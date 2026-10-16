Zamora presentó en China el patrimonio cultural y natural de Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del Diálogo Mundial de Alcaldes 2026, realizado en la ciudad china de Luoyang, donde expuso sobre dos de los principales ejes identitarios del distrito: la tradición de los clubes de remo y la preservación del Delta del Paraná.

Tigre fue seleccionado para representar a la Argentina en el encuentro, que reunió a autoridades de distintos países para intercambiar experiencias vinculadas con patrimonio, desarrollo sostenible e identidad urbana.

Una presentación sobre la identidad de Tigre

Zamora participó como ponente del panel “Protección, herencia, innovación y utilización sostenible del patrimonio cultural urbano”.

Durante su intervención, presentó la historia de los clubes de remo y explicó el lugar que ocupan dentro de la identidad local.

También expuso sobre las políticas destinadas a preservar el Delta y compatibilizar su cuidado ambiental con las necesidades de quienes viven en el territorio isleño.

Una tradición que se remonta al siglo XIX

La historia del remo en Tigre tiene sus raíces en fines del siglo XIX.

Con la llegada de distintas corrientes migratorias europeas, comenzaron a consolidarse instituciones deportivas y sociales que con el tiempo se transformaron en parte central del paisaje y de la vida comunitaria.

En 1873 se realizó en aguas de Tigre la primera regata oficial del país, un hito que contribuyó a consolidar el vínculo de la ciudad con esta disciplina.

Los clubes como patrimonio cultural

Los clubes de remo no solo tienen valor deportivo.

Sus edificios, ubicados sobre las riberas de los ríos Luján y Tigre, forman parte del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del distrito.

Estas instituciones reflejan además la diversidad de colectividades que participaron en la formación de la identidad argentina.

Una postulación ante la UNESCO

En ese marco, el Municipio impulsa la postulación de los clubes de remo ante la UNESCO para su reconocimiento como Patrimonio Mundial.

La iniciativa busca preservar su arquitectura, su historia y su valor social para las generaciones futuras.

La presentación realizada en China permitió mostrar ese proyecto ante autoridades y representantes de distintas ciudades.

El Delta como segundo gran eje

Otro de los temas centrales fue la protección del Delta del Paraná.

Zamora puso en valor el carácter ambiental, paisajístico y cultural de este ecosistema de humedales.

La exposición estuvo orientada a mostrar cómo Tigre busca preservar ese territorio mientras sostiene la vida cotidiana y el desarrollo de las comunidades isleñas.

El Plan de Manejo Integral del Delta

Dentro de esa estrategia, el intendente destacó el Plan de Manejo Integral del Delta.

La herramienta, establecida mediante la Ordenanza 3343/13, propone una gestión socioambiental del territorio.

Su objetivo es compatibilizar la protección de los humedales y sus servicios ecosistémicos con el ordenamiento territorial, la preservación cultural y el desarrollo sostenible.

Patrimonio y desarrollo sostenible

La participación de Tigre estuvo alineada con el eje general del encuentro, centrado en la preservación de la cultura y el intercambio entre ciudades.

La experiencia local fue presentada como un caso en el que patrimonio histórico y cuidado ambiental forman parte de una misma estrategia de desarrollo.

El objetivo es que el crecimiento urbano no implique perder identidad ni degradar recursos naturales.

Actividades oficiales en Luoyang

Además de su exposición, Zamora participó de distintas actividades previstas dentro del encuentro.

La agenda incluyó intercambios con autoridades internacionales, recorridos por sitios emblemáticos de Luoyang y visitas a espacios culturales.

También hubo actividades vinculadas con el desarrollo industrial y tecnológico de la región.