El consumo de carne vacuna en la Argentina cayó 11,5% interanual durante el primer semestre de 2026 y alcanzó el nivel más bajo para ese período en los últimos 30 años. La retracción estuvo atravesada por el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento de los cortes y una menor disponibilidad de carne, en un escenario marcado además por el avance de las exportaciones.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso entre enero y junio.

La cifra representó una reducción cercana a las 132.000 toneladas frente al mismo período de 2025. La serie histórica elaborada por la entidad muestra que se trató del peor primer semestre para el mercado interno desde mediados de la década de 1990.

El consumo por habitante bajó a 47 kilos anuales

El promedio móvil de los últimos doce meses ubicó el consumo de carne vacuna en 47 kilos por habitante al año. Esto implicó una disminución interanual del 8,2%, equivalente a 4,2 kilos menos por persona.

CICCRA relacionó el retroceso con la pérdida de capacidad de compra de los hogares y con el aumento del precio relativo de la carne vacuna. La evolución de los valores dejó al producto por encima de la inflación general y también amplió la diferencia con otras proteínas disponibles en el mercado.

El rubro carnes y derivados acumuló una suba interanual del 45%, mientras que el índice general de precios al consumidor avanzó 33,5% durante el mismo período. Dentro de ese conjunto, los cortes vacunos registraron un incremento promedio del 53,6%, frente al 29,9% del pollo entero.

La diferencia contribuyó a modificar las decisiones de compra de las familias, que redujeron cantidades o reemplazaron la carne vacuna por alternativas más accesibles.

Entre los cortes relevados, la carne picada común presentó un aumento interanual del 56,2%, mientras que el asado subió 54,3%. Se trata de dos productos de presencia habitual en el consumo doméstico.

La producción también retrocedió

La menor oferta disponible fue otro de los factores que condicionó el abastecimiento interno. Durante los primeros seis meses de 2026 se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un 8,9% menos que en igual período del año pasado.

Como consecuencia, la producción alcanzó 1,428 millones de toneladas res con hueso y registró una caída interanual del 6,2%. En términos absolutos, la industria produjo 93.860 toneladas menos que durante la primera mitad de 2025.

La reducción de la faena estuvo asociada a una menor disponibilidad de hacienda. Sin embargo, el mayor peso promedio de los animales permitió amortiguar parcialmente el impacto sobre el volumen total producido.

CICCRA también señaló que la ganadería podría estar atravesando el final de una fase de liquidación de existencias que se extendió durante tres años. Una eventual recomposición del rodeo podría mejorar la disponibilidad futura, aunque todavía no produjo efectos sobre el consumo interno.

Las exportaciones crecieron más de 10%

Mientras la producción y el mercado doméstico retrocedieron, las ventas externas siguieron una trayectoria diferente. Las exportaciones alcanzaron aproximadamente 408.600 toneladas res con hueso durante el semestre, con un crecimiento interanual del 10,2%.

El sector envió al exterior cerca de 38.000 toneladas más que en el mismo período de 2025. El aumento estuvo impulsado principalmente por la demanda de Estados Unidos, luego de la ampliación del cupo destinado a ese mercado.

La participación de las exportaciones sobre la producción total pasó del 24,4% al 28,6%. En sentido contrario, la proporción destinada al consumo interno descendió del 75,6% al 71,4%.

Los datos muestran así dos dinámicas opuestas: mientras la carne argentina ganó espacio en los mercados internacionales, el abastecimiento doméstico profundizó su retracción y alcanzó su nivel más bajo para un primer semestre en tres décadas.