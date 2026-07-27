La relación entre Argentina y Brasil atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva respondió con dos medidas diplomáticas a los ataques del mandatario argentino: llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante argentino en Brasilia para exigir explicaciones.

La escalada comenzó durante la visita de Milei a San Pablo, donde participó de la Convención Nacional del Partido Liberal y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y rival de Lula para las próximas elecciones brasileñas.

Durante su intervención, el Presidente argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”. También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien le había negado autorización para visitar a Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario.

Las expresiones provocaron el rechazo de las autoridades brasileñas. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, cuestionó la “referencia irrespetuosa” contra uno de los integrantes de la corte y sostuvo que ese tipo de manifestaciones resulta incompatible con el trato que debe regir las relaciones entre Estados.

Brasil llamó a consultas a su embajador

La primera respuesta de Brasil fue llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli. La decisión fue coordinada por el canciller Mauro Vieira, quien se encontraba regresando de una gira por Asia cuando tomó conocimiento de las declaraciones.

El llamado a consultas constituye una señal formal de protesta y permite al Gobierno brasileño evaluar los próximos pasos de la relación bilateral. Fuentes de Itamaraty expresaron preocupación por el impacto que la retórica presidencial podría tener sobre el vínculo entre dos países considerados socios estratégicos.

La reacción no quedó limitada al regreso de Bitelli. La Cancillería brasileña también convocó al embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para transmitirle formalmente el rechazo por las declaraciones realizadas por Milei en territorio brasileño.

Desde Brasil consideraron que los dichos alcanzaron al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a las instituciones democráticas del país. La crisis adquiere una dimensión adicional porque las expresiones fueron pronunciadas durante un acto electoral destinado a respaldar a uno de los principales adversarios de Lula.

La acusación por una campaña “antiargentina”

Luego de regresar a Buenos Aires, Milei profundizó la confrontación. En declaraciones radiales, acusó al Gobierno brasileño de financiar una supuesta campaña “antiargentina” durante el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil”, afirmó el Presidente. No presentó pruebas que respaldaran esa acusación.

La respuesta desde Itamaraty fue inmediata. Autoridades brasileñas rechazaron el señalamiento y calificaron de absurda la denuncia. Además, advirtieron que el nuevo episodio profundizaba una tensión que ya había crecido por los ataques contra Lula y Alexandre de Moraes.

El conflicto ocurre en medio de una relación personal e ideológica deteriorada entre los dos presidentes. Aunque ambos coincidieron en encuentros multilaterales, no mantuvieron una reunión bilateral desde el inicio del mandato de Milei.

Una relación estratégica bajo tensión

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y uno de los actores centrales del Mercosur. Por ese motivo, la escalada abre interrogantes que exceden las diferencias políticas entre los mandatarios y alcanzan la cooperación económica, diplomática y regional.

La relación ya había atravesado momentos de tensión durante 2024, pero desde Brasil consideran que la situación actual alcanzó un nivel superior por la acumulación de agravios, el respaldo explícito de Milei a un candidato opositor y las acusaciones contra el Gobierno brasileño.

La continuidad del conflicto dependerá ahora de las conversaciones que mantenga Bitelli con la Cancillería de su país y de las explicaciones que presente Raimondi ante las autoridades brasileñas. Hasta el momento, la Casa Rosada no dio señales de moderar la posición del Presidente.