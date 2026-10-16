“Por una patria educada, libre y soberana”: Susbielles acompañó la marcha universitaria

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, participó de la quinta Marcha Universitaria y reclamó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. A través de sus redes sociales, destacó que acompañó la movilización junto a miles de bahienses y defendió el acceso a una educación que garantice oportunidades.

“Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Ya es hora”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales. El pedido fue el cierre de una serie de publicaciones en las que vinculó la educación, la investigación científica y las políticas de cuidado con las posibilidades de crecimiento del país.

Bajo la consigna “Por una patria educada, libre y soberana”, Susbielles explicó los motivos de su participación. Según señaló, la convocatoria buscó defender una educación “democrática, plural e inclusiva”, capaz de ampliar oportunidades y contribuir a la construcción de un mejor futuro.

Su planteo también abarcó al conjunto del sistema educativo. “Para crecer como país, necesitamos educación de calidad en todos los niveles, más inversión en ciencia y tecnología, y políticas de cuidado para los desprotegidos”, sostuvo.

La declaración reunió así el reclamo por los recursos universitarios con un pedido de inversión en conocimiento y de acompañamiento a los sectores más vulnerables.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la quinta Marcha Federal Universitaria reunió demandas por financiamiento, recomposición salarial y actualización de becas, con una concentración principal frente al Congreso y movilizaciones en distintas ciudades del país.

Desde Bahía Blanca, Susbielles sumó su respaldo a esa convocatoria y centró su exigencia en el cumplimiento inmediato de la ley.