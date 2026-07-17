Las ventas de autos pisan el freno y el semestre suma otra señal de alerta

Los patentamientos cayeron más de 30% en la primera mitad de julio.

El mercado automotor argentino atraviesa un nuevo período de desaceleración. Los primeros datos de julio muestran una fuerte caída en los patentamientos de vehículos 0 kilómetro y profundizan un escenario que ya había comenzado a evidenciarse durante el primer semestre del año. Aunque todavía resta la segunda quincena —tradicionalmente la de mayor movimiento por las promociones de las concesionarias—, en el sector reconocen que será difícil revertir una baja de la magnitud registrada hasta el momento.

Según los registros oficiales correspondientes a la primera mitad del mes, hasta el 16 de julio se patentaron 16.624 vehículos, un 31,5% menos que en el mismo período de 2025. Además, la cifra representa una caída del 11,3% respecto de junio, otro indicador que refleja el menor ritmo de actividad.

En la industria automotriz señalan que existen factores que ayudan a explicar parte del retroceso. Julio tuvo dos feriados nacionales, uno más que el año pasado, lo que redujo la cantidad de jornadas hábiles para concretar operaciones. A eso se suma que muchas terminales y concesionarias concentran buena parte de sus bonificaciones y campañas comerciales durante la última semana del mes para alcanzar los objetivos de ventas.

Sin embargo, entre fabricantes y concesionarios admiten que una contracción superior al 30% difícilmente pueda atribuirse únicamente al calendario. El comportamiento del mercado refleja una demanda más cautelosa, en un contexto donde muchos consumidores postergan decisiones de compra mientras evalúan otras alternativas de inversión o preservación del ahorro.

La tendencia ya había quedado reflejada en el balance del primer semestre. De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos, un 9,9% menos que en igual período del año anterior.

Las automotrices ya proyectan un mercado más chico

Las perspectivas para lo que resta de 2026 tampoco muestran un cambio de tendencia significativo. Según informó Infobae, durante la presentación de la marca Leapmotor en la Argentina, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, sostuvo que el mercado cerraría el año con un volumen de entre 530.000 y 580.000 vehículos.

"Hoy vemos que tendremos un mercado de entre 530.000 y 580.000 autos en 2026. Vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, pero un mercado de esa magnitud es normal", afirmó el directivo.

La estimación corresponde al segmento de vehículos livianos —automóviles, SUV, pick-ups, utilitarios y furgones—, que constituye el principal mercado destinado a clientes particulares. Durante 2025 ese segmento había finalizado con 579.403 unidades patentadas, mientras que el total del mercado, incluyendo camiones, buses y maquinaria agrícola, alcanzó las 612.000 unidades.

La retracción alcanza a prácticamente todas las marcas, aunque con distinta intensidad. Toyota continúa encabezando el ranking de patentamientos de julio con 3.297 unidades, pero registra una caída del 38,2% respecto del mismo período de 2025, cuando había contabilizado 5.338 operaciones.

En el segundo puesto aparece Volkswagen, con 2.072 patentamientos, también con una baja cercana al 38,3% interanual.

Detrás se ubican Ford, con 1.638 unidades; Fiat, con 1.512; y Chevrolet, con 1.441. Completan los diez primeros lugares Renault, Mercedes-Benz, BYD, Peugeot y Citroën.

Desde el sector advierten, no obstante, que estas posiciones podrían modificarse durante la última semana del mes, cuando las automotrices suelen reforzar la oferta de vehículos mediante descuentos, bonificaciones y financiación para mejorar los resultados comerciales.







Entre los modelos más vendidos, las camionetas continúan dominando el mercado argentino. La Toyota Hilux encabeza el listado con 1.338 patentamientos, seguida por la Ford Ranger, que suma 647 unidades.

El tercer lugar corresponde al Ford Territory, mientras que el Toyota Yaris Cross se consolidó como una de las novedades del año al ubicarse cuarto, por delante de varios modelos tradicionales del segmento compacto.

Más atrás aparecen el Fiat Cronos, la Volkswagen Amarok, el Toyota Yaris, el Volkswagen Tera, el Toyota Corolla Cross y el Chevrolet Onix, que completan el ranking de los diez vehículos más patentados durante la primera mitad de julio.

Argentina pierde terreno frente al resto de la región

El retroceso del mercado local también se refleja al compararlo con otros países de América Latina. Mientras Brasil lideró el semestre con 1.042.000 unidades vendidas y un crecimiento del 18,5%, otros mercados relevantes también mostraron avances: Colombia aumentó sus ventas un 50%, Ecuador un 41%, Uruguay un 28% y Chile un 5,5%.

Argentina, en cambio, fue el único de los principales mercados de la región que cerró la primera mitad del año con un resultado negativo, una señal que refuerza las dudas sobre la velocidad de recuperación de la actividad automotriz.

Pese a que las concesionarias todavía apuestan a un repunte durante las últimas semanas de julio, los números parciales muestran que el sector continúa operando por debajo de los niveles registrados hace un año y que la recuperación del mercado todavía enfrenta importantes desafíos.