Récord histórico y una señal que inquieta: Buenos Aires enciende una luz roja por el perfil de sus exportaciones

En la provincia de Buenos Aires el crecimiento fue moderado y la composición de las ventas al exterior encendió una señal de alerta.

El comercio exterior argentino volvió a mostrar números positivos durante el primer semestre de 2026. Las exportaciones crecieron con fuerza, el saldo comercial se mantuvo en terreno favorable por 31 meses consecutivos y el intercambio alcanzó el nivel más alto desde agosto de 2022. Sin embargo, ese desempeño convive con una realidad distinta en la provincia de Buenos Aires, donde el crecimiento fue mucho más moderado y la composición de las ventas al exterior encendió una señal de alerta.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que durante junio el intercambio comercial alcanzó los USD 15.916 millones, un 16,4% más que en el mismo mes del año pasado. Las exportaciones crecieron 24,5% interanual, mientras que las importaciones aumentaron 7,3%, lo que permitió alcanzar un superávit comercial de USD 2.194 millones.

En el acumulado del primer semestre de 2026, las exportaciones totalizaron USD 49.454 millones, un incremento del 24,4% respecto del mismo período del año anterior. En paralelo, las importaciones se redujeron 3,9%, hasta los USD 35.531 millones, dejando un saldo positivo de USD 13.923 millones, cinco veces superior al registrado durante el primer semestre de 2025.

El crecimiento de las exportaciones argentinas estuvo explicado principalmente por el desempeño del complejo energético, la minería y el sector agroindustrial. Entre los productos con mayores ventas al exterior durante junio se ubicaron el petróleo crudo, la harina y pellets de soja, el aceite de soja, el maíz y los vehículos automotores.

Brasil volvió a consolidarse como el principal destino de las exportaciones argentinas, seguido por la Unión Europea, China, Estados Unidos e India, reflejando una mayor diversificación de mercados y un fuerte dinamismo de los sectores vinculados a los recursos naturales y la energía.

Buenos Aires crece, pero cambia la composición de sus exportaciones

En la provincia de Buenos Aires el panorama presenta matices muy diferentes. De acuerdo con el informe oficial correspondiente a mayo, las exportaciones bonaerenses crecieron apenas 1,2% interanual, muy por debajo del ritmo observado a nivel nacional.

El incremento estuvo sostenido por el fuerte avance de los combustibles, que aumentaron 64%, los productos primarios, con una suba del 26%, y las manufacturas de origen industrial (MOI), que crecieron 6%.

Sin embargo, esos resultados convivieron con un dato que encendió las alarmas en la administración de Axel Kicillof: las manufacturas de origen agropecuario (MOA) registraron una caída del 40% interanual, uno de los retrocesos más pronunciados de los últimos años en un rubro que históricamente aportó alto valor agregado a las exportaciones bonaerenses.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que el crecimiento de las exportaciones provinciales "esconde un dato preocupante" y advirtió que la caída de las manufacturas agropecuarias modifica la estructura de las ventas externas.

A través de sus redes sociales explicó que el desplome de las MOA responde principalmente a la fuerte contracción de las exportaciones de grasas, aceites y residuos alimenticios, especialmente derivados de la soja. También señaló que las exportaciones de carne vacuna muestran un incremento en valores, aunque no en cantidades, reflejando el impacto de los precios internacionales.

En cuanto a los destinos comerciales, el funcionario destacó el fuerte crecimiento de China, cuyas compras aumentaron 39%, impulsadas casi exclusivamente por las exportaciones de porotos de soja. También sobresalió Estados Unidos, con un incremento del 77%, explicado en buena medida por las ventas de carne bovina deshuesada. En contrapartida, Brasil, principal socio comercial de la provincia, registró una caída del 4%.

En términos de destinos, China creció fuerte (+39%), concentrando cerca de la totalidad de los porotos de soja exportados. EE.UU. también se destacó (+77%), y explicó un cuarto de las ventas de carne bovina deshuesada de PBA. En cambio, Brasil -principal socio comercial- cayó 4%. pic.twitter.com/1wrARm8AbD — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) July 18, 2026

Una participación industrial en mínimos históricos

Para el Gobierno bonaerense, el dato más preocupante no pasa únicamente por la caída de un sector puntual sino por el cambio en la composición de toda la canasta exportadora.

Según el análisis difundido por el Ministerio de Economía provincial, la participación de las manufacturas dentro de las exportaciones descendió al 56%, el nivel más bajo registrado hasta el momento, mientras crecieron los productos primarios y los combustibles, bienes de menor complejidad productiva y con menor capacidad para generar encadenamientos industriales.

López sintetizó esa preocupación al afirmar que "este modelo reprimariza el perfil exportador de la provincia de Buenos Aires" y advirtió que, sin políticas específicas para promover las exportaciones industriales, el potencial exportador bonaerense quedará limitado.

El contraste con el escenario nacional

La advertencia cobra mayor relevancia porque Buenos Aires continúa siendo el principal motor productivo del país. La provincia concentra cerca de la mitad de la industria nacional y es una de las mayores generadoras de divisas de la Argentina.

Por eso, mientras los indicadores nacionales reflejan un semestre récord para el comercio exterior, en la administración bonaerense ponen el foco en la calidad del crecimiento. La preocupación oficial no radica únicamente en cuánto exporta la provincia, sino en qué exporta: un cambio hacia productos con menor valor agregado podría fortalecer el ingreso de divisas en el corto plazo, pero también reducir el peso de la industria en la economía y limitar el desarrollo productivo en los próximos años.