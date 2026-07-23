“No jodamos”: Larreta rechazó los “brotes verdes” que ve el Gobierno

El exjefe de Gobierno porteño calificó de “poco feliz” la definición del viceministro de Economía. Sostuvo que la mejora no se percibe en la vida cotidiana, cuestionó la falta de empleo de calidad y reclamó un plan de desarrollo.
Política23 de julio de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Horacio Rodriguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta salió al cruce del viceministro de Economía, José Luis Daza, luego de que el funcionario asegurara que en la economía argentina “ya están los brotes verdes”. El exjefe de Gobierno porteño rechazó el diagnóstico optimista y cuestionó que la recuperación mencionada por el oficialismo pueda percibirse en la situación cotidiana de la población.

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“Me pareció una frase poco feliz. No los veo, no los ve nadie, no jodamos”, afirmó Larreta durante una entrevista con Futurock. También sostuvo que la Argentina continúa sin generar puestos laborales de calidad y vinculó esa situación con la ausencia de una estrategia de crecimiento.

La crítica por el empleo y la falta de un plan

“En la Argentina no hay trabajo de calidad”, remarcó el dirigente. Según planteó, la estabilización de algunas variables macroeconómicas resulta insuficiente si no está acompañada por políticas orientadas a promover la inversión, la producción y la creación sostenida de empleo.

Larreta consideró que la existencia de un programa de desarrollo permitiría proyectar cuándo podrían comenzar a observarse resultados concretos. “Si hubiera un plan vos decís: ‘Hoy no hay brotes verdes, pero yo veo y proyecto para adelante’”, explicó.

Sin embargo, cuestionó que esa hoja de ruta exista dentro de la administración nacional. “Este Gobierno no cree en tener un plan de desarrollo, un plan de crecimiento”, afirmó, al profundizar sus diferencias con el rumbo económico de la gestión de Javier Milei.

Qué había dicho José Luis Daza

La respuesta de Larreta se produjo después de que Daza defendiera el programa económico nacional y sostuviera que el equilibrio macroeconómico alcanzado por el Gobierno ya comenzó a generar condiciones para una recuperación.

El viceministro afirmó que lentamente se están creando empresas y puestos de trabajo, aunque admitió que esos movimientos todavía no resultan visibles para una parte importante de la población. También señaló que los primeros indicios positivos pueden observarse en sectores como la energía, la minería y las exportaciones industriales.

Daza Caputo

Daza reconoció, además, las dificultades que atraviesan numerosas familias. “Que la gente no llegue a fin de mes es una tragedia. Ser pobre es una tragedia, pero nosotros evitamos una catástrofe”, manifestó durante una entrevista radial.

El funcionario sostuvo que el objetivo del equipo económico es crear las condiciones necesarias para que mejoren los ingresos y aumente el empleo, pero aclaró que los resultados se producirán de manera progresiva.

Una expresión vinculada con el gobierno de Macri

La utilización del concepto de “brotes verdes” reabrió una discusión con antecedentes recientes en la política argentina. La expresión quedó asociada a la administración de Mauricio Macri, cuando fue utilizada para anunciar una recuperación económica que no logró consolidarse de manera sostenida.

Daza buscó diferenciarse de aquella experiencia y aseguró que había sido crítico de la política fiscal implementada durante la gestión de Macri. Larreta, que formó parte de ese espacio político, eligió cuestionar directamente la frase y concentró su crítica en la situación del empleo y la falta de un programa de desarrollo.

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El cruce volvió a exponer las diferencias sobre el estado de la economía. Mientras el Gobierno destaca el orden macroeconómico y las señales favorables en determinadas actividades, Larreta sostiene que esos resultados todavía no se traducen en trabajo de calidad ni en una mejora perceptible para la mayoría de los argentinos.

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