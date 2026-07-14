El equilibrio de SUTEBA entre el acuerdo con Kicillof, el paro contra Milei y la interna docente

Suteba dijo presente en la Marcha Federal por la Salud

SUTEBA abrió una nueva etapa del conflicto docente con una jugada de dos tiempos: avaló el acuerdo salarial alcanzado con el gobierno de Axel Kicillof y, casi en simultáneo, anunció un paro para el lunes 3 de agosto, fecha prevista para el regreso a las aulas después del receso invernal.

La conducción que encabeza María Laura Torre busca separar la negociación bonaerense de una protesta dirigida contra las políticas educativas del gobierno de Javier Milei.

La medida será la primera acción de un esquema más amplio que incluye una jornada nacional de lucha de 48 horas, una Marcha Federal Educativa, protestas en las provincias y el impulso de un paro general junto con las centrales sindicales. SUTEBA también resolvió enfrentar el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las reformas previsional y laboral. Varias de esas acciones todavía no tienen fecha.

Acuerdo provincial, paro nacional

El Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por SUTEBA, FEB, AMET, SADOP y UDOCBA— aceptó la oferta provincial del 7% sobre los salarios de junio: 5% en julio y 2% en agosto. La negociación incorporó además distintos acuerdos sobre condiciones laborales.

La propuesta dejó, entre otros valores de referencia para agentes con diez años de antigüedad, $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto para una maestra de grado; y $1.982.586 y $2.037.149 para una docente de jornada completa. También sumó una adenda para prevenir y abordar hechos de violencia contra trabajadores de la educación, una mesa especial para casos graves y la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, destacó el esfuerzo de la Provincia para sostener salarios y servicios públicos, mientras que el ministro de Trabajo, Walter Correa, definió el entendimiento como una propuesta integral con avances salariales y laborales.

La huelga del 3 de agosto, en cambio, apunta a la política nacional. La conducción de Torre plantea más financiamiento educativo y pretende articular una medida de alcance federal mediante CTERA, organización conducida por Sonia Alesso y Roberto Baradel. De concretarse, la protesta podría ampliar el conflicto más allá de las escuelas bonaerenses.

La interna siguió abierta

El anuncio oficialista llegó mientras AMPBA y sectores disidentes de SUTEBA desarrollan medidas contra la paritaria provincial. La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires realiza un paro de 48 horas este martes 14 y miércoles 15 de julio.

La Lista Multicolor, referenciada en la izquierda y en la diputada Romina Del Plá, llamó al cese de actividades del martes y a movilizarse el miércoles desde la Gobernación hasta la Dirección General de Cultura y Educación.

El impacto se concentró principalmente en La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, aunque la adhesión dependió de cada escuela. AMPBA afirmó haber notificado la huelga al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Cultura y Educación mediante presentaciones dirigidas a Correa y a la titular del área educativa, Flavia Terigi.

Los disidentes consideran insuficiente el incremento acordado y sostienen que no recompone la pérdida salarial. La Multicolor reclama un salario inicial de $1.700.000 para preceptores, actualización automática por inflación y un ingreso por cargo equivalente a la canasta familiar. También cuestiona vacantes sin cubrir, licencias médicas y el funcionamiento del Servicio Alimentario Escolar.

El secretario general de AMPBA, Claudio Vigne, reclamó un salario mínimo docente de $2.800.000 y sostuvo que los sindicatos tradicionales dejaron de representar a parte de los trabajadores. Su organización también anunció una olla popular y nuevas acciones durante el segundo semestre.

Primer examen post-Baradel

El escenario expone el desafío que enfrenta Torre desde que reemplazó a Baradel en la secretaría general. La lista Celeste-Violeta ganó las elecciones de mayo con el 76%, frente al 19% de la Multicolor y el 4% de la Azul y Blanca, pero perdió alrededor de seis puntos respecto de 2022.

La oposición mantuvo peso en Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca y disputó con fuerza La Matanza, distrito de origen de la nueva jefa sindical. La llegada de Torre a la conducción fue reconocida oficialmente por CTERA el 14 de mayo.

Torre había anticipado que mantendría la línea de defensa integral de la educación pública, aunque buscaría un estilo propio y priorizaría el diálogo. También había dicho que SUTEBA no era “un club social y deportivo de hacer paros”. Dos meses después, su conducción aceptó la mejora provincial y puso el primer no reinicio de clases de su gestión en la vereda del Gobierno nacional.