El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en la previa de una movilización convocada contra los despidos y la interrupción de contratos y becas.

La reunión se realizó en el despacho principal del bloque peronista de la Cámara de Diputados. Durante el encuentro, los representantes de los organismos expusieron la situación laboral y presupuestaria que atraviesan distintas áreas del sistema científico y nuclear.

Los trabajadores denunciaron un “cientificidio” ante lo que definieron como la “demolición del CONICET” y el “desmantelamiento” de la producción de energía nuclear desarrollada de manera soberana y con fines pacíficos en la Argentina.

La oposición impulsará iniciativas contra los despidos

Tras la reunión, el diputado nacional Juan Marino señaló que los legisladores y los representantes gremiales acordaron avanzar con iniciativas destinadas a reclamar el cese de las desvinculaciones.

“Acordamos impulsar iniciativas por el cese de los despidos y contra el desmantelamiento de los organismos”, sostuvo Marino.

El encuentro se produjo en medio de una profundización de los reclamos de trabajadores científicos, técnicos, profesionales y administrativos, quienes advierten que la reducción de personal puede comprometer proyectos, investigaciones y funciones estratégicas.

En el caso del CONICET, los reclamos están vinculados con la interrupción de contratos, becas y mecanismos de ingreso al organismo. Los trabajadores sostienen que las medidas afectan tanto las tareas de investigación como el funcionamiento administrativo y técnico de sus institutos.

Por su parte, los representantes de la CNEA vienen cuestionando las desvinculaciones en áreas relacionadas con la investigación, el desarrollo tecnológico y la actividad nuclear.

Marcha frente al Polo Científico Tecnológico

La movilización fue convocada para este miércoles a las 10 frente al Polo Científico Tecnológico, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Desde el bloque opositor informaron que un grupo de diputados nacionales acompañará la protesta. La convocatoria tendrá como eje el rechazo a los despidos y la continuidad de contratos y becas dentro de los organismos científicos y tecnológicos.

La protesta también buscará visibilizar el impacto que, según denuncian los trabajadores, tienen los recortes sobre el desarrollo científico, la formación de investigadores y la preservación de capacidades técnicas consideradas estratégicas.

Participaron de la reunión los diputados nacionales Adriana Serquis, Cecilia Moreau, Juan Marino, Julia Strada, Jorge Taiana, Vanesa Siley, Sabrina Selva, Fernanda Miño, Kelly Olmos y Javier Andrade.

También estuvo presente el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

El encuentro abrió una nueva instancia política para el reclamo, que hasta el momento se había expresado principalmente mediante asambleas, medidas gremiales y movilizaciones de trabajadores de los organismos afectados.