Los Passaglia preparan el salto de Hechos hacia 2027: expansión territorial y una alternativa a la polarización

Manuel y Santiago Passaglia.

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia comenzaron a darle una nueva dimensión a Hechos, el espacio político que construyeron desde San Nicolás tras su distanciamiento del PRO. Con la confirmación de que competirán en las elecciones bonaerenses de 2027, el armado busca extenderse por los 135 municipios de la Provincia, establecer vínculos en otros distritos del país y consolidar una identidad propia frente a La Libertad Avanza y el peronismo.

El proyecto combina contactos políticos, presencia legislativa y la difusión de las políticas implementadas en San Nicolás. Mientras Manuel Passaglia profundiza sus críticas al gobierno de Javier Milei y rechaza un eventual regreso del kirchnerismo, el espacio explora acuerdos territoriales, entre ellos conversaciones con dirigentes de Neuquén, y trabaja para transformar su experiencia municipal en una propuesta de mayor alcance.

Hechos confirma su apuesta electoral y marca distancia de Milei y del PRO

La definición más reciente llegó el 13 de octubre. En una entrevista radial, Manuel Passaglia, diputado provincial y exintendente de San Nicolás, ratificó que Hechos participará de las próximas elecciones bonaerenses. "Vamos a competir en la provincia de Buenos Aires, no tengas ninguna duda", afirmó, al ser consultado sobre el horizonte electoral del espacio.

El legislador también cuestionó el acercamiento del PRO al oficialismo nacional. Recordó los acuerdos electorales con La Libertad Avanza, el acompañamiento parlamentario y la incorporación de dirigentes del partido amarillo al Gobierno. "¿Cuál sería la diferencia entre el PRO y Milei?", planteó, antes de sostener que el macrismo perdió identidad como consecuencia de sus propias decisiones políticas.

El distanciamiento forma parte de la construcción que los Passaglia iniciaron durante 2025, cuando decidieron no acompañar el entendimiento entre el PRO y los libertarios. En las elecciones legislativas bonaerenses, Hechos obtuvo alrededor del 24% de los votos en la Segunda Sección Electoral y consiguió tres bancas en Diputados, un resultado que sus referentes utilizan como antecedente para proyectar nuevos armados locales.

Manuel Passaglia en X.

La estrategia también incluye críticas al kirchnerismo. El 9 de octubre, Manuel Passaglia cuestionó la política económica nacional y advirtió que el desgaste de Milei no debería traducirse, según su posición, en un regreso de quienes gobernaron anteriormente. "Hay que romper esa falsa opción que nos quieren imponer entre libertarios y kirchneristas", sostuvo.

El diputado apuntó contra los dirigentes que buscan recuperar protagonismo sin modificar sus propuestas y reclamó una renovación política. "A todos esos hay que jubilarlos", expresó, en una definición dirigida tanto al oficialismo libertario como a sus adversarios del kirchnerismo.

Su discurso combina el reconocimiento de la importancia del equilibrio fiscal y la reducción de la inflación con cuestionamientos al deterioro industrial, los cierres de empresas y la pérdida de empleo. Para Passaglia, la recuperación económica requiere prestar mayor atención a las pymes y al poder adquisitivo de los trabajadores.

De los municipios bonaerenses a Neuquén: los acuerdos en construcción

La expansión de Hechos tiene como primera prioridad consolidar una estructura provincial. El objetivo es desarrollar referencias políticas en los 135 municipios y ampliar su presencia fuera de la Segunda Sección Electoral, donde los Passaglia mantienen su principal base de poder.

En esa tarea aparece Sebastián García De Luca, exsecretario de Asuntos Municipales durante la presidencia de Mauricio Macri y dirigente vinculado a Emilio Monzó. Según trascendió, participa de las gestiones para establecer contactos con intendentes, legisladores y referentes políticos de diferentes procedencias, tanto bonaerenses como de otras provincias.

El armado bonaerense de Hechos también atravesó reacomodamientos internos y acercamientos a dirigentes de otras secciones electorales, como parte de una construcción territorial que los Passaglia buscan ampliar de cara a 2027.

HECHOS acelera su armado bonaerense entre recambios legislativos y expansión territorial.

En la Legislatura bonaerense, el espacio cuenta con representantes como Manuel Passaglia e Ignacio Mateucci en Diputados y con dirigentes como Marcelo "Chuby" Leguizamón, María Emilia Subiza y Natalia Quintana en el Senado. Desde ese sector también se trabaja en la organización política de La Plata, con la intención de sumar referencias locales y disputar espacios municipales.

Fuera de Buenos Aires, uno de los contactos más concretos se produjo en Neuquén. Carlos Eguía y su hijo Joaquín, actual concejal de la capital provincial, mantuvieron conversaciones con los hermanos Passaglia sobre la posibilidad de desarrollar una construcción conjunta. Joaquín busca consolidar su perfil político local, mientras su padre tiene antecedentes electorales vinculados al espacio libertario.

Las conversaciones abrieron la posibilidad de proyectar Hechos hacia la Patagonia, aunque todavía no existe una incorporación formal de los Eguía ni un acuerdo electoral confirmado. Los contactos se inscriben en una estrategia más amplia que contempla eventuales candidaturas municipales, provinciales y nacionales, sin definiciones públicas sobre quiénes encabezarán las listas.

En julio, los Passaglia recibieron al concejal neuquino, Joaquín Eguía.

El modelo San Nicolás, la industria y las propuestas para 2027

La construcción territorial tiene otro componente: la presentación de San Nicolás como referencia de gestión. Los Passaglia buscan mostrar las políticas desarrolladas durante sus administraciones municipales como parte de una propuesta que pueda trasladarse a otros distritos.

Esa estrategia estuvo presente en la visita que Manuel y Santiago realizaron a Añelo, Neuquén, el 1 de octubre. Allí recorrieron actividades comerciales y productivas vinculadas con Vaca Muerta, dialogaron con trabajadores y empresarios y compararon el crecimiento de la actividad energética con las dificultades que atraviesan otros sectores industriales del país.

Durante la recorrida, presentaron cifras de su gestión municipal. Según los datos difundidos por ambos dirigentes, la planta de empleados pasó de 1.404 a 463 trabajadores y la administración alcanzó un superávit del 53%. También destacaron un sistema local de cobertura médica que, de acuerdo con sus estimaciones, alcanza a 47.000 personas sin obra social.

Los hermanos mencionaron además la digitalización de trámites mediante WhatsApp y las medidas municipales contra las motocicletas con escapes antirreglamentarios. Estas políticas forman parte del modelo administrativo que Hechos utiliza para diferenciar su propuesta de las estructuras partidarias tradicionales.

El discurso económico ocupa un lugar creciente en esa presentación. A fines de septiembre, Manuel Passaglia difundió un video en el que cuestionó la inactividad de maquinaria industrial en San Nicolás, Córdoba, Rosario y el Conurbano. También vinculó el deterioro de la construcción con las dificultades para sostener puestos de trabajo.

En la Legislatura, Hechos busca acompañar ese posicionamiento con iniciativas vinculadas a problemas cotidianos y reformas institucionales. Entre ellas aparece el proyecto impulsado por el bloque Hechos-UCR Identidad para establecer debates obligatorios entre candidatos a gobernador bonaerense.

La propuesta, presentada por el senador Marcelo Leguizamón, contempla dos encuentros públicos entre las fórmulas oficializadas, con preguntas cruzadas, participación ciudadana y transmisión gratuita. Los debates deberían realizarse entre los 30 y los siete días anteriores a las elecciones, y se prevén sanciones para quienes no asistan sin justificación.