PRO y LLA: la disputa por el control territorial que condiciona el acuerdo bonaerense para 2027

El macrismo busca preservar sus intendencias y definir las sucesiones municipales, mientras los libertarios reclaman mayor protagonismo en las candidaturas. Cinco distritos concentran las tensiones, los Passaglia suman competencia en Zárate y la Casa Rosada aparece como posible árbitro de una negociación que todavía no logra cerrarse.
Política10 de noviembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.
Cristian Ritondo y Sebastián Pareja.

La negociación electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para 2027 enfrenta un obstáculo que excede la discusión por la Gobernación bonaerense: quién tendrá el control político de los municipios y la última palabra sobre las candidaturas locales. Aunque las dos fuerzas coinciden en la conveniencia de competir juntas contra el peronismo, las diferencias por las intendencias, las sucesiones y el reparto de listas mantienen condicionado el entendimiento.

El presidente del PRO provincial, Cristian Ritondo, pretende conservar la conducción de los distritos administrados por el macrismo y evitar negociaciones individuales que debiliten al partido. Del otro lado, el armado libertario que encabeza Sebastián Pareja busca ampliar su influencia territorial y no acepta reservar automáticamente las candidaturas municipales para sus aliados.

La disputa atraviesa municipios de distintas secciones electorales, incorpora nuevos competidores y suma incertidumbre sobre el papel que tendrán el radicalismo y la Casa Rosada. El acuerdo provincial sigue pendiente de definiciones nacionales, mientras las conducciones partidarias intentan ordenar sus propias estructuras.

Ritondo marca condiciones y el PRO busca negociar unido

El macrismo bonaerense profundizó su reorganización con reuniones por sección electoral encabezadas por Ritondo y la vicepresidenta partidaria Soledad Martínez. Después de convocar a dirigentes de la Primera Sección, la conducción reunió a representantes de la Segunda para coordinar posiciones antes de retomar las conversaciones con LLA.

El objetivo es llegar a la negociación con una estrategia común sobre el control de las intendencias y el reparto de candidaturas. La principal condición expresada por los jefes comunales amarillos es que quienes gobiernan los municipios mantengan la capacidad de conducir sus armados políticos.

Ritondo junto a intendentes del PRO bonaerense.
Ritondo junto a intendentes del PRO bonaerense.

Sin embargo, las relaciones con los libertarios presentan diferencias importantes entre distritos. En algunos municipios existe cooperación política; en otros, la competencia entre concejales y dirigentes de ambas fuerzas dificulta cualquier entendimiento.

Uno de los casos mencionados por referentes del PRO es Nueve de Julio, donde la intendenta María José Gentile mantiene una relación conflictiva con sectores libertarios. Desde el macrismo señalaron que incluso hubo pedidos de destitución impulsados por concejales de LLA, un antecedente que complica la posibilidad de recomponer acuerdos locales.

Cinco intendencias del PRO donde se juega la sucesión

La negociación adquiere particular relevancia en Campana, Pergamino, Lobos, Junín y General Pueyrredón, cinco distritos donde el PRO necesita resolver candidaturas y preservar su influencia municipal. Las restricciones a las reelecciones consecutivas agregan presión sobre los intendentes que deben preparar una sucesión.

Reunión ordinaria de la comisión de Presupuesto e Impuestos, bajo la presidencia del diputado Juan Pablo De Jesús.Agua, jubilaciones, empleo y ludopatía: qué se discutirá esta semana en Diputados

En Campana, el intendente Sebastián Abella, que gobierna desde 2015, impulsa como posible sucesora a su hermana Elisa Abella, actual secretaria municipal de Desarrollo, Cultura y Educación. La relación con LLA aparece entre las menos conflictivas, dado que los libertarios todavía no cuentan con una figura local de peso comparable.

En Pergamino, Javier Martínez mantiene abiertas distintas alternativas. Entre los nombres del espacio amarillo aparecen Juan Manuel Rico Zini, Ignacio Maiztegui y Javier Genoud, mientras LLA tiene como posible postulante al concejal Jorge Dib. El antecedente de la competencia de Martínez por fuera de la alianza libertaria en 2025 agrega complejidad a las conversaciones.

En Lobos, Jorge Etcheverry, cercano a Ritondo, evalúa alternativas para asegurar la continuidad del oficialismo municipal. Entre ellas figuran Pablo Hasper y Eliana Cejas. Los libertarios, en tanto, cuentan con el concejal David Porchedda, cuya eventual candidatura podría abrir otra disputa por el liderazgo local.

El escenario de Junín presenta una dinámica diferente. El exintendente Pablo Petrecca, actualmente senador provincial, conserva influencia territorial y respalda la proyección del intendente interino Juan Carlos Fiorini. En LLA aparece como alternativa Malena Baro, aunque dirigentes locales reconocen un clima de diálogo más favorable que en otros municipios.

La disputa más compleja se desarrolla en General Pueyrredón. El intendente Guillermo Montenegro promueve la continuidad de su espacio mediante una eventual candidatura del concejal Fernando Muro, pero los libertarios sostienen que existe un entendimiento para respaldar a un postulante propio, entre cuyos nombres aparece el diputado Alejandro Carrancio.

A esa competencia se suma el senador radical Maximiliano Abad, cuyo sector mantiene una alianza de gobierno con Montenegro y también tiene aspiraciones sobre la sucesión municipal. Mar del Plata concentra así tres intereses políticos que todavía no encuentran una síntesis electoral.

Ramallo Poletti obrasRamallo reforzó una vía clave para vecinos y visitantes

Zárate: los Passaglia incorporan un nuevo competidor

La disputa territorial sumó otro capítulo en Zárate, donde el exfutbolista de River Oscar Ahumada se incorporó a Hechos, el espacio que conducen los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, después de su breve paso por La Libertad Avanza.

Ahumada había comenzado a posicionarse como posible candidato libertario, pero su postulación perdió impulso cuando el sector de Pareja priorizó preservar el vínculo con el PRO. El acercamiento posterior a Hechos volvió a instalar su nombre como potencial competidor del intendente Marcelo Matzkin, uno de los dirigentes municipales más cercanos a Ritondo.

La incorporación generó malestar entre referentes del macrismo, que cuestionan la estrategia de los Passaglia de competir en distritos administrados por antiguos aliados. El caso muestra que resolver las diferencias entre el PRO y LLA no garantiza eliminar la competencia de otros espacios políticos.

Hechos busca ampliar su construcción más allá de San Nicolás y proyecta candidaturas provinciales y nacionales para 2027. Su expansión incorpora un nuevo factor a la negociación territorial, especialmente en municipios donde el voto no peronista podría dividirse entre varias propuestas.

Santilli, la UCR y la Casa Rosada en la negociación provincial

Mientras persisten los conflictos municipales, sectores del PRO promueven al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, como candidato a gobernador bonaerense. Su figura aparece como una posible fórmula de convergencia entre amarillos y libertarios, aunque todavía no existe una proclamación conjunta.

El esquema también contempla sumar al radicalismo vinculado con Abad. Sin embargo, la UCR bonaerense mantiene abiertas sus propias discusiones sobre candidaturas y alianzas, por lo que su incorporación a un eventual frente común no está garantizada.

La negociación nacional incorpora a Mauricio Macri, Fernando de Andreis y referentes de la conducción libertaria cercanos a Karina Milei. La falta de un entendimiento definitivo en esa instancia demora la conformación de una mesa formal bonaerense.

Dentro del PRO confían en que la Casa Rosada pueda intervenir para ordenar las diferencias. También reconocen que la participación de dirigentes libertarios nacionales, entre ellos Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem, agrega actores a una discusión que Pareja intenta coordinar en el territorio.

Massa KicillofPresupuesto 2027 y reelecciones indefinidas: Kicillof busca un acuerdo, el massismo marca límites y crece la presión de los intendentes

El acuerdo pendiente y la disputa por quién decide

La negociación para 2027 combina intereses que todavía no coinciden plenamente. El PRO pretende preservar sus intendencias, las estructuras partidarias y su representación legislativa; LLA busca transformar su crecimiento electoral en mayor capacidad para decidir las candidaturas municipales.

La aparición de competidores como Hechos y las dificultades para ordenar sucesiones locales aumentan la presión sobre ambas conducciones. Una eventual candidatura de Santilli podría facilitar un acuerdo provincial, pero no resolvería automáticamente las disputas por cada municipio.

La definición central sigue abierta: quién tendrá la última palabra sobre las listas y los gobiernos locales. Hasta que esa distribución de poder encuentre una fórmula aceptada por ambos espacios, el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza continuará condicionado por la pelea territorial que atraviesa a la provincia de Buenos Aires.

¿Cree que una eventual unidad del peronismo podría poner en riesgo la reelección de Milei?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Kicillof MDF.

Sedes, dirigentes y propuestas: las nuevas piezas del armado federal de Kicillof hacia 2027

Pamela Orellana
Política10 de noviembre de 2026
El Movimiento Derecho al Futuro amplía su presencia territorial con una nueva sede y una mesa de salud en Corrientes, avanza en su organización en San Juan y despliega equipos educativos en Chubut. La estrategia combina referentes locales y propuestas sectoriales, mientras el gobernador bonaerense proyecta su construcción política hacia 2027 en medio de las tensiones internas del peronismo.
Escuela secundaria.

Celulares, violencia digital y bienestar emocional: las nuevas reglas para las escuelas bonaerenses

Pamela Orellana
Política10 de noviembre de 2026
El gobierno de Axel Kicillof oficializó tres leyes que amplían las restricciones al uso de pantallas, crean un programa contra la violencia digital e incorporan el bienestar emocional a la educación. Las normas comenzarán a regir el 19 de noviembre y abren una nueva etapa para docentes, estudiantes y familias, con desafíos pendientes para su implementación.
 
Sebastián Pareja

Sebastián Pareja, entre una denuncia por su patrimonio y la disputa por el poder en LLA bonaerense

Pamela Orellana
Política10 de noviembre de 2026
Una presentación por presunto enriquecimiento ilícito puso bajo la lupa movimientos millonarios, declaraciones juradas y una operación inmobiliaria vinculada al entorno familiar del diputado. El caso suma presión sobre uno de los principales armadores de Karina Milei, mientras persisten las tensiones internas por el control político de la Provincia rumbo a 2027.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL