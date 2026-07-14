El plan del radicalismo para acelerar la transición energética bonaerense

Paneles solares.

El radicalismo bonaerense llevó a la Cámara de Diputados un paquete de cuatro proyectos que busca acelerar la transición energética con una herramienta concreta: rebajas y exenciones impositivas para quienes incorporen vehículos de bajas emisiones, inviertan en energías renovables o trabajen en el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Los expedientes presentados por Matías Civale, diputado de UCR + Cambio Federal, vicepresidente de la Cámara baja y flamante secretario general de la Unión Cívica Radical bonaerense, conforman un régimen integral. Tres de ellos crean beneficios específicos y el cuarto adecua el Código Fiscal para que ARBA pueda aplicarlos.

Rebajas para autos y energías renovables

El proyecto de movilidad sustentable define como alcanzados a los vehículos eléctricos a batería, híbridos, híbridos enchufables y otras tecnologías de bajas o nulas emisiones. A continuación fija una reducción progresiva del Impuesto a los Automotores: 50% durante el año de inscripción inicial, 40% en el primer año calendario siguiente, 30% en el segundo, 20% en el tercero y 10% en el cuarto.

El articulado, sin embargo, menciona específicamente sistemas híbrido-eléctricos al incorporar la escala al Código Fiscal y luego vuelve a vincular el beneficio con todas las categorías definidas, un alcance que podría precisar el debate legislativo.

La propuesta no se limita al uso particular. También comprende unidades destinadas a pasajeros, cargas, logística, distribución, actividades comerciales, industriales, agropecuarias, servicios públicos y profesionales.

Primer colectivo 100% eléctrico fabricado en la Argentina.

La reducción quedaría asociada al vehículo aun cuando cambie de titular, siempre que conserve las condiciones técnicas. Además, invita a los municipios a sumar ventajas en tasas, habilitaciones, estacionamiento, circulación y logística urbana.

En paralelo, el expediente sobre energías renovables propone eximir de Ingresos Brutos los ingresos vinculados con la generación eléctrica, su inyección al Sistema Argentino de Interconexión, la comercialización de energía producida exclusivamente con fuentes limpias y la venta de certificados ambientales reconocidos por la legislación nacional.

Podrían ingresar personas, empresas, cooperativas, municipios, consorcios y parques industriales que desarrollen proyectos solares, eólicos, de biomasa, biogás o valorización energética de residuos.

“Tenemos que demostrar que es posible cuidar el ambiente sin frenar el desarrollo. La transición energética no debe verse como una carga para quienes producen, sino como una oportunidad para generar inversiones, empleo y mayor competitividad para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Civale.

Residuos y una señal para los municipios

El tercer régimen elimina Ingresos Brutos sobre servicios de tratamiento, clasificación, separación, reciclado, compostaje, recuperación de materiales, valorización energética y disposición final ambientalmente adecuada. El beneficio sólo podría aplicarse a establecimientos habilitados por la autoridad ambiental y ARBA definiría los mecanismos de acreditación.

Allí aparece la pata municipal del paquete. Los fundamentos sostienen que la carga tributaria termina trasladándose al precio que pagan las comunas por tratar sus residuos. La exención buscaría reducir ese costo, desalentar los basurales a cielo abierto, ampliar el reciclado y atraer inversiones en infraestructura ambiental, en un escenario atravesado por la discusión sobre coparticipación y autonomía para administrar recursos.

Planta de biogas.

El expediente D-2490 completa el esquema: faculta a ARBA a dictar las normas operativas y al Poder Ejecutivo a armonizar el Código Fiscal con los tres regímenes. Los proyectos de movilidad y renovables prevén, además, una reglamentación dentro de los 180 días posteriores a su eventual publicación.

El antecedente de los parques solares

La iniciativa aparece mientras la Provincia amplía de cinco a ocho los proyectos de generación solar distribuida. A las obras de Alberti, 16 de Julio (Azul), Pehuen Có (Coronel Rosales), Pipinas (Punta Indio) y San Cayetano se sumaron Castilla, en Chacabuco, con 400 kWp; Marisol, en Coronel Dorrego, con 200 kWp y 1.500 kWh de almacenamiento; y Gorchs, en General Belgrano, con 400 kWp y baterías por 1.600 kWh.

El despliegue prioriza localidades de punta de línea, donde las fallas del tendido repercuten con mayor fuerza sobre el servicio. Los cinco emprendimientos ya encaminados aportarían 3,5 MW y 2.900 kWh de almacenamiento.

En Alberti, el parque se construye sobre un antiguo basural recuperado dentro del Ecoplan municipal; en Pehuen Có, las baterías permitirían cubrir picos de consumo durante el verano. El programa es impulsado por la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Foro Regional Eléctrico bonaerense, a través del Proinged, creado en 2009.

Con los nuevos proyectos, la Provincia proyecta llegar a 34 parques solares, cerca de 12 MWp instalados y una producción anual de 21.000 MWh, suficiente para unos 7.000 hogares y para evitar más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

“Queremos una Provincia que premie al que invierte, al que innova y al que apuesta por producir de manera más eficiente y sustentable. La política tributaria también puede ser una herramienta para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”, afirmó Civale.