El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la apertura del parque “Universo Aventura Lanús”. Estará disponible todos los días de 12 a 18 hasta el domingo 2 de agosto, para que las y los lanusenses se acerquen en familia a disfrutar de distintas actividades deportivas, recreativas y culturales de forma totalmente gratuita por las vacaciones de invierno.

“¡Bienvenidos y bienvenidas a ´Universo Aventura Lanús´! Vivimos una gran jornada de apertura de este lugar en donde, durante las próximas dos semanas, los chicos y las chicas del distrito van a poder jugar, divertirse con espectáculos y participar de actividades para todas las edades. Invitamos a todos los vecinos y a las vecinas a que vengan a pasarla bien con su familia y amigos. ¡No se lo pueden perder!”, resaltó Álvarez.

La misma cuenta con ocho puntos distribuidos a lo largo del Parque: Aldea de los Peques, Reino de los Gigantes, Espacio Infinito, Metrópolis Juves, Isla Recreo, Portal Ambiental, Territorio Extremo y Tierra de las Artes. A su vez habrá maquillaje artístico y artistas itinerantes a lo largo del evento, entre otras sorpresas.