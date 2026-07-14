El nuevo sistema de licencias profesionales abre una pelea por costos, prestadores y alcance

El nuevo sistema de licencias profesionales de conducir que comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires abrió una discusión política sobre los costos, los traslados y la intervención de prestadores externos. Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado bonaerense y titular del bloque HECHOS, cuestionaron el esquema y advirtieron que determinados trabajadores podrían afrontar un salto significativo en el valor del trámite.

La modificación fue instrumentada por el Ministerio de Transporte bonaerense a partir de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El procedimiento alcanza a las licencias profesionales de las clases C, D y E con carácter interjurisdiccional, destinadas a quienes transportan cargas o pasajeros entre distintas jurisdicciones del país.

Según explicaron los hermanos Passaglia en un video difundido en redes sociales, el trámite que hasta ahora costaba unos $22.000 podría superar los $300.000, lo que representaría un aumento del 1.264%. Los dirigentes también plantearon que los cambios obligarán a muchos conductores a viajar hasta sedes habilitadas para completar las evaluaciones requeridas.

Qué cambia en las licencias profesionales

La Circular 4/2026 de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito establece una diferencia entre las habilitaciones jurisdiccionales e interjurisdiccionales.

Las primeras permiten trabajar exclusivamente dentro del territorio bonaerense. En esos casos, las evaluaciones psicofísicas, teóricas y prácticas continúan realizándose en los Centros de Emisión de Licencias municipales mediante el circuito habitual.

Para las licencias interjurisdiccionales, los aspirantes deben aprobar una evaluación psicofísica y una instancia de capacitación ante prestadores externos registrados por la ANSV. Después de cumplir esos pasos, el trámite se completa en el centro municipal correspondiente.

Las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2 pueden otorgarse bajo una u otra modalidad, según la actividad declarada por el conductor. Las categorías C2, C3 y E1 son exclusivamente interjurisdiccionales y requieren las evaluaciones externas previstas por el nuevo esquema.

La circular también precisa que el inicio y la finalización del trámite siguen siendo presenciales en los municipios. Se mantienen las boletas CENAT y CEPAT, las tasas municipales, la aprobación a cargo del funcionario autorizante y la licencia impresa como único documento válido para circular.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió la reforma como parte de una política destinada a fortalecer la seguridad vial y homogeneizar los controles. “Quienes transportan pasajeros o cargas tienen una enorme responsabilidad y por eso necesitamos procesos más rigurosos, transparentes y trazables. La seguridad vial no admite atajos ni improvisaciones”, sostuvo.

Más controles para una conducción profesional más segura 🚍🚛



Desde hoy, la Provincia pone en marcha un nuevo sistema de licencias profesionales, con evaluaciones más rigurosas y mayor trazabilidad en cada etapa. pic.twitter.com/jHYNFKRCvS — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) July 6, 2026

Las críticas de los Passaglia

Los referentes de HECHOS centraron sus cuestionamientos en el impacto económico y territorial que, según afirmaron, tendrá la implementación. “El trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”, señalaron.

También vincularon el nuevo circuito con sedes del Sindicato de Camioneros y atribuyeron responsabilidades políticas tanto al gobierno de Axel Kicillof como a la administración nacional de Javier Milei. “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, expresaron al presentar la denuncia.

En su planteo, enumeraron entre los potenciales afectados a colectiveros, transportistas, choferes de ambulancias, conductores de plataformas, taxistas y remiseros. “Todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más”, afirmaron.

El procedimiento oficial contempla diferencias entre renovaciones y ampliaciones. Para renovar una licencia interjurisdiccional se requiere la evaluación psicofísica y una capacitación obligatoria, sin examen teórico-práctico. Cuando el conductor incorpora una nueva categoría, la capacitación sí incluye la evaluación correspondiente.

El sistema provincial, además, se integrará con el Registro Nacional de Prestadores para validar los exámenes realizados y consultar las sedes habilitadas, sus domicilios y horarios de atención. La vigencia de la licencia quedará vinculada al plazo de aptitud psicofísica informado por el prestador.

Los Passaglia insistieron en que cualquier cambio debe contemplar la situación de quienes dependen de esa documentación para sostener su actividad. “¿A quién le conviene esto? Al laburante seguro que no. El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, concluyeron.