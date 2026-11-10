Entrevista GLP. Cerezo destacó un saldo “positivo” en Las Heras tras reorganizar los recursos frente al ajuste nacional

Juan Cerezo, intendente de General Las Heras (BA)

—Intendente, ¿qué reflexión hace sobre la visita del Papa a la Argentina , en un contexto de dificultades económicas y sociales? ¿Qué significado tiene su presencia en el país y qué mensaje considera que debería transmitirles a los argentinos?

En primer lugar, creo que siempre es bienvenida la posibilidad de que el Papa pueda visitarnos, conocer lo que sucede en nuestro país y traer su mensaje, que no es otro que el de la doctrina social de la Iglesia, el que históricamente ha tenido la Iglesia y que se ha profundizado con nuestro Papa Francisco y que claramente vemos que León mantiene como legado. Pero también el contexto en el que viene creo que nos brinda la oportunidad de poder escucharnos un poco más entre todos y de poder poner el ojo en quienes están sufriendo, que son muchos.

Uno lo ve en la gestión diaria: la falta de trabajo, el modelo económico que expulsa. Las políticas públicas que se llevan adelante desde Nación atentan contra la educación pública, contra la universidad, contra los programas, contra las personas con discapacidad; la cuestión referida a la quita de remedios para nuestros ciudadanos, pero puntualmente también a nuestros adultos mayores.

El discurso que tiene el Papa León con respecto a lo que debe hacer una sociedad basándose en la humanidad, en el humanismo, más que en la religión, sino simplemente desde el humanismo, contrasta mucho con el modelo que se está llevando adelante por parte del gobierno de Milei.

Espero que escuchen los que tengan que escuchar, que escuchemos todos, que escuche el pueblo, porque también a la par de eso hace un llamado a la unidad, y hace un llamado a que desde ese lugar, desde el humanismo, podamos reflexionar sobre a quién tienen que estar apuntadas las políticas públicas que llevamos adelante.

—En la recta final del año, y tras recorrer distintas obras junto al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis , ¿qué balance hace de lo realizado durante 2026 y cuáles considera que fueron los principales avances para la ciudad?

Primero hay que poner sobre la mesa el contexto en el que estamos gobernando: un contexto de quita de recursos, un contexto en donde la coparticipación, que se compone principalmente de impuestos nacionales referidos al consumo, a la actividad económica, ha bajado mucho; donde los recursos nacionales directamente no llegan afectados a obra ni a ninguna otra cuestión. Solo llega lo que es por ley, por coparticipación, que cada vez es menos; donde la recaudación también baja, porque nuestros vecinos también tienen otras prioridades que afrontar.

En ese contexto el saldo es positivo, porque estamos pudiendo, a partir de tener una buena administración y una reorganización de los recursos, apuntar a la centralidad de sostener los servicios indispensables para el municipio, por ejemplo lo que tiene que ver con salud. Nosotros no hemos tocado ningún servicio referido a salud; al contrario, hemos sumado profesionales. Hemos tenido que también fortalecer el área de salud comunitaria para hacernos cargo de la quita de Remediar. Estamos poniendo muchos más recursos, cerca de un 40% más comparado con el año pasado en lo que tiene que ver con medicamentos. Estamos asistiendo también a muchas familias con lo que tiene que ver con desarrollo social.

Y también estamos sosteniendo lo que es el mantenimiento de los servicios públicos. Hemos iniciado un plan de reparación de pavimento urbano, de bacheo, de recuperación de calles. Estamos trabajando mucho en lo referido al fenómeno El Niño. Es algo que nos ocupa, nos preocupa, y estamos ya hace meses trabajando en los desagües, en los zanjeos, en la concientización, en la planificación de un plan de contingencia y de emergencia. Pero también es verdad que El Niño nos va a traer algunas complicaciones, no de magnitud por ahora, pero sí en términos de rotura de caminos rurales, rotura de calles y demás.

General Las Heras refuerza obras ante la llegada de El Niño.

En ese marco celebramos la visita del ministro Katopodis, durante la cual pudimos recorrer varias obras que se están llevando adelante en Las Heras. Estamos ya prontos a finalizar la Casa de la Provincia, una obra muy importante. También se reinició la obra del Instituto Superior número 44, que es un terciario histórico que tenemos en Las Heras, que ya cumplió 50 años, que nunca tuvo edificio propio. Se empezó a hacer este edificio en la gestión nacional anterior, luego se frenó, luego la obra pública se cortó y lo pudimos continuar con Provincia, así que esperamos poder tenerlo para el año que viene.