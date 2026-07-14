Kicillof cubre vacantes en el Consejo de la Magistratura: ¿Quiénes son los elegidos?

Los movimientos llegan en un momento en que la provincia de Buenos Aires busca acelerar la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial.

El gobernador Axel Kicillof avanzó con una nueva etapa en la conformación del Consejo de la Magistratura bonaerense al oficializar la designación de los representantes del Poder Ejecutivo.

La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 874/26, se suma a los nombramientos aprobados en las últimas horas por la Legislatura y permite completar la representación del Ejecutivo en un organismo central para la selección y el control disciplinario de jueces y funcionarios del Ministerio Público.

Los movimientos llegan en un momento en que la provincia de Buenos Aires busca acelerar la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial, un reclamo que se mantiene desde hace años y que alcanza a juzgados, tribunales, fiscalías e incluso a la Suprema Corte bonaerense.

El Ejecutivo designó como consejeros titulares a Santiago Carlos Pérez Teruel, Carlos Lisandro Pellegrini y Santiago Eduardo Révora.

Pellegrini se desempeña como subsecretario de Política Criminal dentro del Ministerio de Justicia que conduce Juan Martín Mena, mientras que Révora ocupa la Subsecretaría de Asuntos Municipales y es uno de los referentes de La Cámpora en la provincia.

Como representantes suplentes fueron designados Gabriela Demaria, Ana Laura Ramos y Gustavo Alberto Gamino.

Con estas incorporaciones, el Poder Ejecutivo completa todos los lugares que le corresponden dentro del Consejo. A ellos se suman el propio ministro Mena, quien integra el organismo por su cargo, e Inti Nahuel Pérez Aznar, su suplente, cuyos mandatos continúan vigentes hasta diciembre de este año.

La Cámara de Diputados avanzó con nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura.

La Legislatura también avanzó con nuevas designaciones

Las definiciones del Ejecutivo llegaron después de los movimientos registrados en ambas cámaras legislativas.

La Cámara de Diputados aprobó este lunes la designación del diputado Mariano Cascallares, referente del Movimiento Derecho al Futuro, como consejero titular, y de la legisladora Sofía Vannelli, del Frente Renovador, como consejera suplente.

Previamente, el Senado había avalado la incorporación del senador Sergio Berni como consejero titular y de Fernando Coronel como suplente en representación del oficialismo. Además, designó a la senadora de La Libertad Avanza María Luz Bambaci para ocupar uno de los lugares reservados a la oposición.

Sin embargo, la Cámara alta todavía mantiene una vacante pendiente. Las diferencias entre La Libertad Avanza y el PRO por la distribución de la representación opositora impidieron cerrar un acuerdo para definir el último nombre que falta incorporar al organismo.

Consejo de la Magistratura.

Un organismo clave para el funcionamiento de la Justicia

El Consejo de la Magistratura bonaerense tiene a su cargo la selección de candidatos para integrar el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de intervenir en los procesos disciplinarios contra magistrados.

Su integración es determinante para avanzar con los concursos que luego derivan en el envío de ternas al Poder Ejecutivo y, posteriormente, al tratamiento de los pliegos en el Senado provincial.

Actualmente, el sistema judicial bonaerense arrastra más de 200 vacantes entre jueces, fiscales y defensores oficiales, una situación que impacta en el funcionamiento de distintos departamentos judiciales y también mantiene abierta la discusión sobre la cobertura de cargos en la Suprema Corte de Justicia.

Durante la gestión de Axel Kicillof, el Consejo confeccionó más de 600 ternas mediante acuerdos entre los distintos estamentos que lo integran. No obstante, la demora en el tratamiento legislativo de numerosos pliegos y las diferencias políticas entre oficialismo y oposición ralentizaron la designación definitiva de muchos magistrados.







Ahora, con las designaciones del Ejecutivo y los recientes nombramientos legislativos, el Consejo de la Magistratura quedó muy cerca de completar su integración.

Las vacantes correspondientes al Poder Judicial y al Colegio de Abogados ya estaban cubiertas. En las últimas horas también quedó cerrada la representación del Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados hizo lo propio con sus lugares.

La única definición pendiente corresponde al Senado bonaerense, donde todavía debe resolverse quién ocupará el último asiento reservado a la oposición. La expectativa está puesta en la próxima sesión de la Cámara alta, donde podría destrabarse una negociación que permanece abierta por la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza.