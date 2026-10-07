Julio Zamora supervisó la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica de Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, visitó el Centro Universitario Tigre (CUT) para supervisar las actividades de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica (EMTyR). Junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, dialogó con docentes y estudiantes sobre los proyectos que desarrollan en esta propuesta de formación para jóvenes.

La iniciativa municipal comenzó en 2026 y busca reducir la brecha digital mediante capacitaciones vinculadas con la Industria 4.0. El Club de Robótica está dirigido a vecinos y vecinas de entre 11 y 18 años y cuenta con cinco sedes en el distrito.

Durante el encuentro, las autoridades se interiorizaron en los trabajos de los alumnos y conversaron con el equipo docente sobre el desarrollo de las actividades. La visita permitió conocer los proyectos que se llevan adelante en el CUT como parte de la propuesta educativa.

Zamora destacó el lugar de la formación tecnológica en la preparación de los estudiantes. “La educación tecnológica es un factor fundamental para el desarrollo de nuestros estudiantes”, sostuvo, y vinculó ese aprendizaje con las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de la innovación.

El jefe comunal también ratificó la continuidad de las iniciativas municipales orientadas a ese grupo de la población. “Vamos a seguir impulsando políticas públicas destinadas a los jóvenes”, afirmó.

La propuesta combina tecnología y robótica con el objetivo de acercar la capacitación digital a adolescentes del distrito. Sus actividades se desarrollan en cinco sedes y forman parte de la oferta educativa que el Gobierno local puso en marcha este año.