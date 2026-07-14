Kicillof y la interna del peronismo: una construcción política entre territorio, gestión y futuro electoral

La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo.

La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo, pero esta vez con una señal clara desde el entorno de Axel Kicillof: el gobernador busca que la discusión sobre el futuro del espacio no quede atrapada únicamente en la disputa interna y apuesta a consolidar su perfil de gestión, despliegue territorial y construcción política de cara a 2027.

La tensión volvió a quedar expuesta durante las últimas horas, cuando la diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, lanzó nuevas críticas hacia quienes ya comenzaron a posicionarse para la próxima elección presidencial. Sin mencionar directamente al mandatario bonaerense, la dirigente de La Cámpora cuestionó a quienes “se prueban el traje de candidatos” y volvió a reivindicar el liderazgo de Cristina Kirchner.

Un día después, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, respondió desde otro lugar: planteó que el peronismo debe llegar unido a las elecciones de 2027 y advirtió que cualquier estrategia que implique competir dividido terminaría beneficiando a Javier Milei.

“Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder”, sostuvo Bianco durante la conferencia de prensa semanal en La Plata, acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Dos miradas sobre el futuro del peronismo bonaerense

El planteo de Bianco expuso una diferencia de estrategia dentro del oficialismo provincial. Mientras el sector más cercano a Cristina Kirchner insiste en que cualquier reorganización del peronismo debe partir del reconocimiento del liderazgo de la expresidenta, el kicillofismo busca construir una alternativa basada en la gestión provincial y en la capacidad electoral del gobernador.

Durante el encuentro de mujeres peronistas de la Octava Sección Electoral, realizado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Mendoza volvió a colocar a Cristina Kirchner como referencia central del espacio.

Ante más de 400 militantes y dirigentes, entre ellas Teresa García, Florencia Saintout, Eva Mieri y Vanesa Siley, la dirigente camporista afirmó: “A quienes se prueban el traje de candidatos les falta lo que a Cristina le sobra: coraje”.

Además, defendió la situación judicial de la expresidenta y planteó que la libertad de Cristina debe formar parte de cualquier proyecto político del peronismo. También propuso una agenda que incluyó recuperación del poder adquisitivo, una reforma tributaria progresiva, cambios en el sistema judicial y una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

SEGUNDO ENCUENTRO DE MUJERES PERONISTAS: POR EVITA CON CRISTINA ✌🏽💜



Encontrarnos, organizarnos y seguir fortaleciendo la enorme fuerza transformadora de las mujeres en la construcción de un proyecto de país con justicia social.



Como dijimos hoy, no hay posibilidad de que… pic.twitter.com/LCtQnLMptN — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) July 11, 2026

Bianco buscó correr la discusión hacia la unidad electoral

La respuesta del kicillofismo llegó con una definición política más amplia. Bianco planteó que la prioridad del peronismo debe ser construir una alternativa competitiva frente al oficialismo nacional y evitar una fragmentación que, según su lectura, favorecería a La Libertad Avanza.

“El campo popular necesita un candidato fuerte”, sostuvo el funcionario, al remarcar que el espacio opositor debe ampliar su representación para poder disputar una elección nacional.

El ministro de Gobierno bonaerense ya había cuestionado el clima de enfrentamiento interno dentro del peronismo y había señalado que la discusión actual no pasa únicamente por diferencias ideológicas, sino por la conducción y la representación del espacio.

En esa línea, mencionó que hoy conviven distintos liderazgos dentro del movimiento: Cristina Kirchner en el kirchnerismo, Sergio Massa en el Frente Renovador, Axel Kicillof desde el MDF y Juan Grabois desde Patria Grande, pero reconoció que todavía no existe una conducción unificada.

La gestión como herramienta para disputar liderazgo

Mientras la discusión interna ocupa buena parte de la agenda política, Kicillof intenta consolidar otro eje: mostrar capacidad de gestión en una provincia de más de 17 millones de habitantes y diferenciarse del escenario nacional.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcan que la prioridad está puesta en sostener políticas públicas frente al impacto del ajuste nacional, con especial foco en obra pública, salud, educación, producción y asistencia a los municipios.

Ese esquema también forma parte de la estrategia política del gobernador: recorrer territorio, fortalecer vínculos con intendentes y mantener una agenda propia que le permita posicionarse como una figura nacional sin quedar absorbido por la disputa interna del PJ.

En ese marco se explica la insistencia de Bianco en desplazar la discusión desde las candidaturas hacia un programa común. El funcionario habló de la necesidad de renegociar las condiciones de pago de la deuda con el FMI, recuperar vínculos internacionales y retomar una agenda productiva.