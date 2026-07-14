El PRO gana casilleros y las Fuerzas del Cielo pierden otra batalla en la interna libertaria

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo.

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en Bahía Blanca y volvió a exponer que la pelea por el armado bonaerense ya se libra también en las oficinas nacionales. El recambio en la dirección regional de ANSES dejó afuera a Ingrid Czerniecki, vinculada al diputado provincial Oscar Liberman, y abrió paso al abogado Tomás Peyrano, dirigente del PRO referenciado con Cristian Ritondo.

Según pudo reconstruir este medio, el movimiento fue leído por sectores que disputan la conducción libertaria en la Sexta Sección como un castigo político a Liberman por sus contactos con dirigentes cercanos al Frente Renovador.

ANSES, Ritondo y el aislamiento de Liberman

La presidenta del Concejo Deliberante bahiense, Gisela Caputo, había recibido inicialmente el ofrecimiento y propuso a Peyrano. La dirigente, alineada con el ritondismo, presentó la designación como parte del trabajo conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza en los niveles nacional, provincial y local.

El dirigente del PRO Tomás Peyrano fue designado al frente de ANSES Regional.

La decisión favoreció al sector de Ritondo y dejó más aislado a Liberman, que se identifica con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo y cuestiona la conducción bonaerense de Sebastián Pareja, en el marco de una disputa interna que también llegó al plano judicial. El diputado confirmó que pretende competir por la intendencia en 2027, pero no fue convocado a la mesa que Karina Milei armó después de las elecciones para discutir la estrategia provincial.

Su peso electoral no es menor: fue el candidato más votado en las PASO municipales de 2023 y encabezó en 2025 la lista de diputados de la Sexta Sección, que superó por casi ocho puntos al peronismo. Sin embargo, la pelea interna parece pesar más que esos antecedentes.

El malestar habría crecido luego de las reuniones de Liberman con Carlos Bevilacqua, intendente vecinalista de Villarino, y Pablo Garate, jefe comunal de Tres Arroyos, ambos vinculados políticamente con Sergio Massa.

El intendente de Villarino Carlos Bevilacqua junto al diputado bonaerense Oscar Liberman.

El encuentro con Garate ocurrió poco después de que el intendente denunciara a Franca Grippo, coordinadora libertaria de la Sexta designada por Pareja, por un presunto uso electoral de información de personas con discapacidad.

El massismo pesca en las fugas libertarias

Los contactos coinciden con una avanzada territorial del Frente Renovador sobre dirigentes que abandonan o se distancian de La Libertad Avanza. En Quilmes, Ricardo Rij renunció a la presidencia del bloque violeta apenas diez días después de asumir, creó Renovación Quilmeña y quedó cerca del massismo. Durante 2026, la bancada ya pasó por las conducciones de Leandro Goria, Estefanía Albasetti y el propio Rij.

En San Isidro, la concejala Débora Ruiz Zeballos se incorporó al bloque del Frente Renovador tras reunirse con el diputado nacional Sebastián Galmarini. Al anunciar su salida, sostuvo que La Libertad Avanza la había “decepcionado por su pérdida de rumbo y de visión”, mientras también cuestionó la gestión municipal de Ramón Lanús.

Tres Arroyos mostró una fractura similar. Vanesa Piacquadío fue apartada del bloque libertario luego de acompañar una iniciativa administrativa del intendente Garate. En La Matanza, Leila Gianni ya había roto con el sector de Pareja para formar Alianza Libertad Republicana junto con ediles del PRO y de LLA. Berazategui registró incluso una pelea física entre los concejales Mario Molver y Jorge Gregorini.

Santilli avanza sobre el tablero bonaerense

El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete nacional agregó otro actor a la disputa. Dirigentes ligados al PRO comenzaron a ocupar espacios en ANSES, PAMI y coordinaciones territoriales, mientras sectores parejistas observan esos movimientos como una pérdida de posiciones frente a Eduardo “Lule” Menem, Ritondo y referentes cercanos al nuevo ministro coordinador.

El antecedente más visible se produjo en Tigre, donde Claudio Baumgarten fue reemplazado en ANSES por Vanina Pignata, exconcejal del PRO. En la Séptima Sección, el exintendente de Olavarría Ezequiel Galli comenzó a mostrarse como armador regional, mientras Celeste Arouxet, Guillermo Lascano y Pablo Di Salvo quedaron alcanzados por versiones sobre futuros cambios.

En Bahía Blanca, el PRO también llega dividido: conviven el ritondismo de Caputo y Emiliano Álvarez Porte, el santillismo de Adrián Jouglard y el macrismo histórico de Héctor Gay y Nidia Moirano, que promueve a Constanza Rivas Godio. Caputo y Álvarez Porte ya habían roto con LLA para acompañar la tasa al Polo Petroquímico y el presupuesto del intendente Federico Susbielles.

Esa dispersión benefició en 2023 a Susbielles, que ganó con el 36% frente a una oposición fragmentada. Mientras Liberman busca sostener su candidatura y Pareja procura conservar el mando provincial, el PRO gana casilleros y el massismo recoge desprendimientos.

Segundo Cernadas, exconcejal de Tigre, lo resumió con una frase que todavía circula entre los libertarios: “La política de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires parece una gran bolsa de gatos”.