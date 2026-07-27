Debates obligatorios: Hechos busca llevar a los candidatos a gobernador al cara a cara

Candidatos - Elecciones 2025

El bloque Hechos–UCR Identidad volvió a instalar en la Legislatura bonaerense una discusión que lleva una década sin resolución: que quienes compitan por la Gobernación estén obligados a debatir antes de la elección general.

La iniciativa presentada en el Senado propone dos encuentros públicos entre todas las fórmulas oficializadas y aparece cuando el espacio impulsado por los hermanos Passaglia acelera su expansión territorial y busca un casillero propio rumbo a 2027.

La propuesta pretende que la exposición de planes de gobierno deje de depender de la conveniencia de cada candidato. Según explicó Marcelo Leguizamón, el objetivo es “fortalecer la calidad democrática, garantizar el derecho ciudadano a la información política y promover una competencia electoral basada en propuestas, ideas y rendición anticipada de compromisos públicos”.

El planteo adquiere peso en una provincia que concentra cerca del 40% del padrón nacional, pero todavía no tiene una norma específica para su principal elección ejecutiva. El proyecto define la participación como una carga pública electoral para todas las fórmulas oficializadas.

HECHOS acelera su armado bonaerense entre recambios legislativos y expansión territorial.

Dos debates y una silla vacía

El proyecto establece que los debates se realicen entre los 30 y los siete días anteriores a los comicios, con una separación mínima de una semana. El primero estará destinado al diagnóstico de la situación bonaerense y a la presentación de propuestas generales; el segundo deberá profundizar la discusión mediante intercambios y respuestas entre las fórmulas.

La agenda mínima incluye seguridad, justicia, educación, salud, producción, inversión, infraestructura, transporte, ambiente, empleo, políticas sociales, transparencia y gestión fiscal. También incorpora un tema elegido mediante participación ciudadana. Cada encuentro deberá contar con una presentación inicial, exposiciones temáticas, preguntas cruzadas, consultas del público y un cierre.

La Junta Electoral quedaría como autoridad de aplicación, acompañada por un comité con representantes de las fuerzas participantes, universidades, organizaciones vinculadas con la transparencia y asociaciones periodísticas.

Los moderadores deberán ser profesionales del periodismo o la comunicación elegidos mediante un procedimiento público. La iniciativa permite, además, que los encuentros se desarrollen en distintos municipios para evitar que toda la campaña quede concentrada en La Plata.

La transmisión sería en vivo, gratuita y de libre utilización para canales, radios y plataformas digitales. El texto exige Lengua de Señas Argentina, subtitulado simultáneo y herramientas para personas con discapacidad visual o auditiva.

Si una fórmula falta sin justificación, el debate continuará y su lugar permanecerá visible. También perdería el acceso a espacios institucionales de difusión electoral, debería asumir costos fijados por la reglamentación y quedaría formalmente señalada por la autoridad electoral.

La jugada de Hechos hacia 2027

La iniciativa también se inscribe en la construcción política de Hechos fuera de San Nicolás. Leguizamón, electo por Juntos por el Cambio y distanciado del PRO tras la alianza con La Libertad Avanza, encontró en el armado del intendente Santiago y el diputado bonaerense Manuel Passaglia una plataforma para desarrollar una alternativa por fuera del peronismo y del entendimiento entre libertarios y macristas.

El senador trabaja junto con Emilia Subiza, legisladora de San Nicolás, y prepara la apertura de un local partidario en La Plata. El objetivo es reunir dirigentes barriales, cuadros técnicos y exfuncionarios de la gestión de Julio Garro que quedaron sin referencia después de la ruptura de Juntos por el Cambio. En Hechos pretenden presentar una candidatura propia a la intendencia platense y extender la experiencia que en la Segunda sección obtuvo 25 puntos y tres bancas en Diputados.

En ese escenario, la ley de debates le permite al espacio intervenir en la discusión provincial con una bandera institucional y, al mismo tiempo, reclamar condiciones parejas de exposición para un mapa electoral que podría llegar muy dividido a 2027. La propuesta no menciona candidaturas propias, pero coincide con el despliegue de una fuerza que busca crecer más allá de su distrito de origen.

Una discusión que vuelve

El texto reconoce como antecedente directo una iniciativa de la exsenadora de Cambiemos Nidia Moirano, que retomaba otro expediente presentado en el período 2015-2016. Durante 2025, la entonces diputada del Acuerdo Cívico Natalia Dziakowski volvió a impulsar una modificación de la ley electoral para que la Junta Electoral convocara a un debate público antes de la elección general.

Ese mismo año, María Fernanda Bevilacqua, de Unión por la Patria, propuso dos encuentros posteriores a las PASO: uno en una ciudad del interior y otro en La Plata. La nueva versión amplía esas experiencias con preguntas ciudadanas, accesibilidad, transmisión abierta y consecuencias frente a las ausencias. También invita a los municipios a adherir al régimen para las elecciones de intendente.

Los fundamentos advierten que las campañas suelen quedar dominadas por mensajes breves, estrategias digitales y construcción de imagen, mientras las propuestas pierden espacio. “La calidad de una democracia no depende exclusivamente de que existan elecciones libres; también exige que existan ciudadanos informados y condiciones reales para contrastar proyectos de gobierno”.