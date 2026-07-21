San Isidro anunció mejoras en Puerto Libre y 145 propuestas para las familias

El Municipio de San Isidro puso en marcha una serie de obras estructurales en el edificio principal de Puerto Libre y, al mismo tiempo, presentó una agenda con 145 actividades gratuitas para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

Los trabajos en Puerto Libre comenzaron este lunes 20 de julio y alcanzarán los espacios donde funcionan el comedor, su anexo, las oficinas, el Salón Manrique, los baños, la cocina y distintos talleres.

La intervención tendrá un plazo estimado de 90 días, sujeto a las condiciones climáticas, con el objetivo de finalizarla antes del comienzo de la temporada alta.

Obras estructurales para modernizar Puerto Libre

Desde el Municipio señalaron que las tareas son necesarias para garantizar la seguridad y la operatividad del edificio principal.

El proyecto contempla el refuerzo estructural del inmueble y la colocación de un nuevo tendido eléctrico, pensado para evitar cortes de luz e internet.

También se realizará la puesta en valor y ampliación de las instalaciones cloacales y de la red pluvial, junto con la renovación de la cubierta del edificio.

Según explicaron desde la administración local, todas estas intervenciones son fundamentales para modernizar y proteger las instalaciones, además de mejorar la calidad de los servicios que reciben diariamente quienes concurren a Puerto Libre.

Los talleres seguirán funcionando

Mientras se ejecuten las obras, todos los talleres serán trasladados de manera temporaria al Hipódromo de San Isidro.

El Municipio garantizará los traslados para facilitar la concurrencia de los socios y evitar que las actividades deban suspenderse.

Además, Puerto Libre abrirá los días lunes para que los socios puedan disfrutar de las propuestas al aire libre, el quincho y el río.

Desde el gobierno municipal agradecieron la comprensión y el acompañamiento de los socios y remarcaron que todas las actividades se mantendrán sin interrupciones.

Las mejoras permitirán que Puerto Libre continúe funcionando como un espacio seguro, moderno y de calidad para toda la comunidad.

Una agenda con 145 actividades gratuitas

En paralelo, el Municipio preparó una programación con 145 actividades gratuitas para las vacaciones de invierno.

Las propuestas se desarrollarán desde el sábado 18 de julio hasta el domingo 2 de agosto e incluirán talleres, obras de teatro, música en vivo, juegos, deportes y actividades recreativas.

El Parque Público del Golf de Villa Adelina, las plazas, los museos, las Casas de Cultura, los Campos de Deportes y el Teatro del Viejo Concejo serán los principales escenarios.

“Un invierno más los invitamos a pasar las vacaciones de invierno en San Isidro, con propuestas para chicos de todas las edades: cantar, bailar, jugar con el cuerpo o con las manos, a partir de una agenda cultural variada, en los diferentes barrios y para todos los gustos”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Juegos, música y espectáculos en el Parque Público del Golf

Entre las propuestas destacadas, el Parque Público del Golf ofrecerá juegos aéreos, fútbol en burbujas inflables, planetario, música en vivo y food trucks.

Distintas plazas del distrito también serán sede de espectáculos de circo, clown, humor, shows de burbujas, talleres y actividades recreativas.

La programación fue diseñada para chicos de diferentes edades y se distribuirá en distintos barrios del municipio.

Aniversarios y propuestas en los museos

El Museo del Juguete, ubicado en Lamadrid 197, Boulogne, celebrará sus 15 años con la muestra “El mundo en un tablero. Una muestra de juegos de mesa”.

Durante el receso también habrá juegos para toda la familia. El sábado 25 se realizará el festejo central, con actividades especiales, música en vivo y la celebración del aniversario.

El Museo Beccar Varela, situado en Adrián Beccar Varela 774, San Isidro, continuará con los festejos por sus 20 años mediante talleres para crear máscaras, collares, maracas y bonetes.

Por su parte, el Museo Pueyrredón, ubicado en Rivera Indarte 48, Acassuso, presentará “Perdidos en el Museo. ¡Más perdidos que antes!”, una propuesta para descubrir fantasmas, planetas y monstruos a través de recorridos y espectáculos.

Talleres, teatro y funciones inclusivas

Las Casas de Cultura ofrecerán talleres como Laboratorio de pinturas mágicas, Científicos por un día, Experiencias con color, Huerta experimental, Dispositivos de movimiento y Colores inventados.

El Teatro del Viejo Concejo programó obras destinadas a distintas edades, entre ellas funciones para bebés de entre seis meses y cuatro años.

También habrá funciones distendidas para facilitar el acceso de personas con discapacidad sensorial o cognitiva.

Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos para los mayores de dos años y pueden adquirirse a través de la plataforma TESI.

Actividades deportivas y recreativas

La propuesta también incluirá actividades deportivas y recreativas en los Campos de Deportes N.º 1, 2, 4, 5 y 6, entre las 14.00 y las 17.00.

Como cierre especial, César Pavón Orkesta se presentará el martes 21 en el Campo N.º 1 de Beccar y el jueves 30 en el Campo N.º 2 de Boulogne.

Además, la Chacra Educativa San Isidro Labrador, ubicada en Perito Moreno 2160, Villa Adelina, abrirá sus puertas para que los visitantes puedan conocer los animales de granja y participar de un taller de elaboración de pan.