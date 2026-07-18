Precios mayoristas y construcción la inflación sigue pesando sobre los costos.

Los precios mayoristas volvieron a mostrar una desaceleración en junio, pero el movimiento no fue parejo en toda la economía. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 1,1% frente a mayo, cuando había avanzado 2,5%, y registró su menor variación en cuatro meses. El dato también quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió 1,9% durante el mismo período.

La moderación en la etapa mayorista puede reducir parte de la presión futura sobre los valores de los bienes, aunque no implica un traslado automático ni inmediato a las góndolas. La composición del índice mostró aumentos todavía relevantes en energía, productos químicos y bienes importados, mientras otros componentes ayudaron a contener el promedio general.

La baja mayorista tuvo fuertes diferencias internas

El resultado de junio se explicó por una suba de 1% en los productos nacionales y de 2,3% en los importados. Con ese avance, el IPIM acumuló 15,6% durante el primer semestre y 33,7% en los últimos doce meses.

Dentro de la producción nacional, las mayores incidencias positivas correspondieron a sustancias y productos químicos, productos agropecuarios, refinados del petróleo y energía eléctrica. Esta última división aumentó 6,6% en el mes. En sentido contrario, petróleo crudo y gas cayó 5,3% y restó 0,56 puntos porcentuales al indicador general.

Sistema de índices de precios mayoristas.

El comportamiento también fue dispar entre los distintos eslabones productivos. Los productos primarios retrocedieron 1,2% durante junio, mientras que las manufacturas y la energía eléctrica avanzaron 1,7%. Entre los rubros industriales, alimentos y bebidas bajó 0,3%, pero máquinas y aparatos eléctricos y productos minerales no metálicos registraron aumentos de 2,9%.

Las otras dos mediciones que integran el sistema mayorista acompañaron el mismo movimiento. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que no contempla el efecto impositivo incluido en el IPIM, aumentó 1,1%. El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), referido a la producción local sin impuestos, también avanzó 1,1%.

Construir siguió por encima de la inflación general

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó 2,6% en junio. Aunque el registro fue una décima menor al 2,7% de mayo, quedó por encima tanto de la inflación minorista como de la mayorista. En el primer semestre acumuló 16,7% y en la comparación interanual llegó a 32,1%.

La suba respondió a incrementos de 1,8% en materiales, 3,3% en mano de obra y 2,8% en gastos generales. El mayor empuje provino de los salarios, después del acuerdo alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que también incidió sobre el costo del sereno incluido dentro de los gastos generales.

A ese movimiento se sumaron actualizaciones de las tarifas eléctricas para Edenor y Edesur y nuevos valores vinculados con conexiones de gas, agua y cloacas. Entre los materiales, los mayores aumentos se registraron en alfombras, con 5,3%; productos aislantes, con 3,6%; y cables y conductores eléctricos, con 3,3%.

Por tareas, la yesería encabezó las subas con 5,7%, seguida por la instalación eléctrica, con 4,4%, y la pintura, con 4,1%. Las variaciones más bajas correspondieron a carpintería de madera y carpintería metálica y herrería, ambas con 0,6%.

El costo de la construcción subió 2,6% en junio de 2026.

Menos presión mayorista, pero ventas todavía débiles

La desaceleración de los precios de origen convive con un consumo que todavía no muestra una recuperación sostenida. Los últimos datos nacionales disponibles, correspondientes a abril, marcaron caídas interanuales de 3,7% en supermercados, 5% en autoservicios mayoristas y 5,9% en centros de compras.

El retroceso también se reflejó en los acumulados del primer cuatrimestre: las ventas bajaron 3,3% en supermercados, 3,2% en mayoristas y 5,7% en shoppings. La combinación entre una demanda reducida y aumentos más moderados en la etapa mayorista ayuda a explicar parte de la desaceleración, pero el costo de los servicios, los salarios sectoriales y los productos importados continuó empujando otros indicadores.

El próximo dato permitirá observar si esa debilidad se mantuvo durante mayo: el INDEC tiene prevista para el 23 de julio la publicación de las nuevas cifras de supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras.