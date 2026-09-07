Una calle, una empresa y números bajo sospecha: la denuncia penal que golpea a la gestión de Lucas Ghi en Morón
Política07 de septiembre de 2026Mariana Portilla
El abogado y exfiscal Javier Baños pidió investigar al intendente y a funcionarios municipales por el trámite que podría beneficiar a ENOD S.A. Cuestiona la tasación, la falta de estudios independientes y los contactos con la firma. La transferencia todavía no fue aprobada y no existe una determinación judicial sobre posibles delitos.
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