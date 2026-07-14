La Jefatura de Gabinete delegó en el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, la administración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, una de las principales herramientas con las que el Poder Ejecutivo puede asistir financieramente a las provincias ante emergencias o desequilibrios fiscales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 64/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. A partir de la medida, Coria tendrá la facultad de disponer la distribución de los ATN entre las distintas jurisdicciones provinciales.

El Gobierno justificó la delegación en la necesidad de optimizar la gestión de los recursos y acelerar los procedimientos administrativos. La resolución sostiene que la nueva organización busca reforzar los principios de legalidad, eficacia y celeridad en la asignación de los fondos.

La medida adquiere relevancia política porque se conoce en medio de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores por la situación fiscal de las provincias y por distintos proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

Para qué se utilizan los ATN

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional fue creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal y está destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en los gobiernos provinciales.

A diferencia de las transferencias automáticas de la coparticipación, los ATN no se reparten mediante coeficientes fijos. Su distribución depende de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo nacional y constituye una herramienta de asistencia extraordinaria para los distritos.

Durante la gestión de Javier Milei, la asignación de estos recursos quedó en el centro de las discusiones entre la Nación y las provincias. Los gobernadores reclamaron en distintas oportunidades una mayor previsibilidad en la distribución y cuestionaron la retención de una parte de los fondos acumulados.

El Gobierno reactivó durante 2026 el envío de ATN a algunos distritos, en paralelo con las negociaciones para conseguir respaldo parlamentario. Hasta mayo, varias provincias habían recibido transferencias, mientras que otras permanecían sin asistencia por este mecanismo.

La concentración de la gestión en la Vicejefatura de Gabinete del Interior no modifica el carácter excepcional de los aportes, pero coloca la decisión operativa en un área directamente involucrada en la relación política con los mandatarios provinciales.

Una reorganización dentro de la Jefatura de Gabinete

La delegación se inscribe en la reforma de la estructura del Gobierno dispuesta mediante el Decreto 571/2026, que trasladó a la Jefatura de Gabinete distintas funciones que anteriormente estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior.

La reorganización incorporó las figuras del vicejefe de Gabinete y del vicejefe de Gabinete del Interior. Bajo ese esquema, el jefe de Gabinete puede transferir atribuciones específicas a ambos funcionarios.

Coria había sido designado al frente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior como parte de la reestructuración oficial impulsada después de la llegada de Diego Santilli al Gobierno. Desde esa posición quedó encargado de tareas vinculadas con la relación entre la Casa Rosada y las provincias.

Antes de asumir esa función, se había desempeñado como viceministro del Interior. También ocupó diferentes cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en áreas relacionadas con seguridad y gestión institucional.

Entre sus antecedentes se encuentra su paso como ministro de Seguridad y Justicia porteño, cargo que asumió en 2023. Previamente había sido jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y presidente de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado.

Coria mantiene una relación política estrecha con Santilli y lo acompañó durante distintas etapas de su trayectoria política y electoral.

La negociación con los gobernadores

La decisión sobre los ATN se produce mientras el oficialismo busca sostener canales de negociación con las provincias. La agenda incluye reclamos por recursos fiscales, adelantos financieros, deudas pendientes y proyectos que necesitan apoyo en el Congreso.

Uno de los ejes de las conversaciones es la posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para 2027. El Gobierno intenta reunir el respaldo de gobernadores dialoguistas para avanzar con la iniciativa, cuya definición dependerá del tratamiento legislativo.

Al mismo tiempo, la Nación continúa utilizando otras herramientas de asistencia financiera. Entre ellas, autorizó un anticipo de hasta $400.000 millones para Córdoba, destinado a cubrir necesidades transitorias de caja de la administración provincial.

El mecanismo es diferente de los ATN, pero vuelve a colocar el reparto de recursos nacionales en el centro del vínculo político entre la Casa Rosada y los mandatarios.

Con la Resolución 64/2026, Coria pasa a controlar una herramienta que puede resultar decisiva en esa relación. La nueva competencia le permitirá disponer la asignación de aportes extraordinarios a provincias que atraviesen emergencias o dificultades financieras, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.