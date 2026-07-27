Brasil escala la crisis con Milei tras sus ataques a Lula

El Gobierno brasileño llamó a consultas a su representante en Buenos Aires y convocó al embajador argentino en Brasilia. La reacción llegó después de los agravios del Presidente contra Lula, la Justicia brasileña y una acusación sobre el financiamiento de una supuesta campaña “antiargentina”.
Política27 de julio de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Milei Bolsonaro

La relación entre Argentina y Brasil atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva respondió con dos medidas diplomáticas a los ataques del mandatario argentino: llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante argentino en Brasilia para exigir explicaciones.

EmpresasCerraron 28.262 empresas y se perdieron 341 mil empleos durante la gestión Milei

La escalada comenzó durante la visita de Milei a San Pablo, donde participó de la Convención Nacional del Partido Liberal y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y rival de Lula para las próximas elecciones brasileñas.

Durante su intervención, el Presidente argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien le había negado autorización para visitar a Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario.

Las expresiones provocaron el rechazo de las autoridades brasileñas. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cuestionó la “referencia irrespetuosa” contra uno de los integrantes de la corte y sostuvo que ese tipo de manifestaciones resulta incompatible con el trato que debe regir las relaciones entre Estados.

Brasil llamó a consultas a su embajador

La primera respuesta de Brasil fue llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli. La decisión fue coordinada por el canciller Mauro Vieira, quien se encontraba regresando de una gira por Asia cuando tomó conocimiento de las declaraciones.

El llamado a consultas constituye una señal formal de protesta y permite al Gobierno brasileño evaluar los próximos pasos de la relación bilateral. Fuentes de Itamaraty expresaron preocupación por el impacto que la retórica presidencial podría tener sobre el vínculo entre dos países considerados socios estratégicos.

La reacción no quedó limitada al regreso de Bitelli. La Cancillería brasileña también convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para transmitirle formalmente el rechazo por las declaraciones realizadas por Milei en territorio brasileño.

Desde Brasil consideraron que los dichos alcanzaron al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a las instituciones democráticas del país. La crisis adquiere una dimensión adicional porque las expresiones fueron pronunciadas durante un acto electoral destinado a respaldar a uno de los principales adversarios de Lula.

La acusación por una campaña “antiargentina”

Luego de regresar a Buenos Aires, Milei profundizó la confrontación. En declaraciones radiales, acusó al Gobierno brasileño de financiar una supuesta campaña “antiargentina” durante el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil”, afirmó el Presidente. No presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

Milei

La respuesta desde Itamaraty fue inmediata. Autoridades brasileñas rechazaron el señalamiento y calificaron de absurda la denuncia. Además, advirtieron que el nuevo episodio profundizaba una tensión que ya había crecido por los ataques contra Lula y Alexandre de Moraes.

El conflicto ocurre en medio de una relación personal e ideológica deteriorada entre los dos presidentes. Aunque ambos coincidieron en encuentros multilaterales, no mantuvieron una reunión bilateral desde el inicio del mandato de Milei.

Una relación estratégica bajo tensión

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y uno de los actores centrales del Mercosur. Por ese motivo, la escalada abre interrogantes que exceden las diferencias políticas entre los mandatarios y alcanzan la cooperación económica, diplomática y regional.

La relación ya había atravesado momentos de tensión durante 2024, pero desde Brasil consideran que la situación actual alcanzó un nivel superior por la acumulación de agravios, el respaldo explícito de Milei a un candidato opositor y las acusaciones contra el Gobierno brasileño.

Milei balcón Casa RosadaUna encuesta muestra un fuerte respaldo al gesto de la Selección por Malvinas y cuestiona la postura de Milei

La continuidad del conflicto dependerá ahora de las conversaciones que mantenga Bitelli con la Cancillería de su país y de las explicaciones que presente Raimondi ante las autoridades brasileñas. Hasta el momento, la Casa Rosada no dio señales de moderar la posición del Presidente.

¿Cree que la baja de la inflación se siente en la economía cotidiana?

Si

No

No sabe / No contesta

Te puede interesar
Milei Agro

El campo abre otro frente contra Sturzenegger por el alquiler de tierras

Juan Manuel Villarreal
Política28 de julio de 2026
Federación Agraria rechazó la propuesta oficial para eliminar la legislación específica que regula los arrendamientos y aparcerías rurales. La entidad acepta discutir una actualización de la norma, pero advierte que su derogación afectaría la previsibilidad de pequeños y medianos productores.
Lo más visto
De Mendiguren

Los insultos de Milei en La Rural podrían terminar en la Justicia

Juan Manuel Villarreal
Política27 de julio de 2026
José Ignacio de Mendiguren anunció que analiza iniciar acciones legales contra el Presidente, quien lo acusó públicamente de “ladrón” y de haber perjudicado al país durante la salida de la convertibilidad. El exfuncionario sostuvo que las expresiones fueron infundadas y advirtió sobre su gravedad institucional.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL