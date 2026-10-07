Mauro Poletti, intendente de Ramallo (BA)

—Mauro, al defender la tasa de tránsito pesado, afirmaste que “Ramallo no es el patio trasero de nadie”. ¿Qué situación motivó ese planteo y qué respuesta esperás del municipio vecino de San Nicolás?

El tema tuvo impacto nacional, no por nosotros, sino porque trascendió en otros medios nacionales a partir de que algunas organizaciones pudieran salir en esos medios.

También hay que dejar en claro que se habla mucho en medios de la Capital Federal sin tener en cuenta o sin conocer la realidad que sucede en el distrito. Te agradezco que me des la oportunidad de aclararlo.

Nosotros tenemos un ingreso, que es el ingreso a Villa General Savio, que comunica la ruta 9 con todo el sector industrial de Ramallo. Ese acceso, que tiene aproximadamente cinco kilómetros, es propiedad de la municipalidad de Ramallo y durante la primera gestión lo hicimos a nuevo. O sea que es propiedad de los vecinos del partido de Ramallo e invertimos para que ese camino esté en condiciones.

¿Qué es lo que sucedió en medio? En el año 2021, la municipalidad de San Nicolás tomó la decisión de cerrar la ruta nacional 188 para el tránsito pesado. ¿Qué es lo que hizo? Entre 14.000 y 20.000 camiones que entran todos los meses al puerto de San Nicolás y a las empresas de San Nicolás los mandó por el partido de Ramallo.

¿Qué es lo que sucede? Hay un informe, de cuando toma esa decisión, de la Junta de Seguridad del Transporte, que le decía que tenía que hacer un tercer carril, que la vía estaba deteriorada, que le faltaba señalética, que había inseguridad vial. Todo eso que decía el informe no pasaba en Ramallo, porque los vecinos del partido de Ramallo hicimos el esfuerzo de construir este acceso, que es propiedad de los vecinos del partido de Ramallo, a nuevo.

El municipio de San Nicolás, con esa decisión que tomó, obviamente que dejó de tener inseguridad vial, dejó de tener rotura en el pavimento, en la traza urbana, y lo empezamos a tener nosotros en el partido de Ramallo, en una vía en la que invertimos los vecinos del partido de Ramallo para poder mantenerla.

El arco de control del tránsito pesado instalado en el acceso a Villa General Savio.

—Mencionaste unos 14.000 camiones mensuales. ¿Esa cifra corresponde a los que utilizan los accesos de Ramallo para llegar a San Nicolás?

Entre 14.000 y 20.000 son los camiones que van al puerto de San Nicolás y a las empresas de San Nicolás, que ingresan y salen por ese acceso, entrando y saliendo por el partido de Ramallo. A esos 14.000, 20.000 camiones que entran por mes, tenés que sumarle todos los que vienen a las empresas del partido de Ramallo. O sea, toda la problemática que ellos tenían en San Nicolás y que ahora no la tienen, la tienen los vecinos del partido de Ramallo.

Lo que sucedía también desde el año 2004 es que todos los camiones que vienen a las empresas de Ramallo pagan una tasa de tránsito pesado. Entonces, lo que venía sucediendo es que todos los camiones que venían a las empresas de Ramallo pagaban esa tasa, y estos 14.000, 20.000 camiones, que no lo cuentan, que van a las empresas y al puerto de San Nicolás, no pagaban la tasa.

Entonces, usaban toda nuestra red vial, los nuestros pagaban y esos camiones no la venían pagando.

A partir de la implementación de este nuevo sistema, empiezan a pagar todos los camiones que ingresan por el partido de Ramallo, con un sistema de lectora de TAG, donde ya no hay plata en manos de los playeros de las diferentes empresas recaudando para el municipio esa tasa, y se cobra a través de la lectora del TAG cada vez que pasan los camiones por ese lugar.

Ese es el quid de la cuestión y, además, hay que decir que no es de 67.000 pesos ni de 100.000 pesos, como se quiere instalar. Primero, hay que dejar en claro que no es un peaje, es una tasa, y como es una tasa, tuvo una contraprestación, una inversión millonaria que fue hacer a nuevo el acceso de Villa General Savio, por el que no se podía pasar ni caminando. Y segundo, además de dejar en claro que es una tasa, no es de 67.000 ni de 100.000 pesos, es de 25.000 pesos, por única vez por día, que pagan las empresas.

—La aclaración es importante porque circulaban otros montos. Mauro, ¿pudiste hablar con el intendente de San Nicolás sobre este tema?

No, porque en realidad cuando se tomó la decisión, se tomó la decisión inconsulta de mandarle al intendente anterior los 14.000, 20.000 camiones por mes, sin decir “agua va”. Imagínatelo al revés: ¿qué pasaría si yo cierro el acceso a Sánchez y digo: “Todos los camiones que vienen a las empresas de Ramallo pasan por la ruta 188”?

No los dejarían pasar. Esa es la verdad de la milanesa, porque inclusive cuando estábamos construyendo este acceso, nos cerraron el paso por la 188 y todos los camiones que iban a las empresas de Ramallo los teníamos que sacar por el centro de la ciudad. Con lo cual fue un caos.

Entonces, no es como lo están planteando. Obviamente que hay intereses económicos y políticos en esto.