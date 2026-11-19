Sergio Barenghi, intendente de Bragado (BA)



—Intendente, al acercarse el cierre de su tercer año al frente del municipio, ¿qué balance hace de 2026? ¿Cuál considera que fue el punto más importante de su gestión y qué demandas de los vecinos quedan pendientes?

Un año muy difícil, fundamentalmente debido a la baja de la actividad económica, que repercute en la coparticipación que se recibe de la provincia y que mes a mes se viene achicando. También se reduce la recaudación local debido a la imposibilidad de los vecinos de cumplir. Y tenemos que prestar todos los servicios, que a la vez se van ampliando. En cuanto a la salud, por ejemplo, nosotros en Bragado nos quedamos sin ningún prestador privado y el hospital es quien está atendiendo las necesidades de toda la comunidad, lo que hace que el costo se eleve muchísimo.

Y en este contexto nos quedan dos alternativas. Yo llegué al municipio con la idea de promover la industria manufacturera, de que en Bragado se generaran aún más fuentes de trabajo, porque Bragado es una ciudad industrial que tenía un fuerte potencial. Pero me encontré con que esa ilusión que tenía se ve frustrada por una política nacional de eliminación de las industrias pymes.

Y entonces nos quedamos con dos alternativas. O nos quedamos de brazos cruzados esperando que esto se termine y que vuelva en algún momento una política que contemple a las pymes argentinas y demás, o nos ponemos a trabajar con proyectos alternativos que tengan que ver con el futuro, que tengan que ver con la innovación. Y eso es lo que estuvimos haciendo este año en Bragado, alentando fundamentalmente a los jóvenes a trabajar en proyectos innovadores, en proyectos que tienen que ver con la robótica, con la generación de actividades que se puedan planificar a futuro.

Barenghi felicitó a los ganadores del Oro en Robótica en los Juegos Bonaerenses 2026.

—En este contexto, usted dispuso una reducción del 12% en los haberes de la planta política para noviembre y diciembre. ¿Evalúa mantenerla en 2027?

Sí, por ahora incluye esos dos meses y depende de cómo se presente la actividad. Yo no estoy demasiado esperanzado en que la actividad retome un ritmo creciente porque no hay ninguna medida que haga que esto ocurra. No hay nada que nos haga pensar eso.

Así que esta medida tiene que ver más que nada con un gesto que la política debía hacer hacia los ciudadanos comunes de nuestra comunidad, porque el ajuste va a ser muy importante y va a afectar servicios, va a afectar posibilidades. Y entonces lo que consideré es que tenía que empezar por la planta política para dar el ejemplo, aunque este es un gobierno que se ha manejado con mucha austeridad desde su inicio.

Cuando llegué al municipio, había 62 funcionarios de planta política. Hoy tenemos 47. Así que ha habido una reducción bastante importante de cargos políticos y también se cuidan mucho los recursos. Yo estoy muy encima de los gastos que se efectúan, tratando de determinar qué es lo importante, qué es lo urgente.

—¿En qué situación llega el municipio a fin de año para afrontar el pago de salarios, aguinaldos y proveedores?

En cuanto a salarios, estamos al día. Hasta ahora no hemos tenido problemas con el pago de salarios. Con los proveedores tenemos un nivel de atraso bastante importante. Nos están aguantando en esta situación. Y viendo cómo seguimos ajustando nosotros, yo prefiero dar de baja algunas prestaciones y no tener esas deudas que se van acumulando. Las prestaciones se terminan dando de baja por falta de pago, así que prefiero anticiparme e ir recortando donde haya que recortar.

Barenghi visitó O’Brien para concretar la entrega de nuevas columnas de alumbrado y luminarias LED.

—¿Está confirmado el pago del aguinaldo?

No está garantizado, pero yo estoy en conversaciones permanentes con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Economía, y los voy manteniendo al tanto de la situación para, en caso de necesitarlo, contar con algún respaldo de la Provincia para poder hacer frente a esta obligación.

Eso sería lo último que dispondría. Y si tengo que disponer una medida de ese tipo, va a ser nuevamente sobre la planta política y los sueldos de mayor relevancia, que son los de los profesionales y demás. De ninguna manera voy a postergar el pago a los trabajadores.