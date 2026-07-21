Álvarez encabezó la apertura del parque “Universo Aventura Lanús”

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, llevó adelante el lanzamiento de la propuesta para las vacaciones de invierno “Universo Aventura Lanús” en el Parque Central Las Colonias.
Municipales21 de julio de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la apertura del parque “Universo Aventura Lanús”. Estará disponible todos los días de 12 a 18 hasta el domingo 2 de agosto, para que las y los lanusenses se acerquen en familia a disfrutar de distintas actividades deportivas, recreativas y culturales de forma totalmente gratuita por las vacaciones de invierno.

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“¡Bienvenidos y bienvenidas a ´Universo Aventura Lanús´! Vivimos una gran jornada de apertura de este lugar en donde, durante las próximas dos semanas, los chicos y las chicas del distrito van a poder jugar, divertirse con espectáculos y participar de actividades para todas las edades. Invitamos a todos los vecinos y a las vecinas a que vengan a pasarla bien con su familia y amigos. ¡No se lo pueden perder!”, resaltó Álvarez.

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La misma cuenta con ocho puntos distribuidos a lo largo del Parque: Aldea de los Peques, Reino de los Gigantes, Espacio Infinito, Metrópolis Juves, Isla Recreo, Portal Ambiental, Territorio Extremo y Tierra de las Artes. A su vez habrá maquillaje artístico y artistas itinerantes a lo largo del evento, entre otras sorpresas. 

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