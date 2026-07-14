La otra cara de la crisis: el interior bonaerense ya multiplica por cinco los pedidos de alimentos

El interior bonaerense ya multiplica por cinco los pedidos de alimentos.

La radiografía social que trazó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a poner el foco sobre uno de los efectos que, según la administración de Axel Kicillof, dejó la política económica del gobierno de Javier Milei. El funcionario aseguró que la demanda de alimentos en el interior de la provincia de Buenos Aires se quintuplicó, un fenómeno que describió como inédito por tratarse de distritos donde históricamente la asistencia alimentaria tenía un peso mucho menor que en el Conurbano.

Las declaraciones llegaron en paralelo a una batería de anuncios del Ejecutivo bonaerense para reforzar las políticas alimentarias y sociales. La Provincia confirmó un incremento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y los Centros Juveniles, además de oficializar un desembolso superior a los $10.531 millones para afrontar parte del consumo eléctrico de barrios populares abastecidos por Edenor y Edesur mediante medidores comunitarios.

El Gobierno provincial presenta ambas decisiones como parte de una misma estrategia: sostener la asistencia en un contexto en el que municipios, organizaciones sociales, instituciones religiosas y comedores comunitarios reportan un crecimiento sostenido de la demanda.

En diálogo con Radio Provincia, Larroque afirmó que uno de los cambios más notorios de los últimos meses se observa fuera del Área Metropolitana. "Los intendentes del interior no pedían en materia alimentaria, pero hoy sí. Además aparecen otros problemas, como los habitacionales. Hay personas en situación de calle", sostuvo el ministro.

Según explicó, la expansión de la asistencia alimentaria hacia ciudades del interior representa un cambio respecto de la dinámica histórica de la provincia, donde las mayores necesidades se concentraban en los municipios del Conurbano bonaerense.

El funcionario también describió modificaciones en el perfil de quienes recurren a la ayuda estatal. Señaló que aumentó la presencia de varones adultos en los comedores comunitarios, un sector que tradicionalmente mostraba mayor resistencia a solicitar asistencia, y advirtió un crecimiento de la demanda entre personas mayores.

Para Larroque, esos indicadores reflejan el impacto de la recesión, la pérdida del poder adquisitivo, el incremento del desempleo y el endeudamiento de las familias.

Más recursos para sostener los comedores escolares

En ese escenario, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad anunció un nuevo incremento del 15% para el Servicio Alimentario Escolar que comenzará a regir desde agosto. La actualización se suma al aumento aplicado durante el primer semestre y elevará la recomposición acumulada del programa al 49,58% durante 2026.

Con ese ajuste, la inversión mensual destinada al SAE pasará de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que implica una incorporación de $16.400 millones por mes para garantizar desayunos, almuerzos y meriendas a más de 2,5 millones de estudiantes de escuelas públicas bonaerenses.

La inversión anual prevista alcanzará los $588.850 millones, según los datos difundidos por el Ministerio, que sostiene además que la actualización supera la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Durante la presentación, realizada junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Economía, Pablo López, Larroque calificó la decisión como "un esfuerzo inmenso" y aseguró que desde el inicio de la gestión de Kicillof se triplicó la cantidad de alumnos que reciben almuerzo en establecimientos educativos.

La cartera informó además que desde 2020 fueron construidos, ampliados o refaccionados más de 400 comedores escolares, permitiendo incorporar a más de 500.000 estudiantes al servicio de almuerzo. A ello se sumó la compra de equipamiento para unos 7.500 establecimientos educativos, con una inversión acumulada de $8.709 millones.

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.

El paquete de medidas incluye un incremento del 15% para las Unidades de Desarrollo Infantil, que comenzará a aplicarse en septiembre. Las UDI funcionan mediante convenios con municipios y organizaciones comunitarias y brindan atención alimentaria y espacios de cuidado para niñas y niños desde los 45 días de vida hasta los 14 años.

Actualmente existen 1.587 unidades, que administran 98.507 becas y alcanzan a 141.975 niños y niñas en toda la provincia.

Con la nueva actualización, la inversión mensual crecerá de $4.561 millones a $5.245 millones, mientras que la recomposición acumulada durante 2026 llegará al 43,75%.

El mismo porcentaje de aumento alcanzará a los Centros Juveniles, destinados a jóvenes de entre 14 y 29 años. La Provincia sostiene 449 espacios, que reúnen a más de 19.000 beneficiarios mediante actividades educativas, deportivas, culturales y de capacitación laboral.

La inversión anual prevista para ese programa ascenderá a $10.857 millones y el valor individual de las becas aumentará hasta $52.031.

La discusión con Nación por el financiamiento

El anuncio volvió a profundizar el contrapunto entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las políticas alimentarias.

Larroque aseguró que la deuda acumulada de la Nación con la Provincia por el Servicio Alimentario Escolar asciende a $220.800 millones y afirmó que la participación del Estado nacional en el sostenimiento del programa cayó desde aproximadamente un tercio del financiamiento histórico hasta apenas el 14,5%.

Desde el Ejecutivo provincial sostienen que Buenos Aires debió incrementar su participación para evitar un deterioro en la cobertura alimentaria mientras continúan los reclamos presentados ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

En esa línea, el ministro aseguró que el 90% del presupuesto de Desarrollo de la Comunidad está hoy destinado a políticas alimentarias, una proporción que, según explicó, limita la posibilidad de ampliar otros programas sociales.