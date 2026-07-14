Ishii volvió a agitar el avispero del peronismo con otro proyecto que desafía a Kicillof

Mario Ishii, vicepresidente primero del Senado.

Mario Ishii volvió a colocar al Senado bonaerense en el centro de la discusión política con una iniciativa sobre el financiamiento de la seguridad que expone las tensiones que atraviesan a Fuerza Patria.

El vicepresidente primero de la Cámara alta e intendente en uso de licencia de José C. Paz presentó un proyecto para que sea el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el que asuma de manera exclusiva todos los gastos vinculados al mantenimiento y funcionamiento de los patrulleros utilizados por la Policía Bonaerense, incluso aquellos adquiridos por los municipios mediante programas de financiamiento provincial.

La propuesta llega en un contexto de creciente presión sobre las cuentas municipales y representa un nuevo gesto político de Ishii hacia la administración de Axel Kicillof. No se trata de un episodio aislado. En los últimos meses el senador impulsó proyectos para declarar la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria, iniciativas que también generaron incomodidad dentro del oficialismo provincial.

El proyecto establece que el Ministerio de Seguridad deberá hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de los móviles policiales, las reparaciones mecánicas, la compra de neumáticos y repuestos, la contratación de seguros y cualquier otro gasto indispensable para garantizar su operatividad.

La obligación también alcanzaría a los vehículos adquiridos por los municipios a través del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, creado por la Ley 15.394 y reglamentado por el Decreto 371/2025.

Además, la iniciativa incorpora un punto central: cuando los recursos provinciales destinados a esos fines resulten insuficientes, será el Ejecutivo bonaerense quien deba cubrir la diferencia, sin posibilidad de exigir que los municipios destinen fondos propios.

El texto incluso prohíbe que los convenios firmados entre Provincia y comunas obliguen a los intendentes a financiar con recursos municipales bienes afectados al funcionamiento de la Policía Bonaerense.

El argumento de Ishii: la seguridad es responsabilidad provincial

En los fundamentos, el legislador sostiene que la Constitución bonaerense atribuye al gobernador la conducción de la Policía provincial y recuerda que la Ley 12.154 establece que la seguridad pública constituye una responsabilidad exclusiva del Estado provincial.

Bajo esa premisa, afirma que también corresponde a la Provincia garantizar todos los recursos materiales necesarios para sostener ese servicio.

Según advierte, la experiencia de los últimos años demuestra que los programas provinciales resultan insuficientes para cubrir la totalidad de los costos operativos de los patrulleros, lo que termina trasladando la carga financiera a los municipios.

"Lo que busca el proyecto es evitar que la insuficiencia de las partidas provinciales se traduzca en los hechos en una transferencia de cargas financieras hacia los municipios, afectando sus presupuestos", sostiene Ishii en la iniciativa.

Para el senador, esa situación altera el reparto constitucional de competencias y termina condicionando la autonomía financiera de las comunas, que deben destinar recursos propios a sostener una función que corresponde al Ejecutivo provincial.

Una secuencia que profundiza las diferencias

La presentación del proyecto adquiere una dimensión política mayor porque forma parte de una serie de iniciativas con las que Ishii viene marcando distancia respecto de la estrategia del Gobierno bonaerense.

En abril impulsó la declaración de la emergencia alimentaria y nutricional en toda la provincia, con el objetivo de reforzar las partidas destinadas a comedores escolares, merenderos y programas sociales. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, minimizaron aquella iniciativa y sostuvieron que buena parte de los reclamos ya estaban siendo atendidos por la Provincia.

Pocas semanas después redobló la apuesta con un proyecto para declarar la emergencia humanitaria y sanitaria durante 18 meses. Aunque el texto apuntó con dureza contra el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei, también describió un escenario crítico del sistema sanitario bonaerense y cuestionó las limitaciones presupuestarias de la propia administración provincial.

Esa iniciativa generó malestar en La Plata y motivó contactos entre el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, e Ishii para intentar descomprimir la situación.

Del aliado de Kicillof al acercamiento con el kirchnerismo

La relación entre Ishii y Axel Kicillof atravesó un cambio significativo durante el último año. Durante buena parte del primer mandato del gobernador, el histórico dirigente de José C. Paz fue uno de sus intendentes más cercanos. Sin embargo, el vínculo comenzó a deteriorarse cuando rechazó públicamente el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y convocó a otros jefes comunales para expresar esa posición.

Desde entonces profundizó su acercamiento al kirchnerismo y protagonizó varios cruces con el Ejecutivo provincial.

El episodio más reciente ocurrió durante una sesión del Senado, cuando cuestionó a la vicegobernadora Verónica Magario porque los proyectos de emergencia sanitaria y alimentaria no obtuvieron los dos tercios necesarios para ser tratados sobre tablas.

"El gobernador no quiso que se trate sobre tablas", lanzó Ishii durante el debate, al advertir que el giro de los expedientes a comisión implicaba demorar iniciativas que, según sostuvo, "no pueden esperar".