Entrevista GLP. Wischnivetzky cruzó al Gobierno nacional por la Zona Fría: habló de “crueldad” y tildó de “energúmenos” a quienes impulsan el recorte

En la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Mar Chiquita advirtió que una eventual eliminación del beneficio tarifario agravaría la situación de las familias en un distrito con temperaturas bajo cero, donde la calefacción es una necesidad. Además, destacó el respaldo de la Provincia a los municipios frente a la caída de la coparticipación y la recaudación.
Videos - Entrevistas14 de julio de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana

Walter Wischnivetzky, intendente de Mar Chiquita (BA)

—Intendente, Mar Chiquita es uno de los distritos alcanzados por el régimen de Zona Fría, cuya continuidad se debate en el Congreso. ¿Qué impacto tendría para las familias y la economía local una eventual modificación o eliminación de este beneficio?

Sería muy difícil para las familias no contar con esa ayuda. Ya hoy, con la desregulación de tarifas eléctricas, de gas, de combustible, es muy difícil para la familia sostener hasta los servicios básicos, ni hablar si quitaran el régimen de Zona Fría.

Nuestra zona hoy está con temperaturas bajo cero y la calefacción no es un lujo, es una necesidad, no solo en las viviendas, en las instituciones de salud, en los comercios: en cada uno de los lugares donde transcurre nuestra vida cotidiana es necesaria la calefacción todos los días, todo el día. 

Milei junto a Santilli.Milei concentró en un hombre de Santilli el manejo de fondos clave para los gobernadores

Entonces, la lógica que tienen estos energúmenos —por no decir una mala palabra— de quitar la Zona Fría es una crueldad.

—¿Qué balance hace del vínculo entre la gestión provincial y los municipios en un contexto de creciente escasez de recursos?

Si la provincia de Buenos Aires no hubiera tomado la actitud, si el gobernador no hubiera tomado la decisión política de ponerse a la par de los intendentes y de las necesidades de los vecinos, hubiéramos tenido situaciones muchísimo más graves, situaciones de riesgo de vida permanentes.

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Kicillof encabezó la inauguración de dos nuevos SUM en Mar Chiquita, junto al intendente Wischnivetzky.

El gobernador también está con muchísimas dificultades porque la coparticipación no para de bajar, porque la recaudación no para de bajar. Sin esa articulación provincia-municipio, la situación hubiera sido muchísimo más grave.

La articulación que estamos viviendo es lo que les permite a los municipios seguir en pie y, en este contexto de tanta restricción, de tanta crueldad, poder estar haciendo obras, como ahora que inauguramos un playón deportivo y un aula tecnológica en la localidad de Víboratá. No vamos a parar, no vamos a dejar a nuestros vecinos de a pie.

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