Kicillof metió presión por las reelecciones de intendentes: "No hay que prohibir a ninguno"

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

A poco más de un año del inicio del calendario electoral que desembocará en los comicios de 2027, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a fijar una posición clara sobre uno de los debates más sensibles de la política provincial: la posibilidad de habilitar la reelección indefinida de los intendentes.

Durante una conferencia de prensa en General Alvear, donde encabezó la inauguración de obras junto al intendente radical Ramón Capra, el mandatario sostuvo que la legislación vigente debería permitir que todos los jefes comunales puedan volver a presentarse y que sean los vecinos quienes definan en las urnas su continuidad.

"Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno", afirmó.

El gobernador insistió en que la discusión sobre los municipios tiene características distintas a las reelecciones provinciales o nacionales. Según explicó, los intendentes mantienen un vínculo cotidiano con los vecinos que permite un control mucho más directo sobre su gestión.

"Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos", señaló.

En esa misma línea agregó otro argumento que suele aparecer entre quienes impulsan modificar la ley: "Son dirigentes que si se mandan alguna o si están en alguna, los conoce el pueblo".







Una ley que condiciona el mapa político de 2027

La discusión tiene un fuerte impacto sobre el futuro político de la provincia. Si la legislación permanece sin modificaciones, 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarán impedidos de competir por un nuevo mandato consecutivo en las elecciones de 2027.

Del total de jefes comunales alcanzados por la restricción, 51 pertenecen a Unión por la Patria, 16 integran la Unión Cívica Radical, siete responden al PRO, cinco pertenecen a fuerzas vecinales y uno a La Libertad Avanza.

La limitación fue establecida por la Ley 14.836, sancionada en 2016 durante la gestión de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal con el respaldo del Frente Renovador que conducía Sergio Massa. La norma fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

Posteriormente, en 2021, la Legislatura aprobó la Ley 15.315, que modificó el criterio de cómputo para los intendentes y estableció que el primer mandato a considerar sería el iniciado en 2019. Esa reforma permitió que numerosos jefes comunales volvieran a competir en 2023, pero el margen se agotará en el próximo turno electoral. Actualmente, además, 44 intendentes acumulan más de diez años consecutivos al frente de sus municipios.

Si la legislación permanece sin modificaciones, 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarán impedidos de competir por un nuevo mandato consecutivo en las elecciones de 2027.

El respaldo de Kicillof a un reclamo de los intendentes

Aunque durante buena parte de su gestión evitó involucrarse de manera directa en la discusión, Kicillof comenzó en los últimos meses a expresar públicamente su apoyo a los intendentes que buscan modificar la ley.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, también defendió esa postura al sostener que impedir una nueva candidatura limita la voluntad popular. "Creemos que la reelección de los intendentes por parte de su pueblo es lo más democrático posible. Es el pueblo el que debe poder definir quién lo gobierna e impedir la reelección de una persona tiene carácter proscriptivo", afirmó semanas atrás.

El gobernador ya había expresado un concepto similar durante una actividad en Ensenada junto al intendente Mario Secco, al señalar que "es el pueblo el que debe elegir" a sus representantes.

La defensa de esa posición también tiene una dimensión política. Una parte importante de los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que impulsa Kicillof dentro del peronismo, quedaría impedida de competir en 2027 si la ley permanece vigente, afectando una de las principales bases territoriales sobre las que el gobernador proyecta su construcción política.

Axel Kicillof en General Alvear.

La interna oficialista sigue bloqueando cualquier reforma

Pese al respaldo explícito del gobernador, la posibilidad de modificar la ley continúa enfrentando importantes obstáculos.

El principal no proviene de la oposición, sino de la propia interna de Unión por la Patria. Las diferencias entre el sector alineado con Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador impiden, hasta el momento, reunir los consensos necesarios para avanzar con una reforma.

En paralelo a la discusión por las reelecciones, el oficialismo también mantiene abiertas negociaciones por otros temas sensibles, como el funcionamiento de la Legislatura, los pliegos judiciales, la organización electoral y el armado político de cara a 2027.

A ese escenario se suma la posición del Frente Renovador, que sostiene la vigencia de la ley que impulsó hace una década. La Comisión de Reforma Política del Senado bonaerense, presidida por Malena Galmarini, será la puerta de entrada para cualquier iniciativa que busque modificar la normativa.

En ese espacio ya dejaron trascender que no existe voluntad de revisar el régimen vigente. El diputado nacional Sebastián Galmarini, uno de los impulsores originales de la ley, también reiteró que el massismo no acompañará cambios y consideró que los intendentes deberían comenzar a construir sus sucesiones políticas.

Comisión de Reforma Política del Senado bonaerense.

Ochenta intendentes esperan una definición

Entre los intendentes alcanzados por la prohibición aparecen dirigentes de fuerte peso territorial como Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar), Lucas Ghi (Morón), Julio Zamora (Tigre) y Mariel Fernández (Moreno).

También quedarían fuera de competencia varios intendentes vinculados a La Cámpora, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Leonardo Boto (Luján), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Mauro García (General Rodríguez), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Mario Ishii (José C. Paz).

Dentro del Frente Renovador la restricción alcanza a Juan Andreotti (San Fernando), Blanca Cantero (Presidente Perón) y Javier Osuna (General Las Heras).

La oposición tampoco queda al margen. En el PRO aparecen Sebastián Abella (Campana), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Javier Martínez (Pergamino), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles), Esteban Reino (Balcarce) y Jorge Etcheverry (Lobos). En la Unión Cívica Radical figuran, entre otros, Miguel Ángel Lunghi (Tandil), Salvador Serenal (Lincoln), José Luis Salomón (Saladillo), Matías Rappallini (Maipú), José Castro (Monte) y Román Bouvier (Rojas).

Con ese escenario, la definición sobre las reelecciones dejó de ser una discusión jurídica para transformarse en una de las principales variables que condicionarán el armado político bonaerense hacia 2027.