El Gobierno nacional atribuyó parte del fuerte crecimiento de la morosidad entre las familias a dificultades de los propios usuarios para administrar sus ingresos y determinar hasta qué nivel pueden endeudarse.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada que “a veces la gente misma se expone a un riesgo simplemente por no saber cómo manejar sus ingresos”. También consideró que las familias atraviesan un proceso de aprendizaje ante el regreso del crédito al sistema financiero.

Las declaraciones se conocieron en un escenario marcado por el crecimiento de los atrasos en préstamos personales, tarjetas de crédito y otras líneas de financiamiento utilizadas por los hogares.

Según la interpretación oficial, los años de elevada inflación y restricciones financieras habían reducido el acceso al crédito formal. Con la reapertura de esas líneas, tanto las entidades bancarias como los usuarios deberían adaptarse nuevamente a operar con préstamos, cuotas y límites de endeudamiento.

“Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de aprendizaje tanto de los bancos como de las personas”, planteó Ravier. El funcionario indicó que los usuarios deben determinar “hasta dónde pueden tomar crédito”, mientras los bancos avanzan con alternativas para refinanciar los compromisos que presentan dificultades de pago.

La explicación oficial frente al aumento de la mora

Ravier sostuvo que una parte de los incumplimientos no respondería necesariamente a una caída de los ingresos, sino a errores en la administración financiera personal.

“El problema muchas veces es no saber administrar los ingresos”, afirmó. En esa línea, presentó la suba de la morosidad como parte de una transición hacia una economía con mayor disponibilidad de crédito y no únicamente como consecuencia del deterioro de la capacidad de pago.

El vocero también señaló que las entidades financieras están ofreciendo mecanismos de refinanciación a quienes acumularon atrasos. Según su análisis, una eventual reducción de las tasas podría facilitar la regularización de esas deudas con el paso del tiempo.

La postura oficial contrasta con los indicadores recientes sobre el crédito destinado a las familias. Las financiaciones con tarjeta y los préstamos personales volvieron a caer, mientras aumentó la proporción de usuarios que no logra cumplir con los vencimientos.

La morosidad se multiplicó por cinco

Como informó GrupoLaProvincia.com, la morosidad en los créditos destinados al consumo pasó del 2,5% al 12,7% en menos de dos años.

El índice había alcanzado el 12,1% en abril y avanzó al 12,7% durante mayo de 2026. La cifra representa más de cinco veces el nivel registrado en octubre de 2024.

Además, 5,8 millones de personas registran atrasos en alguna de sus obligaciones financieras y casi 2,4 millones ingresaron en esa situación durante el último año. Entre quienes tienen acceso a algún tipo de crédito, el 27,8% presenta al menos una línea en mora.

El deterioro coincide con una retracción sostenida del financiamiento para el consumo. Durante junio, los préstamos de este segmento bajaron un 0,8% mensual en términos reales y acumularon ocho meses consecutivos de caída.

Las operaciones con tarjeta de crédito descendieron un 4,2% real, mientras que los préstamos personales retrocedieron un 1,1%. En paralelo, los bancos endurecieron sus criterios de otorgamiento, establecieron mayores exigencias para los clientes y concentraron las nuevas colocaciones en perfiles considerados de menor riesgo.

El crecimiento de la mora también coincide con un uso cada vez mayor del endeudamiento para sostener gastos cotidianos. Los ingresos limitados, las cuotas acumuladas y las tasas reales elevadas incrementaron la presión sobre los presupuestos de los hogares.

Mientras el Ejecutivo sostiene que el escenario requiere un proceso de aprendizaje financiero de bancos y usuarios, los datos muestran que la dificultad para afrontar préstamos y tarjetas se profundizó al mismo tiempo que el crédito destinado al consumo perdió dinamismo.