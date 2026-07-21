La canasta de servicios públicos para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires rozó los $300.000 durante julio y registró un aumento mensual del 4,6%. La suba estuvo impulsada principalmente por el mayor consumo de electricidad y gas durante el invierno, junto con nuevas actualizaciones tarifarias.

El gasto necesario para cubrir electricidad, gas natural, agua potable y transporte público acumuló además un incremento interanual del 53%. La canasta representa alrededor del 15% del salario promedio registrado en el AMBA, según el Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.

La evolución muestra que los servicios continúan ocupando una porción relevante del presupuesto familiar, especialmente durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta la demanda energética para calefacción.

La electricidad encabezó las subas de julio

El gasto en energía eléctrica aumentó 12,5% frente a junio. La variación respondió a la combinación entre el mayor consumo estacional y los ajustes aplicados sobre los componentes de las facturas.

Para los usuarios sin subsidios, el cargo fijo registró un incremento del 3% y el componente variable avanzó 5,7%. A ese ajuste se sumó el aumento de las cantidades consumidas por los hogares durante el período de mayor demanda invernal.

La factura de gas natural, por su parte, subió 5,2% en comparación con el mes anterior. En este caso, el cargo fijo aumentó 2,8% y el variable, 3%, además del impacto provocado por el pico de consumo de julio.

La estacionalidad explica una parte importante de la variación mensual. Incluso sin cambios pronunciados en los cuadros tarifarios, una mayor utilización de electricidad y gas puede elevar significativamente el monto final que llega a los hogares.

El transporte concentra el 40% de la canasta

El transporte público representa aproximadamente el 40% del gasto total incluido en la canasta y aumentó 3,7% respecto de junio.

Las líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron un incremento del 4,1%, determinado por el mecanismo de actualización vigente. Las líneas interjurisdiccionales, que conectan la Ciudad con distintos puntos del conurbano bonaerense, subieron 3,2% durante julio.

Por su peso dentro del indicador, cada modificación en las tarifas del transporte tiene una incidencia directa sobre el gasto mensual de quienes utilizan colectivos y trenes para trasladarse diariamente.

El agua fue el único servicio que mostró una reducción durante julio. El gasto bajó 4,6% frente a junio debido a una disminución del componente variable, que compensó el efecto de contar con un día adicional de consumo.

Cuánto cubren los usuarios y cuánto aporta el Estado

El índice de cobertura tarifaria se ubicó en el 54%. Esto significa que los hogares del AMBA abonaron, en promedio, poco más de la mitad del costo de producción de los servicios públicos incluidos en el informe.

El 46% restante fue cubierto mediante subsidios estatales. La proporción varía según el servicio, el nivel de ingresos del usuario y el esquema de segmentación aplicado en electricidad y gas.

La relación entre tarifas y subsidios refleja cuánto del costo real de las prestaciones es trasladado a las facturas y cuánto permanece financiado por el Estado. Aunque los usuarios todavía no cubren la totalidad, el gasto de los hogares creció con fuerza desde diciembre de 2023.

En ese período, los aumentos acumulados de los servicios públicos en el AMBA se ubicaron ampliamente por encima de la inflación general, impulsados por la reducción de subsidios y las sucesivas actualizaciones de las tarifas.

El resultado es una mayor participación de los servicios esenciales dentro del presupuesto familiar. La presión se intensifica durante el invierno, cuando el consumo de energía aumenta y las facturas absorben una proporción mayor de los ingresos.