputados bonaerense.

En aquella oportunidad, el legislador del Frente Renovador también propuso la creación de los Juzgados Electorales de la Provincia como primera instancia judicial para intervenir en las causas derivadas de las decisiones de la Junta Electoral. Incluso planteaba que las apelaciones posteriores fueran resueltas por la Suprema Corte de Justicia bonaerense hasta tanto se constituyera una Cámara de Apelaciones especializada en materia electoral.

Eslaiman había fundamentado la iniciativa señalando que las decisiones de la Junta Electoral poseen una enorme trascendencia institucional porque pueden afectar derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución provincial.

"No resultan suficientes los esquemas de control judicial existentes y proponemos un órgano jurisdiccional de primera instancia que pueda controlar las decisiones que generen una causa por las decisiones tomadas por la Junta Electoral", había sostenido el diputado al presentar el proyecto.